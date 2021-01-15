В США готовят кампанию по промывке мозгов тех, кто не верит в пандемию COVID-19 и действенность вакцин

Госдеп займётся борьбой с «дезинформацией» о COVID-19 в Польше. Как следует из описания Гранта, инициатива Госдепартамента США предполагает реализацию «инновационных проектов» по противодействию «распространению ложной информации и дезинформации» о пандемии COVID-19 и вакцинах против коронавируса.

Предполагается, что бороться с такой информацией можно посредством информационных кампаний, научных семинаров для журналистов, кампаний в соцсетях, образовательных мероприятий для учащихся.

В рамках проектов предполагается обучение старшеклассников и студентов вузов «навыкам критического осмысления информации о пандемии COVID-19 и вакцинах», которую они видят в соцсетях.

В Госдепе намерены предложить будущим подрядчикам организовать работу по подготовке педагогов к формированию у учащихся обозначенных выше навыков.

Подать заявку на получение гранта могут польские (и в некоторых случаях американские) НПО, учреждения образования и культуры, СМИ и частные лица.

Как следует из документа, размер одного гранта может варьироваться от $1 тыс. до $20 тыс., при этом их общее количество, как и общая сумма средств, выделяемых на реализацию программы, не уточняется.

Курировать ход инициативы будут посольство и консульство США в Польше.

По материалам Карточный домик