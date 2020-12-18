СМИ рассказали о незадекларированном участке земли, офшоре и миллионах депутата Киевсовета Ярошенко

Депутат Киевсовета от партии «Единство» Роман Ярошенко, бывший член «молодой команды Леонида Черновецкого», как указано в его декларации за 2019, наличными держит 1524950 долларов и 11330900 гривен, хотя его зарплата в том же году составила всего 3740 тысяч гривен.

Об этом пишет «Голос».

Роман Ярошенко неоднократно избирался депутатом Киевсовета, в частности, по спискам «Блока Катеринчука», в 2007 избирался в парламент по спискам Партии регионов, имеет связи с представителями Блока Леонида Черновецкого, среди которых экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий. Ярошенко был председателем комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития при Черновецком и Александре Попове и «подозревался в финансовых махинациях путем злоупотребления служебным положением, а также в хищении земельных участков и имущества», говорится в материале. По данным движения «Честно», входит в топ-5 депутатов-богачей от Соломенского района.

«Депутат также имеет незадекларированный земельный участок. Участок приобретен в апреле 2016 и оформлен Управлением госгеокадастра в городе Ирпень Киевской области», — пишет СМИ.

Задекларировал Ярошенко и оффшорную фирму, владельцем которой является на 100% — «Ромберг Инвестмент Менеджмент Лимитед» на Британских Виргинских островах. Несмотря на то, что права на оффшорную компанию никому не переданы, депутат Киевсовета не указал ни копейки прибыли от ее деятельности.

«В апреле 2019 Ярошенко подарили квартиру в Киеве площадью 68 кв м стоимостью 494 900 грн. Именно такая сумма указана в декларации, как „подарок в неденежной форме“, полученный от Бойко Ирины Валерьевны. За отчуждение ценных бумаг Роман Ярошенко получил 58 млн 96 тыс гривен. А за отчуждение недвижимого имущества еще 35 млн 695 тыс. Но это не помешало Ярошенко взять кредит в размере 33 млн гривен в банке „Асвио Банк“, в котором он до сих пор занимает должность председателя наблюдательного совета», — говорится в материале.