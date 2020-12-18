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Дайджест > Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»
17.12.20 23:59
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Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

«Крымская команда» Влады Молчановой смогла добиться отмены запрета на совершение регистрационных действий в отношении крупнейшего в Украине продовольственного рынка «Столичный». Его коллектив снова просит власть о защите.

Регистратором выступил Заболотный А.В. при Гостомельской поселковом совете в Киевской области, который в 20:26 17 декабря внес решение об отмене запрета на совершение регистрационных действий. Уже в 20:48 нотариус Молчановой Нино Барамия снова незаконно внесла данные о перерегистрации рынка в пользу рейдеров.

При этом она проигнорировала и возбужденное уголовное дело в отношении незаконного захвата рынка и решение Антирейдерского комитета, и прочее.

Действия Барамии свидетельствуют о том, что для Молчановой, которая прикрывает свою деятельность «крышей» от народного депутата Николая Тищенко (он же «Коля Оболонский»), ни судов, ни полиции в стране не существует.

Коллектив «Столички» также вновь обратился к министру юстиции Денису Малюське и правоохранительным органам с требованием защитить рынок от рейдеров.

«Однажды мы уже отстояли рынок, но рейдеры не спят», — обратились они к министру.

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Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ
17.12.20 23:59

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»

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