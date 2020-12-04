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Дайджест > Как МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом отмывали деньги и дерибанили оборонную отрасль

Как МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом отмывали деньги и дерибанили оборонную отрасль

Автор: Михаил Соколов, «Антикор»
04.12.20 11:15
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Как МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом отмывали деньги и дерибанили оборонную отрасль

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ — банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте!

Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Что известно об Одесском банке МТБ

Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.

Юрий Кралов — глава правления банка МТБ.

Алихани Хамед — бывший владелец банка, а ныне крупный акционер.

Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.

Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.

Основные показатели банка

Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.

Подробнее о показателях банка МТБ — здесь.

О владельцах и ключевых участников в структуре банка

Подробнее о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 — здесь.

Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна — нет.

А вот проверка, которая не состоялась...

Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ

Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.

И 2614 судебных дел...

Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ

Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.

Судебных дел — куча. А вот и немного примеров тематик судебных тяжб, связанных с «МТБ-банком»

Долги, аресты имущества, взыскания имущества и т.д., и т.п...

А вот последние доступные судебные документы по банку:

Список можно продолжать на много-много страниц...

Но, как все мы прекрасно понимаем. Это бессмысленно...

Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани

1. Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ

Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале — читайте здесь.

Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности — здесь.

2. Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов

Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.

А мы двигаемся дальше.

3. Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ

Интересно — занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.

А каковы отзывы сотрудников МТБ банка?

Годами ничего не меняется...

И еще вот немного видеоматериалов от недовольных клиентов:

Как банк МТБ делал дополнительные списания с карточек работников ОПЗ:

«МТБ банк — это сборище аферистов»:

Ну, всем все понятно... Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется... Как мы видим по многочисленным отзывам, клиенты банка МТБ не особо довольны обслуживанием и условиями, сотрудники банка тоже не сильно счастливы, судя по отзывам. В современных реалиях и огромном выборе банков есть смысл просто перейти в другой банк и клиентам, и сотрудникам. И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. Сколько такой банк еще продержится, как думаете? Возможно, это только вопрос времени. Кстати, в своем отчете за третий квартал 2020 года они сами намекают на возможные трудности...

Поживем — увидим.

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