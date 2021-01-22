Будет ли в Украине продление локдауна и какие будут дальнейшие запреты

В ближайшее воскресенье завершается локдаун, который действует в Украине с 8 до 24 января включительно. Какие у властей дальнейшие планы, а также, какие ограничения будут с 25 января — далее в материале.

Продлят ли локдаун

Правительство не видит необходимости в продлении усиленного карантина. Действие локдауна завершится в 00:00 25 января, после чего Украина вернется к ограничениям «оранжевой» зоны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Адаптивный карантин будет действовать в Украине до 28 февраля, однако Кабмин намерен в очередной раз продлить его срок до 31 марта 2021.

«С 8 до 24 января у нас установлен так называемый карантин зимних каникул. Его ключевая цель — ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, к „оранжевой“ зоне, которая действовала до введения этих правил», — отметил Шмыгаль.

По его словам, потребности продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января, нет.

«Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — отметил премьер.

С 25 января Министерство здравоохранения планирует перевести режим на карантин с другими ограничениями, ослабленными. Их определят в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Продолжать жесткие запреты не планируют. По словам Степанова, это не логично, смотря на уровень заболеваемости коронавирусом. Продолжение локдауна возможно лишь в случае резкого роста заражений — от 30 тысяч больных в сутки. Но это также зависит и от заполненности больниц.

Министр отметил, что логика нынешнего локдауна — это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально произошло массовое инфицирование людей.

Правила карантина с 25 января

С понедельника под запретом будут массовые мероприятия с количеством участников свыше 20 человек, при этом обязательно социальное дистанцирование.

Кинотеатры и театры смогут работать при заполняемости залов не более 50% мест для сидения.

Перестанет действовать запрет на работу ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, заведений бытового обслуживания.

Обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общепита будет разрешено с 07:00 до 23:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00. В другие часы возможно только осуществление заказов на вынос.

Кроме того, в заведениях общепита будут действовать правила дистанцирования: рассадка гостей — не более 4 совершеннолетних за столом, дистанция между столами — от 2 метров.

Остается под запретом деятельность развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, заведений питания с организацией досуга.

Откроются спортзалы, фитнес-центры, бассейны, но с ограничением посетителей — не более 1 человека на 20 кв.м.

Общественный транспорт продолжит работать с существующими ограничениями количества пассажиров по числу мест для сидения.

Деятельность объектов, которые предоставляют услуги по размещению, будет запрещена, за исключением гостиниц.

Под запретом остается проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, лечения онкологических больных, помощи беременным и неотложной помощи.

Все так же будет запрещено покидать места самоизоляции, обсервации, находиться в общественных местах без маски прикрывающей рот и нос, без документов, удостоверяющих личность.

Как будут работать школы после локдауна

По информации министра образования и науки Сергея Шкарлета, возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению необходимо. После 24 января, когда должен завершиться жесткий карантин в Украине, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения.

«После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты», — уточнил глава МОН.

Отметим, смешанная форма обучения предполагает комбинирование стационарных занятий и дистанционного обучения.

По словам киевского городского головы Виталия Кличко, 25 января все ученики столичных школ вернутся за парты.

«Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработал четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в учебных заведениях», — рассказал он.

В то же время он заверил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то будет применена смешанная система обучения — когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы.

Кличко напомнил, что столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования — в Шевченковском районе.

Что говорит Минздрав про ситуацию с коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Максим Степанов 22 января на брифинге заявил, что за время локдауна снизилось число новых больных коронавирусом.

Глава МОЗ подчеркнул, что карантинные меры следует рассматривать комплексно.

«Это общая стратегия Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом. В частности, карантин выходного дня в ноябре дал достаточно существенные результаты. Также была определенная логика и в жестком карантине.

Главное, что нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников. [...] Там очень простая математика. Если бы во время праздников 10 человек заболели, то потенциально они могли бы заразить 100 человек. [...] Если мы вводим ограничения, которые влияют на контакты между людьми, число потенциально зараженных будет уже не 100, а, условно говоря, 50. И это уже серьезный результат, который влияет на общую статистику», — рассказал Степанов.

Также министр отметил и уменьшение числа госпитализаций — сейчас в больницах находятся менее 19 тысяч человек, а в начале декабря их было около 29 тысяч.

В то же время Степанов отметил, что пока еще рано оценивать влияние усиленного карантина.

По материалам «Апострофа»