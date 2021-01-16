Страсти по вакцине: британские агенты в Украине и убийственная прививка Pfizer

От редакции. На днях стало известно, кто будет закупать вакцину от коронавируса для Украины. Этот подряд отдали компании Crown Agents, которая раньше работала с британскими колониями, а сейчас ведет бурную деятельность в самых бедных странах мира. Кроме того, обстановка вокруг американско-германской вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech становится все более скандальной. После ее применения люди мрут как мухи.

Британские вакцино-агенты в степях Украины

«Королевские агенты» уже не первый год курируют госзакупки для Украины — их сделали почти монопольным посредником для Минздрава при Порошенко. Продолжается эта тенденция и при Зеленском.

Crown Agents — очень старая британская компания. Первоначальной ее функцией были финансовые операции британской короны в ее колониях. То есть уже по этому параметру весьма примечательная институция.

Немногим ее профиль отличается и сегодня. «Агенты короны» ведут по всему миру работу по широкому кругу вопросов — от поставок медикаментов до энергетики, а также сельского хозяйства.

В России, к примеру, эта компания регулировала процесс утилизации атомных подводных лодок, пока при Путине это не остановили. Сейчас РФ в списке стран-партнеров нет. А офисы Crown Agents на данный момент действуют главным образом в бедных странах (исключение — США и Япония, а также бывшая британская колония Сингапур).

Так, кроме Украины, присутствие «агентов» есть в Бангладеш, Гане, Нигерии, Кении, Уганде, Пакистане, Эфиопии, Непале, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Турции. Как видим, в этом списке ни одной развитой страны Европы.

Также есть единый офис для Центральной Азии — в Таджикистане.

Причем, судя по всему, Украина — один из важнейших партнеров, поскольку на сайте компании, кроме глобальной версии, доступны только украинская, американская и японская.

Crown Agents работает в Украине уже около десяти лет. Офис возглавляет Татьяна Коротченко, ранее работавшая во Всемирном банке, ООН и шведской правительственной организации по международному сотрудничеству.

До второго майдана эта структура работала в Украине в основном на ниве консультаций и обучения (например, управлению финансами и т.д.). Но по-крупному сотрудничество началось в 2015 году. Тогда министр здравоохранения Александр Квиташвили подписал с агентством британской короны договор на 750 миллионов гривен.

Это было серьезное перераспределение бюджетных средств в пользу британской компании. Кроме того, примерно та же сумма поступила в распоряжение программы развития ООН и еще столько же — на ЮНИСЕФ.

На следующий год — когда МОЗ возглавила Ульяна Супрун — закупки лекарств продолжились главным образом через три указанных выше структуры. Но при новой министерше начался другой процесс: в бюджете 2017, куда внесла свою лепту Супрун, расходы на закупку лекарств увеличились на 50% (или на два миллиарда гривен).

В основном — за счет лекарств против СПИДа и туберкулеза, которые закупались традиционно по международным программам. По этим позициям был рост на 130-140%. Все эти деньги шли через международные организации.

То есть при Супрун прокачка бюджетных средств через западные структуры возросла.

Более того, в 2017 году то же Crown Agents отмечало, что теперь им не нужно, как было раньше, возвращать в бюджет сэкономленные средства (например, за счет пониженной цены) — а можно было сразу перенаправлять их на другие закупки. Такой подарок агентство получило от Ульяны Супрун.

По ее словам, иностранные посредники сэкономили Украине 40% денег на закупках лекарств. Правда, проверить эту информацию сложно (тем более что с ее приходом затраты на лекарства не упали, а выросли).

Зато в связи с переходом на новую систему закупок грянуло сразу несколько скандалов.

С деятельностью Crown Agents связано немало скандалов.

Первый — международные посредники затягивали сроки поставок многих медикаментов. Это признавало и само Crown Agents.

Объяснения от посредников звучало два: 1) Минздрав часто вносит изменения в номенклатуру закупаемых лекарств; 2) «Краун» работает со многими поставщиками на базе конкурентных торгов, поэтому процесс идет небыстро.

Второй — задержка с возвратом денег Украине, которые остались после закупок. На этот факт обращала внимание Счетная палата — средства возвращались дольше установленных контрактом сроков.

Данная история касается уже упомянутого решения Супрун позволить «агентам» использовать сэкономленные на тендерах деньги на другие закупки, минуя бюджет Украины.

Третий — Crown Agents закупала лекарства, у которых подходил к истечению срок годности. Причем это коснулось даже препаратов для лечения детской онкологии.

Семь наименований лекарств от рака потом пришлось менять у производителя, поскольку они уже были просроченными, когда их нужно было использовать. А еще два наименования британская компания вынуждена была после скандала перезакупить за собственный счет.

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В британском агентстве оправдывались, что нужно было срочно закрыть дефицит лекарств. И признавались, что ввели для этого ранее не применявшийся в закупках лекарств механизм гарантийных писем. По ним производители обязывались менять лекарства на новые, если срок годности препарата истекал до его использования.

Понятно, что это касалось лишь тех лекарств, которые поступали в Украину уже с заканчивающимся сроком годности. То есть расчет был на то, что часть из них сумеют использовать на пациентах.

А часть просрочки поступала в страну даже без таких писем — и, как говорилось выше, в ряде случаев британцы вынуждены были закупать более новые препараты уже за свой счет.

Это касалось не только онкологии, а и лекарств от гепатита.

Там вообще произошла странная история: Минздрав в 2016 году решил изменить методологию лечения этого недуга, которая предусматривает отказ от препаратов с действующим веществом Пегинтеферон a-2b.

В итоге заказ на это лекарство резко сократили, а начали покупать новый вид препаратов, который в два раза дороже. Но и старый препарат решили на всякий случай запасти. После чего Crown Agents поставила его не только с истекающим сроком годности, но даже без гарантийных писем.

«На тот момент врачи утверждали, что смогут использовать их до истечения срока годности (10-13 месяцев), и это было рациональным решением», — объясняла эту аномалию глава украинского отделения агентства Татьяна Коротченко.

Интересно, что, судя по данным Минздрава, лекарства от гепатита нового поколения начали поступать в регионы только весной 2019 года. То есть, через несколько лет после того, как решили уменьшить закупки старых лекарств.

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграм-канале также пишет, что скорость закупок у «агентов» — запредельно низкая. Перечисляет она и другие претензии к британской компании.

«Не знаю, о какой хорошей репутации Crown Agents говорил министр МОЗ Максим Степанов, но за годы сотрудничества с нами компания отметилась такими условиями сделок:

— проведение МЗ стопроцентной предоплаты в долларах

— возможность поставки лекарств в сроки не ранее чем через 12 — 24 месяца после проведения МЗ предоплаты

— возможность дополнительной пролонгации поставок лекарств еще 12-18 месяцев

— отсутствие четких сроков поставки медикаментов и медицинских изделий

— а также отсутствие возможности контролировать средства Государственного бюджета и отстаивать права по украинскому законодательству», — пишет нардеп.

Интересно, что Crown Agents не скрывает, что помимо национальных законов придерживается и британского законодательства. При этом в Украине эта компания получила местную регистрацию только полтора года назад — хотя работает здесь гораздо дольше.

По данным Смаглюк, «препараты попадали на таможенную территорию Украины через годы после подписания договоров. Срок годности большинства лекарств, на тот момент, уже заканчивался. Жаль даже не тех денег, которые были просто выброшены в помойку, а тех, кто так и не дождался медикаментов. Надо добавить, что Crown Agents за посредничество берет около 5% комиссии».

«Вас устраивает такой вариант? При таких условиях „элитные“ вакцины Pfizer или Moderna попадут к нам не раньше, чем мы бы договаривались сами», — считает нардеп.

Почему «агентам короны» отдали закупки вакцины? Минздрав мотивировал это двумя факторами.

Первый — неудовлетворительная работа госпредприятия «Медицинские закупки», с которым у министра Степанова открытый конфликт (оба ведомства обвиняют друг друга в срыве закупок вакцины от Covid-19, о чем уже рассказывала «Страна»).

Второй — Crown Agents, по мнению Степанова, имеет «хорошую репутацию» и уже давно сотрудничает с Минздравом. Впрочем, в репутационной истории мы уже разобрались.

Теперь же в руки британских «агентов» могут отдать закупку стратегического товара. На который в украинском бюджете заложено два с половиной миллиарда гривен (напомним, при Квиташвили этой структуре отдали заказов «всего» на 750 миллионов).

Из них миллиард уже заложен под контракт с китайской Sinovac, который, впрочем, пока под вопросом: эффективность вакцины CoronaVac вызывает большие сомнения даже у Минздрава Украины. Поэтому не исключено, что вся сумма бюджетных закупок может оказаться в распоряжении Crown Agents

Интересно, что она представляет страну, которая сама производит вакцины — в Британии делают препарат AstraZeneka. Правда, поможет ли это быстрее получить западную вакцину для Украины — вопрос. Зато более-менее понятно, что российский препарат «Спутник V» британская компания, скорее всего, закупать не станет.

Впрочем, в Минздраве говорят, что «агенты» будут иметь полномочия на заключение контрактов только после переговоров, которые проведет с поставщиками руководство страны. Также Crown Agents будет отвечать за логистическое сопровождение.

Правда, тогда непонятно, зачем вообще привлекать посредника. При Квиташвили и Супрун это объяснялось тем, что нужно бороться с коррупцией и откатами, а Crown Agents сама проводит тендеры между поставщиками. Теперь же говорится, что поставщиков избирает МОЗ или, к примеру, Офис президента. А королевское агентство только заключает с ним контракт.

Но почему этого не может сделать сам же Минздрав? И зачем платить британской компании немалые комиссионные (которые, как говорят, на уровне 5%)? Пока ответов на эти вопросы нет, нельзя исключать, что решение скорее политическое и сделано в силу неких обязательств перед США и ЕС. Возможно, что поставки через эту компанию являются условием западных структур для ускорения заключения контрактов на закупку вакцин от коронавируса, с которыми украинские власти и так уже сильно опоздали.

После применения вакцины Pfizer начались массовые смерти в Европе

Обстановка вокруг американско-германской вакцины Pfizer/BioNTech становится напряженной. Точнее, скандальной.

В конце 2020 года иммунизация этим препаратом началась в США, Великобритании и странах Европейского союза. Государства решили, что сначала будут прививать группы риска: пожилых граждан и врачей.

Но прививочная кампания развернулась совсем не по плану. После уколов люди стали умирать. В Германии известно уже о десяти смертях. В Норвегии скончались 23 привитых гражданина.

По факту летальных исходов проводятся расследования. Первые данные уже есть и они сенсационные — врачи считают, что в ряде случаев причиной смерти стали побочные эффекты от вакцины.

Смерти от «Пфайзера» были зафиксированы еще на этапе испытаний. Официально было известно, что умерли четыре добровольца.

Информации о летальных исходах немного. Один пациент страдал атеросклерозом и ожирением. Второй умер от остановки сердца. Они были старше 55 лет.

Несмотря на это, американское Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) выпустило отчет, что никаких серьезных угроз для здоровья препарат не имеет. И может использоваться для применения в экстренном порядке.

По прошествии времени аналогичное заключение сделали и европейские инстанции, после чего в Евросоюзе началась вакцинация. Но вернемся к этапу исследований этой вакцины.

Изначально компания испытывала препарат на людях с хроническими заболеваниями и пожилых. Это давало препарату колоссальное преимущество перед тем же «Спутником V». Дело в том, что россияне ни первую, ни вторую категорию не брали.

Для участия в испытаниях на широких массах московские ученые согласовывали граждан без серьезных болезней и до 60 лет. В итоге хроников и в возрасте 60+ «Спутником V» иммунизировать разрешили, но с оговоркой, если их общее самочувствие удовлетворительное.

«Пфайзер» же и в США, и в Европе получил полный карт-бланш — и вакцину перво-наперво повезли в дома престарелых.

Нехороший звоночек прозвучал, когда германские старики после введения препарата массово заболели коронавирусом. Чиновники выразили уверенность, что не препарат заразил — просто у людей не успел выработаться иммунитет. Многочисленные ученые подтвердили эту версию.

Второй, уже громкий сигнал, был из США. Там после введения вакцины «Пфайзер» умер 56-летний гинеколог Грегори Майкл. Спустя три дня после прививки у мужчины появились пятна на руках и ногах. Врач знал, что подобное проявление — признак внутреннего кровотечения. Он оперативно забил тревогу — обратился в больницу.

Медики диагностировали Майклу болезнь Верльгофа — аутоиммунное заболевание, при котором быстро разрушаются тромбоциты. Их уровень пытались повысить, но безуспешно. В компании «Пфайзер» заявили: никаких доказательств, что болезнь связана с прививкой, нет.

Вскоре оказалось, что это было только начало. Вчера, 14 января, стали поступать сообщения уже о массовых смертях после введения вакцины.

Стало известно, что в Германии после прививки умерли десять человек. Все эти люди получили первую дозы вакцины.

Умершие — тяжелые пациенты с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (неизлечимо больные — Ред.). Им было от 79 до 93 лет. Интервал между вакцинацией и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.

Германские ученые из Институт Пауля Эриха высказались о трагедиях. Они тоже не нашли связи между вакцинацией и смертью. «Мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», — заявила Бригитте Келлер-Станиславски, глава отдела безопасности лекарств и препаратов.

Еще ученая озвучила важную статистику по побочным эффектам. В Германии с начала прививочной кампании зафиксировали 325 побочных случаев, из них 51 тяжелый. Детали о степени тяжести не разъясняются.

В этот же день плохие новости пришли из Норвегии. Там после прививки от коронавируса умерли 23 человека. Сведения официальные, их обнародовало Норвежское агентство лекарственных средств.

Все умершие норвежцы тоже были пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Однако, в отличие от германских специалистов, в Осло не уверены в том, что вакцина и массовые смерти никак не связаны.

Расследования проведены. Их вывод такой: «Общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов».

Это означает — если говорить грубо и простыми словами, — что введенная вакцина «Пфайзер» приблизила смерть пожилых людей. Что является сенсационным поворотом в вопросе массовой вакцинации.

Такт и деликатность не позволяют западным специалистам говорить, что привившиеся в виду преклонного возраста все равно бы умерли. Но, пусть это и так, никакому человеку точно бы не хотелось, чтобы прививка ускорила летальный исход его пожилых близких.

Прецеденты в Германии и Норвегии ставят под вопрос целесообразность массового прививания хронических больных и пожилых. Для Украины это имеет большое значение, потому что эта категория по западному образцу тоже записана в список первоочередников.

Российский Спутник V пока демонстрирует хорошие показатели

Хронических больных и пожилых в России уже тоже начали прививать — но только «Спутником V». Это произошло не сразу, как в случае с «Пфайзером», а после дополнительных исследований.

Именно потому что вакцину нельзя было вводить людям 60+, прививку себе не делал Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. В последних числах декабря российские ученые открыли и эту возрастную группу.

При этом в случае со «Спутником V» ни в рамках испытаний, ни в ходе уже массовой вакцинации не зафиксировано ни одного тяжкого побочного эффекта, не говоря уже о смерти. При этом в РФ также курсируют мнения, что для стариков будет лучше приспособлена вакцина «Вектор», которая уже прошла регистрацию, но находится на завершающем этапе испытаний.

Критики «Спутника» говорят, что власти РФ могут скрывать факты о смертях или других тяжелых последствиях. Однако Россия уже продает препарат на экспорт. Скорее всего иностранцы тяжелую побочку со смертями скрывать бы не стали. Да и зарубежные журналисты уже прививаются «Спутником».

Разработчики «Спутника V» сообщают, что у 85% привившихся нет никакой реакции. У 15% — есть. Она может выражаться повышением температуры 38 градусов, головной болью, ломотой в мышцах и покраснением в месте введения препарата.

В центре Гамалеи, где изобрели «Спутник V», следят за проблемой, которая возникла у их иностранных коллег из-за «Пфайзера». Руководитель института Александр Гинцбург прокомментировал массовые смерти в Норвегии.

Гинцбург отнюдь не категоричен, что причина летальных исходов — вакцина. По его словам, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты.

Если после первой вакцинации (как, по словам германских ученых, было в ФРГ, — Ред.), то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых. «Если они полностью вакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», — сказал российский ученый.

Отдельно ученый высказался о несовершенстве самой конструкции вакцины «Пфайзер» — мРНК, на что намекнули и норвежцы, комментируя массовые смерти у себя в стране. По словам Александра Гинцбурга, в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность.

«Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», — отметил глава центра Гамалеи. По его словам, «Пфайзер» пытался решить эту проблему, но получилось ли это, ученый не знает.

Pfizer уже в Украине...

По последним данным, вакцинация от коронавируса препаратом «Пфайзер» в Украине может начаться в феврале этого года. С таким заявлением выступил главный санврач Виктор Ляшко. Но при этом официально еще ни одного контракта на поставку этой вакцины в Украину не заключено.

В это же время журналисты выяснили, что подпольно этим препаратом уже прививают в Киеве. Инъекции доставляют нелегально, а за укол берут тысячи долларов.

По материалам Страна