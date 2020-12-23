Люди запасаются продуктами... Украинцы в Британии рассказали о ситуации в стране

Несколько дней назад в Европе началась паника по поводу нового штамма коронавируса. Мутацию обнаружили в Британии, где вирус начал распространяться очень быстро. Уже около 30 стран отгородились от англичан, закрыв авиасообщение с королевством.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок уже заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «вышла из-под контроля властей». А, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, новый штамм коронавируса на 70% более заразный, чем предыдущий.

Журналисты пообщались с украинцами, которые живут в Британии, и узнали, что сейчас происходит в туманном Альбионе.

Люди скупают продукты

Вадим Жарков работает в Британии более 14 лет в сфере доставки. Он рассказывает, что сейчас из-за закрытия границ начинают паниковать дальнобойщики и те, кто живет в приграничных зонах.

К тому же, по словам Жаркова, рядовые британцы перестраховываются — уже запасаются ключевыми продуктами питания.

«Среди рядовых граждан сильной паники пока нет. Но уже сегодня люди начинают массово скупать продукты в магазинах. Это связано с закрытием границ. Такая реакция вызвана предстоящим снижением товарооборота между Британией и другими странами, что провоцирует естественный ажиотаж. Заказывают гречку, крупы, макароны, различные консервации, товары первой необходимости», — рассказывает Вадим.

По его словам, местные СМИ сообщают, что мутация вируса — это естественный процесс и не нужно паниковать.

«В Британии действует четыре уровня карантинных зон. Я живу в городе Норвич, здесь введена третья карантинная зона. Бары, рестораны, кинотеатры работают до 23:00. Сейчас появляются сообщения, что после празднования Нового года карантинные ограничения могут ужесточить», — говорит Вадим.



Украинка Ольга, которая работает в Лондоне уже более 9 лет, описывая обстановку в Великобритании, говорит, что коренные британцы ведут себя спокойно. А вот приезжие переживают из-за возможного полного закрытия границ.



«Многие хотели поехать в Украину или другие страны на рождественские праздники, но теперь люди отменяют свои поездки так как не знают, когда они смогут вернуться обратно. Есть и такие, кто уже куда-то уехал и не может вернуться обратно в Британию. Также многие отменяют свои туристические поездки. Проблема не только в том, как выехать, а в том, пропустят ли тебя на границе, узнав, что ты из Британии», — рассказывает украинка.



Что касается местных жителей, то, по словам Ольги, какой-то сильной паники среди них нет. Люди получают хорошую дотацию из-за введения карантинных ограничений, поэтому они особо и не волнуются из-за новых запретов.



«Метро, наземный общественный транспорт также продолжает работать. Транспорт работал во время полного локдауна, не думаю, что в этот раз закроют. Вузы, школы и детские садики еще работают, но возможно вернутся к дистанционной форме обучения, как это было ранее. Все продовольственные магазины работают. Но у меня есть подруга, которая работает консультантом в вещевом магазине. Она рассказывает, что ее магазин сегодня закрыли на карантин, и когда он откроется, неизвестно. На здешнюю атмосферу начали влиять сообщения из других стран про закрытие транспортных сообщений с Британией», — говорит Ольга.



Сама она из-за нового штамма вируса не планирует возвращаться на родину даже на период пандемии.



«Мы думали уехать еще во время первого локдауна, но не решились. Здесь у моих детей друзья, обучение, поэтому решили остаться в Лондоне», — рассказывает она.

30% британцев не боятся вируса и не носят масок

Киевлянин Александр живет в Британии более 10 лет. 18 декабря он прилетел в Украину с рабочим визитом, 24 декабря собирается вернуться обратно в Лондон.



«У меня в Лондоне осталась жена и две дочери. 25 декабря Рождество, я очень хочу встретить этот праздник в их кругу. Надеюсь, что до 25-го числа Украина не закроет авиасообщение с Британией, а то придётся добираться окольными путями», — рассказывает Александр.



По его словам, когда он летел из Лондона в Киев, не было никаких предпосылок к такой ситуации.



«Самолет летел полупустой. В Британии вообще не было паники из-за коронавируса. Здесь большинство людей ходят без масок. Британцы меньше обращали внимание на карантинные ограничения, чем украинцы. Процентов 30 точно не пользуются масками или другими средствами защиты», — рассказывает Александр.



Выходец из Украины Евгений также проживает в Лондоне. Переехал в столицу Великобритании семь лет назад, работает официантом в небольшом кафе. И кафе, в котором работает Александр, пока закрываться не будет.



«Работаем до 22:00. Единственное нововведение — сейчас в должны усилить контроль за ношением масок. Местные не особо соблюдают карантинные ограничения, а полиция, в свою очередь, за этим и не следит. Но сейчас, после появления нового штамма коронавируса, контроль за соблюдением карантинных мер усилят», — рассказывает Евгений.



По его словам, до конца рождественских праздников кафе планирует работать, а после Нового года, вероятно, введут полный локдаун. Однако общественный транспорт продолжает работать и вряд ли его закроют даже в случае введения полного локдауна.



Украинский айтишник Егор Шевченко живет в Лондоне уже несколько лет. И говорит, что паника вокруг нового штамма коронавируса сильно преувеличена.



«Нет паники, ничего особо не говорят, да и ничего особо нового не случилось. Новые штаммы появляются все время. Осенью преобладала „испанская версия“, до этого — „итальянская“. Так что в этом нет ничего необычного. К тому же, не доказано, что новый штамм опаснее — только, возможно, более заразный, но это тоже еще исследуется», — говорит Егор.



А закрытие авиасообщения с Великобританией Егор объясняет так: «Более трети жителей Лондона родились в другой стране. В период новогодних праздников путешествует максимальное количество людей в году, все едут домой. Поэтому именно на эту одну неделю закрывают перелеты, чтобы не развести вирус снова».



Сам Егор считает, что страх перед новым штаммом вируса нагнетают в СМИ. А простые люди панике не поддаются.



«Почему в Лондоне так много случаев заболевания? Здесь живет 9 млн человек, и проводят 250 тысяч тестов каждый день. Я не утверждаю, что это не опасно, но СМИ сильно нагоняют лишнего вместо того, чтобы донести информацию максимально полезно», — считает Егор.

По информации «Страны»