Инициатива «Консолидация всеармянского интеллектуального ресурса» выступила с обращением к соотечественникам

На днях известный армянский телеведущий и политолог Абраам Гаспарян выступил с идеей инициативы всеармянского объединения. Ниже представляем текст обращения:

Дорогие Армяне!

В своих передачах я уже говорил об объединении интеллектуальных ресурсов Армян мира, которые мы начали реализовывать. IT поддержка организована соотечественниками в Ереване и в других Армянонаселенных столицах мира, с которыми мы будем ежедневно контактировать для обеспечения сбора и анализа точных перманентно обновляемых данных, а так же с целью внесения предложений.

Дорогие соотечественники! Армяне, живущие по всему миру, мы объединим дипломатические, правовые, научные, культурные, технические, медицинские и образовательные ресурсы на беспартийной основе.

Мы создадим небольшие консалтинговые узкопрофессиональные группы, которые будут работать день и ночь, чтобы построить будущую сильную Армению.

Независимо от того сколько времени прошло с подписания документа о капитуляции — мы не принимаем его.

Поэтому всех желающих присоединиться к этой инициативе просим подписаться на страницу и прислать свое резюме [email protected]

обратите внимание:

1. Профессия,

2. Специализация,

3. Место жительства