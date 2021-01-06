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Дайджест > Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Александр Панько
06.01.21 11:57
656
Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

В Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину, уже вовсю прививаются украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены. При этом процедура проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.

Публично информацию об этом нигде не найдешь, ее распространяют от знакомых к знакомым.

Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. И уверяют, что вакцина не поддельная. Этой вакциной с 27 декабря уже начали прививаться в странах ЕС. Также ею вакцинируют в США, Израиле, Великобритании и многих других странах.

Официально эту вакцину в Украину не ввозят. Более того, неизвестно, когда она вообще поступит, так как власти не заключили с этой компанией контракты. Пока есть только один контракт — на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Но сроки ее доставки также пока непонятны, так как она еще даже не зарегистрирована в Китае.

В то же время украинская элита, как видим, не готова ждать так долго.

Они платят втридорога за возможность защитить себя и близких от коронавируса уже сейчас.

О том, что вакцинация от коронавируса в Украине для избранных уже стартовала, сообщили на днях сразу несколько столичных бизнесменов, которые привились сами и обеспечили дозой вакцины своих пожилых родителей.

По информации источников, представителям украинской элиты — политикам и богатым бизнесменам — начали предлагать подпольную услугу по вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer неделю назад. Но удовольствие это не из дешевых. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Отметим, что компании-производители этой вакцины BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу. В ЕС доза стоит чуть дешевле — 15,50 евро.

То есть в Украине, до официальной поставки вакцины, VIP-персоны прививаются по цене в 50 раз большей, чем в США и ЕС. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, который дает возможность избежать карантина при выезде в другие страны.

По разным версиям, эту вакцину привезли то ли из ЕС, то ли из Израиля. Но более детально, каким образом ее завезли в Украину, никто не поясняет, при том что к хранению и транспортировке вакцины BioNTech и Pfizer выдвигаются жесткие требования — она должна находиться при температуре минус 70 градусов и холоднее.

По имеющейся информации, тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей.

«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов смс-кой о сумме, которую необходимо иметь при себе. Стоимость вакцины определяется в евро — от 1000 до 3000 евро, в зависимости от клиента. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2500 за двоих. Гриша — представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Если Гриша не уверен в цене, он созванивается с Романом и уточняет цену. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат — не разглашается», — сообщил один из бизнесменов, который уже подпольно привился вакциной.

Как сообщили двое политиков, которые уже вакцинировались, такую нелегальную вакцинацию по завышенной цене проводят в киевской клинике «MEDILAND».

В самой клинике на горячей линии прямого ответа на вопрос «можно ли у вас получить вакцину от коронавируса» не дают. По крайней мере, журналистов, которые позвонили в клинику как клиенты, на вакцинацию не записали. Однако после минутной паузы предложили явиться по записи на прием на следующий день и на месте поговорить о вакцине от коронавируса с администратором.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что до нее также доходила информация о том, что в Украине уже можно вакцинироваться от коронавируса.

«Слухи об этом ходят уже примерно неделю. Мне об этом говорили. В нашей стране все что угодно может быть. Как завозят эту вакцину, можно только гадать. Если кто-то завозил вакцину для себя, наверное, они могли обеспечить условия ее хранения. Но Украина же отказалась от процедуры проверки качества вакцин. Все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. Нам достаточно слова „преквалификация“ ВОЗ. Хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили? У вакцины от коронавируса также температура хранения — минус 70 градусов по Цельсию», — сообщила Голубовская.

По материалам «Страны»

Тэги: Киев, бизнесмен, общество, чиновники, политика, прививка, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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