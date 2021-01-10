Уникальный музей в Киеве закроют высотками

Застройка особо ценных земель историко-культурного назначения вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово — уже совсем скоро. Сначала — первый участок площадью 16 гектаров, дальше — все остальные, в общем — около 240 гектаров обрастут современными высотками, взяв в бетонное кольцо Музей в Пирогово — все, как было расписано в так называемых «понятийных соглашениях», изъятых в свое время в ходе обыска сотрудниками СБУ в «смотрящего» по Киеву Комарницкого и обнародованных Бигусом.

Итак, завтра суд по иску прокуратуры к заказчику строительства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Агрокомбинат» Хотовский — а это у нас олигархи Вася Хмельницкий + Андрей Иванов! В контексте нашей истории нас больше интересует последний...

О том, что «Агрокомбинат» Хотивский «провернет некую юридическую комбинацию — для того, чтобы избавиться от судебного производства в Хозяйственном суде города Киева я писал здесь.

Собственно, сейчас этот план в принципе уже реализуется и судебное производство по делу № 910/5217/20 скорее всего будет закрыто, после чего застройщик будет отстаивать свои утраченные позиции в административном судопроизводстве — уже на уровне административного апелляционного суда Киева или вообще — такой вариант не исключен — пойдет по «беспределу», то есть не имея в настоящее время зарегистрированного права аренды в Едином реестре прав на недвижимое имущество, но прикрываясь выданным в свое время незаконно градостроительными условиями и ограничениями (Муо) на строительство 8-квартального жилищного комплекса — снова зайдет на земельный участок и начнет «подготовительные работы»! Декларация о которых зарегистрирована в ГАСК.

Примерно год назад эти подготовительные работы уже начались уничтожением части леса на территории земельного участка с кадастровым номером 8000000000: 79: 107: 0002 площадью 16,0345 га. От дальнейших действий застройщика остановила Постановление судьи об обеспечении иска по делу № 910/5217/20 , запрещавшее д действия на участке. С закрытием данного дела, конечно, будет и снят запрет проведения работ!

Прошу прийти в понедельника, 11 января 2021 на акцию под здание Хозяйственный cуд Киева по адресу адресу: ул. Б. Хмельницкого, 44-Б, где в 10:00 50 минут в зале № 6 под председательством судьи Вадима Босого должно начаться заседание по делу № 910/5217/20 по иску заместителя прокурора города Киева к заказчику строительства и к «черному регистратору», который зарегистрировал за «Хотовским» право аренды. Прошу поддержать в суде прокурора и представителя Национального музея народной архитектуры и быта Украины, в качестве третьей стороны в судебном деле представляет музей.