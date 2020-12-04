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Много шума – и? Что известно о новой вакцине от коронавируса

Агата Кловская
03.12.20 23:31
424
Много шума – и? Что известно о новой вакцине от коронавируса

В последнее время поступает все больше обнадеживающих новостей о скором появлении вакцины от COVID-19. В среду стало известно, что Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину, разработанную американским фармацевтическим гигантом Pfizer совместно c немецкой компанией BioNTech.

Что известно о вакцине Pfizer, как она действует, и когда прививку смогут получить украинцы, выяснял сайт «Сегодня».

О чем идет речь?

Вакцина Pfizer/BioNTech — это так называемая РНК-вакцина. Она работает на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку и попадает в организм человека после прививки. Столкнувшись с вирусом, геном вызывает иммунный ответ, таким образом защищая человека от заражения.

Эффективность данного препарата составляет около 95%. Это означает, что лишь 5% случаев заражения приходились на испытуемых, принявших вакцину. Остальные же заболевшие были из контрольной группы, которая получили плацебо.

Как действует вакцина?

Pfizer предполагает схему из двух доз, которые должны вводить человеку с разницей в три недели. Иммунный ответ вырабатывается через семь дней после второй дозы.

Однако существует проблема транспортировки препарата. РНК сама по себе довольно нестабильна, липидные пузырьки, видимо, тоже — поэтому вакцину следует хранить в условиях глубокой заморозки, при −70 градусах Цельсия. При этом после разморозки неразбавленный флакон препарата можно хранить в холодильнике всего пять дней. Разбавленный флакон можно хранить только шесть часов.

В компании заявили, что решили проблему перевозки путем использования специальных охладителей с сухим льдом, оборудованных системой GPS-отслеживания.

Как долго действует?

К сожалению, достоверной информации о том, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после вакцинации, на данный момент нет.

Свежие исследования позволяют рассчитывать, что после COVID-19 защита сохраняется надолго. Американские ученые выяснили, что у большинства переболевших сохраняется «иммунная память».

Некоторые участники исследования перенесли болезнь восемь месяцев назад. Один из авторов работы считает, что клетки иммунной системы будут годами предотвращать тяжелый COVID-19.

Также пока неизвестно, насколько вакцина безопасна для таких категорий населения, как дети младше 12 лет и беременные. Однако в компании утверждают, что вакцина была эффективна в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. Например, у пожилых людей старше 65 лет эффективность составила более 94%. При этом у участников почти не было побочных эффектов на препарат: у 3,8% добровольцев появлялась усталость, а у 2% — головная боль.

Что касается детей, испытания, проведенные Pfizer и BioNTech, первоначально были открыты для людей от 18 лет и старше, но в сентябре они начали включать в группы и подростков от 16 лет. В прошлом месяце исследователи запустили новое испытание для детей от 12 лет и планируют постепенно снижать возраст испытуемых.

Сколько стоит и когда ждать в Украине?

Официальную цену вакцины в компании еще не называли. Однако предполагается, что за одну дозу придется заплатить около $20. В итоге общая стоимость курса составит не более $40.

Украина может рассчитывать на ее использование, но пока неизвестно, когда именно. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство провело переговоры с COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19), согласно которым наша страна должна получить до 8 млн доз.

Ожидается, что это произойдет в конце первого — начале второго квартала 2021 года (апрель-сентябрь).

По материалам: «Сегодня»

Тэги: Украина, Великобритания, здоровье, эпидемия, иммунитет, вакцина, вакцинация, коронавирус, COVID-19

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