Как МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом отмывали деньги и дерибанили оборонную отрасль

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ — банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте!
Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.
Что известно об Одесском банке МТБ
Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.
Юрий Кралов — глава правления банка МТБ.
Алихани Хамед — бывший владелец банка, а ныне крупный акционер.
Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.
Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.
Основные показатели банка
Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.
Подробнее о показателях банка МТБ — здесь.
О владельцах и ключевых участников в структуре банка
Подробнее о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 — здесь.
Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна — нет.
А вот проверка, которая не состоялась...
Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ
Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.
И 2614 судебных дел...
Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ
Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.
Судебных дел — куча. А вот и немного примеров тематик судебных тяжб, связанных с «МТБ-банком»
Долги, аресты имущества, взыскания имущества и т.д., и т.п...
А вот последние доступные судебные документы по банку:
Список можно продолжать на много-много страниц...
Но, как все мы прекрасно понимаем. Это бессмысленно...
Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани
1. Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ
Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале — читайте здесь.
Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности — здесь.
2. Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов
Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.
А мы двигаемся дальше.
3. Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ
Интересно — занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.
А каковы отзывы сотрудников МТБ банка?
Годами ничего не меняется...
И еще вот немного видеоматериалов от недовольных клиентов:
Как банк МТБ делал дополнительные списания с карточек работников ОПЗ:
«МТБ банк — это сборище аферистов»:
Ну, всем все понятно... Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется... Как мы видим по многочисленным отзывам, клиенты банка МТБ не особо довольны обслуживанием и условиями, сотрудники банка тоже не сильно счастливы, судя по отзывам. В современных реалиях и огромном выборе банков есть смысл просто перейти в другой банк и клиентам, и сотрудникам. И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. Сколько такой банк еще продержится, как думаете? Возможно, это только вопрос времени. Кстати, в своем отчете за третий квартал 2020 года они сами намекают на возможные трудности...
Поживем — увидим.