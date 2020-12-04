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Дайджест > Мулык: Степанова – в отставку! Его работа просто провальная, страна не подготовилась ко второй волне коронавируса

Мулык: Степанова – в отставку! Его работа просто провальная, страна не подготовилась ко второй волне коронавируса

Автор: Владислав Мулык, ZIK.UA
04.12.20 16:46
246
Мулык: Степанова – в отставку! Его работа просто провальная, страна не подготовилась ко второй волне коронавируса

«Кто там временные? Слазь!» ©

г. Степанова — в отставку!

Немедленно.

Пока ситуацию еще можно исправить.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.

А зря, потому как работа Степанова просто провальная. Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, количество заболевших растет с каждым днем и перевалило за 15 тысяч/сутки, а министр не удосужился обнародовать какой-либо план борьбы с пандемией. Тогда зачем нам такой министр, который ведет страну к пропасти?

Министерство здравоохранения за этот год не закупало аппараты ИВЛ, КТ и кислородные станции, а просто передало деньги, выделенные на борьбу с вирусом, на дороги. Это преступное решение, которое должны расследовать правоохранительные органы. И если бы Степанов был адекватным министром, он бы выразил протест и ушел с поста еще летом. Но нет, он своим молчанием одобрил эту преступную халатность правительства.

Все, чем может похвастаться Степанов, — это увеличение количества ПЦР-тестов. Но происходит это благодаря увеличению мощностей частных лабораторий, за что украинцы платят из своего кармана — по 1-1,5 тыс. за тест. То есть Минздрав просто развивает частный медицинский бизнес. А где лечить украинцев, если госпитали в ужасном состоянии и там не хватает койко-мест?

Ну а ситуация с карантином — это вообще ниже дна. С подачи Степанова был введен локдаун выходного дня, а потом министр выходит и говорит — да он вообще был бессмысленным. Так может, Степанов из своего кармана пусть компенсирует убытки тысяч украинцев, которые те понесли из-за идиотских недокарантинов? Кто ответит за этот непрофессионализм?

Опять никто?

Так пусть Степанов!

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