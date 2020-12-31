Буча, Славутич, Мариуполь: кто больше всех заплатил за празднование Нового года

Дороже всего празднование Нового года в этом году обойдется для жителей Бучи, самым дешевым — для львовян. В некоторых городах елку вообще не будут устанавливать, а все мероприятия переносят в онлайн-формат из-за пандемии.

Стоимость празднования в разных городах Украины подсчитало движение «ЧЕСНО».

По его данным, в условиях борьбы с коронавирусом наибольшие расходы на новогодние праздники позволяют себе не большие города, а малые города вблизи столицы. Так, Бучанский горсовет оказался щедрым на нынешние торжества. Почти 4 млн гривен предусмотрели на подготовку к новогодним праздникам, установление елки, иллюминацию и другие мероприятия. Учитывая то, что в Буче официально проживает менее 37 тыс. жителей, каждый бучанец заплатил за такое празднование почти по 108 гривен.

В Славутиче с населением почти 25 тыс. каждый житель города заплатил 11,7 грн.

Буча

Власти Мариуполя выделили 12,3 млн гривен, что составляет по 28,3 грн в расчете на одного жителя. Тогда как Днепр выделил всего по 5 гривен.

Мариуполь

Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

Львов

Херсон

В некоторых городах елку вообще не будут устанавливать, а все мероприятия переносят в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

В Луцком городском совете предусмотрели на новогодние праздники более 1 млн гривен, из которых 276 тыс. планируется потратить на проведение новогодних и рождественских мероприятий в городе. Еще одна важная статья расходов — 243 тыс. гривен на подарки детям атовцев, различных уязвимых групп и льготных категорий. На приобретение елки средства не тратились, потому что в центре города ежегодно украшают три живые елки. Закупка игрушек и гирлянд обошлась городскому бюджету примерно в 200 тыс. гривен. Еще одна статья расходов — поздравительные открытки и сувениры от мэра Игоря Полищука для детей и представителей общественных и религиозных организаций, участвующих в новогодне-рождественском поздравлении.

Луцк

В бюджете Сумского городского совета тоже предусмотрено более 1 млн гривен на новогодние расходы. Это средства на установку и монтаж двух елок в центре (на работы предусмотрено 253 тыс. гривен) и праздничное оформление города иллюминациями, фотозонами и гирляндами — около 369 тыс. гривен. На новогодние подарки детям льготных категорий израсходовано около 320 тыс., а на организацию и проведение мероприятий — около 193 тыс.

В Житомире из бюджета выделили 841 тыс. гривен на гирлянды и другую иллюминацию для украшения елки и города, проведение новогодне-рождественских праздников и подарки для детей. Там ежегодно тоже украшают живую елку в центре, поэтому средства на ее приобретение не предусмотрены.

Житомир

В Черновцах было потрачено 738 тыс. гривен на установку новогодних елок, приобретение игрушек, декорацию елки и фотозоны.

В Чернигове в рамках подготовки к новогодним праздникам потрачено 605 тыс. гривен. Самая большая статья расходов — установление новогодней елки, включая стоимость аренды и монтажа иллюминации. Кроме того, за эти средства закупили игрушки, иллюминацию и подарки для детей, сумма которых составляет 0,9 тыс. гривен.

Из городского бюджета Кропивницкого выделили 336 тыс. гривен на подготовку к новогодним празднованиям. В эту сумму входят такие статьи расходов, как подарки для детей, приобретение гирлянд, новогодних игрушек и иллюминации. Интересно, что только в этом городе предусмотрены средства на охрану елки в сумме 40,5 тыс. гривен.

Винница в этом году будет без елки, а все праздники будут проходить онлайн. Такое решение принял исполнительный комитет Винницкого городского совета в связи с распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция — ее высота была 29 м. На ее приобретение потратили 196 тыс. гривен.

В этом году празднование обойдется городу в 490 тыс. гривен. В эту сумму входят такие статьи расходов, как подарки для детей льготных категорий и участников новогодне-рождественских мероприятий онлайн. Кроме того, город украсят иллюминациями и гирляндами.

В Запорожье из-за карантина городской совет также отказался от празднования, однако главную новогоднюю елку установили, не покупая новой, и украсили улицы. В январе запланированы расходы на праздники в сумме 610,1 тыс. гривен. А вот средства на демонтаж заложены в бюджете уже на 2021 год, и их сумма неизвестна. На подарки детям городской совет выделил 300 тыс. гривен.

Запорожье

В Ужгороде, где в городском бюджете предусмотрели 216 тыс. гривен, статьи новогодних расходов почти такие же, как в других горсоветах: новогодние украшения, иллюминация, подарки для детей и демонтаж елки.

В других городах суммы меньше 200 тыс. гривен. В частности, в Полтаве на новогодние расходы предусмотрели 140 тыс. гривен, за которые закуплены подарки для детей, а остальные средства используют для организации празднеств в городе.

Хмельницкий

Наименьшие суммы предусмотрели власти Хмельницкого — 105 тыс. гривен на новогодние и рождественские праздники, и Херсона — 90 тыс. гривен, из которых 55 тыс. — на театральные представления для детей, все остальное — на сувенирную продукцию.

По материалам: LB.ua