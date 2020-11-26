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Дайджест > МТБ Банк, пойманный на обнале, трижды получил рефинансирование от НБУ в 2020 году

МТБ Банк, пойманный на обнале, трижды получил рефинансирование от НБУ в 2020 году

Автор: Октава.Медиа
26.11.20 22:15
178
МТБ Банк, пойманный на обнале, трижды получил рефинансирование от НБУ в 2020 году

Малоизвестный одесский «​МТБ Банк​» может оказаться в эпицентре громкого дела... Вечером 17 ноября, сайт президента опубликовал ​новость о том, что Владимир Зеленский, прямо из Феофании, где он находится на лечении от COVID19, провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский отметил, что «Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств», а «все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ — выполнены».

Однако, сама Георгиева, в своем ​твите​, опубликованом через 30 минут после новости на сайте украинского президента, частично опровергает Зеленского. Директор-исполнитель МВФ написала: «Full agreement on actions needed prior to program review» («Полное согласие в отношении необходимых действий, перед пересмотром программы»). Иными словами, Зеленский уже выполнил все для пересмотра, а Георгиева еще ожидает этих действий.

Кажется, хаос в финансовой политике Украины достиг своего апогея. И, конечно же, центральной его частью являются события происходящие в Национальном банке Украины (НБУ).

Единственная возможность исправить экономическую ситуацию — это запустить внутренние заимствования, когда украинские банки покупают у Министерства финансов облигации. Деньги от продажи облигаций внутреннего займа, минфин направит деньги в бюджет. Чтобы банки это сделали, НБУ предоставит им рефинансирование за счет напечатанных денег.

Однако, если рефинансирование попадет в банки, которые уже были замечены в осуществлении сомнительных операций — например, обналичивании средств полученных неправомерным путем, то переговоры с МВФ снова зайдут в тупик, а НБУ снова придется «включать станок», пока гривна не превратится в фантики.

Одним из таких подозрительных банков, по ​заявлениюсамого НБУ, является, к примеру, одесский «​МТБ Банк​».

С 21 февраля по 13 апреля 2018 года 7 компаний перечислили через счета «МТБ Банка» 1,18 миллиарда гривен, которые были обналичены и доставлены клиентам. При этом, по сведениям НБУ, финансовые операции осуществлялись по абсолютно идентичным договорам, некоторые из которых содержат недостоверную информацию, а отдельные подписанты фигурируют в уголовных делах.

НБУ абсолютно ожидаемо оштрафовал «МТБ Банк» на 4,35 миллиона гривен за обнал. Но, одесситы не только не заплатил эти деньги, но и ​подали на НБУ в Одесский окружной суд, который услужливо обеспечил им позитивное решение​. То же самое ​повторилось и в апелляционной инстанции, где НБУ ​пытался отменить решение окружного админсуда. Дело «МТБ Банка» перешло в кассационное производство​, исход которого мы можем уже предугадать. Всего НБУ ​проиграл в судах исков на общую сумму 200 миллионов гривен.

И тем не менее, не смотря на подозрения в нечистоплотности, «МТБ Банк» ​продолжает регулярно получать рефинансирование от НБУ. 8-го и 15-го мая

2020-го года, когда дело об обнальных операциях зафиксированных НБУ еще рассматривалось, «МТБ Банк» получил по 100 миллионов гривен. А потом, 12 июня — еще 200 миллионов гривен рефинансирования. Это наталкивает на мысль о том, что НБУ проигрывает в судах не случайно. Конечно, все мы прекрасно понимаем подплинтусный уровень доверия к украинской судебной системе. Особенно в том, что касается административных производств.

Однако, многое зависит и от того, как выполняют свои обязанности сотрудники НБУ. Борются ли они за позитивные судебные решения или даже не ходят на судебные заседания, позволяя нечистоплотным банкам оставаться безнаказанными. Ибо, в таком случае, если по плану НБУ мы можем отказаться от кредитов МВФ, чтобы вместо этого рефинансировать сомнительные банки, как «МТБ Банк», то как это сможет помочь украинской экономике? Кто даст гарантию, что деньги работают на экономику, а не по тихому выводятся через фирмы прокладки?

Тэги: банк, МТБ Банк

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