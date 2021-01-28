Больной Путин и безразличный Евросоюз: Служба внешней разведки опубликовала первую «Белую книгу»

Служба внешней разведки Украины впервые в своей истории выпустила информационный бюллетень «Белая книга». Помимо информации о структуре СВР и ее задачах, в ней собрана информация об основных внешних угрозах национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, а также риски, которые угрожают безопасности стран Евросоюза.

«Сегодня» публикует подробности.

О геополитической ситуации в мире

— Под давлением экономических проблем развитие большинства стран мира замедлится.

— Не исключено, что возникнет конфликт вокруг обустройства и контроля судоходства над Северным морским путем, в который будут вовлечены Россия, Китай и страны Запада.

— Так как в Европе нет действенной системы общеевропейской безопасности, следует ожидать создания буферных зон. На этом фоне политика Евросоюза будет стремиться к максимальной автономии от других глобальных и региональных игроков.

Об отношениях Украины и стран Евросоюза

— Для Украины это плохие новости: основные европейские союзники и партнеры нашей страны будут заняты собственными внутренними проблемами, так что внимание большинства стран ЕС к войне на востоке отойдет на второй план. Мало того, некоторые страны пойдут на либерализацию отношений с РФ.

— Впрочем, смежные с Украиной страны Европы продолжат поддерживать евроатлантический курс нашей страны. С учетом реалий войны на Донбассе, военный потенциал этих стран будет расти даже в условиях кризиса, так что следует ожидать того, что эти страны могут диктовать Украине свои условия.

— При этом эти страны будут продолжать защищать интересы национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Об отношениях Евросоюза с Россией

— В свою очередь любая нестабильность в Европе будет использована Россией для расшатывания ситуации в свою пользу. Это заметно уже сейчас, когда Россия манипулирует проблемой вакцинации от COVID-19, чтобы усилить свое влияние в тех регионах, где она имеет стратегические интересы.

— Россия будет продолжать «давить» на страны ЕС за счет контролируемой миграции, кибернетических атак, а также финансируя популистов, радикалов и сепаратистов. Стоит ждать новых инцидентов в воздушном и морском пространстве этих стран.

— В то же время серьезных военных демаршей против новых членов НАТО со стороны РФ не ожидается.

А вот для Украины РФ остается источником угрозы номер один, в том числе военной. Также давление на Украину будет осуществляться экономическими методами.

В экономике

— Торгово-экономическая война РФ против Украины будет включать в себя расширение санкций, усиление финансового давления, энергетический шантаж, транзитно-транспортную блокаду, вытеснение украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитацию украинских предприятий на международных рынках, инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры.

— Также будет продолжаться дискриминация украинских предприятий на рынках Европы и блокировка украинских портов в Азовском море.

— Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм экспансии в Средиземноморье, на Ближний Восток и Африканский континент. За годы оккупации Крыма собрано немало разведданных, подтверждающих, что несмотря на декларативные заявления, Москва не собиралась развивать промышленный, аграрный, туристический или гуманитарный потенциал полуострова. Только военный.

В культуре и СМИ

— Продолжится наступление на культурном фронте: Кремль и дальше будет использовать культурное наследие Российской империи и Советского Союза для «отбеливания» имиджа РФ.

— То же касается информационного пространства Украины, на котором Россия и впредь будет стремиться доминировать.

— Параллельно атака будет вестись и во внешнем информационном пространстве. Странам Запада будет навязываться имидж Украины как потенциально милитаристского государства, представляющего опасность для смежных стран.

Что угрожает экономике Украины

— Внешний и внутренний долг страны будут расти на фоне замедления темпов развития экономики.

— Кредиты станет намного труднее получить по той причине, что сейчас многие страны мира нуждаются в кредитах для восстановления собственных экономик.

— То же касается инвестиций. Потенциальные стратегические инвесторы существенно повысят планку к условиям реализации проектов на территории Украины.

— Также стоит ожидать сужения экспортных рынков. В ситуации кризиса большинство стран прибегнут к ограничительным мерам в сфере внешней торговли, чтобы поддержать отечественного производителя.

— Но есть и хорошие новости: миграционные угрозы остаются низкими. Основной поток беженцев в Европу из Азии и Африки по-прежнему ориентирован на средиземноморские маршруты.

— К сожалению, отток украинских граждан в долгосрочной перспективе приведет к углублению демографического кризиса.

Что будет с оккупированным районами Донецкой и Луганской областей

— Дальнейшая криминализация политических и хозяйственных отношений в верхушке т. н. «ДНР и ЛНР».

— Износ отдельных критических объектов инфраструктуры почти на 100%.

— Люмпенизация населения, его возвращение к примитивным формам экономических отношений.

— Испытания новой военной техники, которая еще не прошла всех этапов испытания для российской армии и может быть несовершенной, а значит, дополнительно опасной.

— Скрытое тестирование на населении новых медицинских препаратов и вакцин, которые не до конца испытаны и могут быть опасны для людей.

В СВР также прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.

«На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти», — считают разведчики.

При этом независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели «путинизма» — с Путиным или без него.

Разведка отмечает, что на стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменными: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

Ознакомиться с полным текстом бюллетеня можно здесь.

Что такое «Белая книга». В англоязычных странах так называют официальные документы со справочной информацией, которые распространяют государственные органы или коммерческие компании. В Украине первая «Белая книга» была выпущена в 2005 году Вооруженными силами страны — в ней было изложено текущее положение дел в тогдашних ВСУ (довольно плачевное) и излагались варианты реформ. Всего было выпущено 12 «Белых книг» ВСУ. По две книги опубликовала Служба безопасности Украины в 2007 и 2008 гг., и по три — Пограничная служба (2014-2016) и Национальная гвардия (2015-2017).

По материалам: «Сегодня»