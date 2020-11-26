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Дайджест > В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. При Украине такого не было

В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. При Украине такого не было

Александр Панько
26.11.20 23:28
1602
В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. При Украине такого не было

В этом году Крым столкнулся с катастрофической нехваткой воды — в том числе питьевой. Почти во всех крупных городах оккупированного Россией полуострова введено почасовое снабжение холодной воды, а подача горячей вовсе приостановлена.

Такие ограничения затронули крымские города, но со временем охватят практически весь полуостров. Даже оккупационные власти после нескольких месяцев замалчивания признали — ситуация на грани катастрофы.

Что происходит в Крыму на самом деле и решит ли зима водную проблему крымчан — далее в материале.

Пересохли реки, озера и даже водопады

— Почасовое снабжение питьевой воды в ряде крымских городов ввели еще 7 сентября. Симферополь, Бахчисарай и 39 близлежащих населенных пунктов начали получать ее только утром и вечером. Через месяц в «режиме повышенной готовности» из-за дефицита воды оказался Севастополь, Алушта, Белогорск, Белогорский район, а теперь Ялта. Воду там получают только по 6 часов в сутки, а горячую не подают совсем.

— Проблему признали даже оккупанты и прокремлевские СМИ, которые все чаще пишут о том, что Крым стоит на пороге экологической катастрофы из-за пересыхания рек. Например, такое произошло с рекой Альма, которая питает Партизанское водохранилище, обеспечивая водой жителей Симферополя. Тоже нет воды в реке Черная, которая наполняет Чернореченское водохранилище, а оно — Севастополь.

— Недавно на официальной странице администрации города Ялта в Фейсбук появилось сообщение о том, что запасы воды начали снижаться в Счастливенском и Загорском водохранилищах, предназначенные для жителей Ялты. «По состоянию на сегодняшний день в водохранилищах —ограниченный объем воды. Учитывая полное отсутствие осадков, и, как результат, отсутствие притоков, просим вас экономно расходовать воду!» — призвали жителей Ялты.

Оккупационные власти в лице т.н. главы Сергея Аксенова убеждают: Крым оказался в такой ситуации из-за того, что теплая прошлогодняя зима и летняя засуха привели к обмелению крымских водохранилищ. Он не исключил, что Россия (оккупировавшая Крым в 2014-м. — Ред.) может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма и добавил: 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Однако во всех проблемах, с которыми не могут справиться оккупанты, Аксенов обвиняет украинскую власть. Мол, именно она устраивает гуманитарную катастрофу и кризис, потому что перекрыла Северо-Крымский канал, который до оккупации обеспечивал полуостров водой. Украинские эксперты уверяют: Аксенов цинично манипулирует: по большому счету, воды для крымчан хватает даже в самый засушливый период. Проблема в абсолютном нерациональном опустошении водоемов российскими оккупантами.

«Период дождей — время когда в Крыму выпадают осадки — в этом году никак не отразился на наполненности водохранилищ. Это говорит о том, что хозяйственная деятельность оккупационных властей глубоко задела крымскую экологию, и вред от этого более разрушителен, чем нам казалось на первый взгляд. Уровень грунтовых вод в Крыму и в тех небольших водоемах, которые давали воду, непоправимо разрушен. В недавней резолюции Генассамблеи ООН, которая была принята на прошлой неделе по Крыму, один из пунктов звучит так: „экологический вред, нанесенный оккупантами“, и ответственность возлагается на Российскую Федерацию», — рассказала известный крымский активист и публицист Лариса Волошина.

По ее словам, ситуация с водой в Крыму действительно плохая. Россияне, пытаясь найти водные ресурсы для промышленности и военных баз, стали опустошать запасы артезианских вод, которые никто никогда не трогал. Это привело к засолению почвы и значительно понизило уровень грунтовых вод, из-за чего пересохли реки и ручьи. Отсюда главное — водная проблема затронула почти каждого крымчанина.

«Людей такая ситуация пугает. Потому пересохли даже те озера и реки, которые в любой период года давали воду. Их просто нет. Засохли озера и водопады в горных районах. Недостаток воды в Крыму почувствовал каждый. Некоторые уже даже говорят: „Такого во времена Украины не было“. Крымчане хорошо знают, что вода идет не на их потребности, а для военных баз и Черноморского флота», — уточнила Волошина.

Зима оккупантов не спасет?

Теперь крымские оккупанты надеются, что осенне-зимние осадки хоть немного облегчат водную нехватку. Однако и.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НАН Михаил Яцюк этих надежды не разделяет. Мол, несмотря на осенние осадки, воды у крымчан больше не станет. Дожди пошли на насыщение территории поверхностного слоя, который обезводнен как этим летом, так и в предыдущие годы. Водный запас иссяк еще в августе, а сейчас уже ноябрь. Стоковые процессы даже не начали формироваться, поэтому проблема обеспечения крымчан водой, в том числе и питьевой, останется. И вряд ли она решится в ближайшие зимние месяцы.

«Если зимой будет достаточно осадков, реки и водохранилища накопят запасы, и водоснабжение будет улучшаться. Но в ближайший период этого не произойдет. Проблема лишь обострится из-за вероятности теплой зимы. Осадков, которые могли бы питать стоки, скорее всего, не будет. Восточный Крым ежегодно пребывал в режиме чрезвычайного положения. Если осадков не будет и в дальнейшем, чрезвычайное положение распространится на другие крымские города — Керчь, Феодосию. Эта проблема затронет весь Крым», — пояснил он.

Россия — оккупант, это ее ответственность

Еще с начала лета Россия через различные международные площадки пытается повлиять на Украину, чтобы та открыла Северо-Крымский канал, который на 85% обеспечивал потребности Крыма в пресной воде. Поставки воды прекратили в 2014-м. Бывшая крымский прокурор, а ныне депутат Госдумы от путинской партии «Единая Россия» Наталья Поклонская даже писала письма ООН , где уверяла, что «действия Киева по водной блокаде Крыма — вопиющее нарушение фундаментальных прав крымского населения и угрожают не только их жизни и здоровью, но и уникальной природе». На что получила ответ — «ответственность за Крым несет Россия, как страна-оккупант».

Украинский политик Андрей Сенченко, который три срока работал вице-премьером крымского правительства, заверил, что проблема с водой в Крыму будет существовать до тех пор, пока оттуда не уберется российский президент Владимир Путин. А сегодняшних возможностей у РФ не хватает для решения водной проблемы. По его словам, для местного населения воды в Крыму достаточно.

В виде поверхностных стоков полуостров получает примерно 1 млрд кубов воды, плюс полмиллиарда — из подземных горизонтов. В целом это полтора миллиарда кубов воды в год. В наиболее засушливый год ее меньше на 20%. Крымчанам для нужд необходимо 100 млн кубов — в 12-15 раз меньше, чем есть. Но чтобы собрать поверхностные стоки, очистить их и представить как готовую воду населению, нужны определенные инвестиции, на которые Россия сегодня не способна.

Пока воду крымчанам подают по графику. Оккупационная власть советует им тратить не более 4 литров в сутки для приготовления пищи и питья, столько же — на гигиенические потребности и до 18 литров на санитарные. Но без решения проблемы ситуация продолжит ухудшаться.

По материалам «Обозревателя»

Тэги: Крым, общество, вода, Россия, политика, оккупация

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