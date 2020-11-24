Повышение зарплат учителям снова откладывается. Сколько им будут платить в 2021 году?

Накануне, 23 ноября, Кабинет министров Украины отсрочил постановление № 822, которым значительно повышаются оклады педагогам, еще на год — до 1 января 2022 года. Таким образом, увеличение зарплат учителям в Украине снова откладывается.

Более того — действие постановление остановили до 31 декабря 2021 года. То есть, оно не запустится автоматически с 2022 года. Для этого правительство должно будет принять соответствующее решение.

Напомним, согласно постановлении № 822 уже с 1 января 2020 года минимальный должностной оклад учителя должен был увеличиться до 3 прожиточных минимумов (более 6 тысяч гривен). Это означало, что зарплаты педагогов должны были вырасти до 70%. Так, молодой учитель, который сейчас получает порядка 5,4 тысяч (оклад плюс 10% за престижность труда и 20% за проверку тетрадей) после повышения мог рассчитывать на 8,7 тысячи гривен и более.

Педагог с опытом, у которого зарплаты сейчас с учетом всех надбавок около 8,2 тысячи, должен был получать больше 10,5 тысячи. Далее по плану было еще несколько этапов пересмотра зарплат: ежегодно с 1 января плюс 0,5 прожиточных минимума. В итоге оклад должен был выйти на уровень в 4 прожиточных минимума, как это прописано в законе об образовании.

Но уже тогда было очевидно — денег на такие прибавки в бюджете нет. Поэтому, несмотря на массовые акции протестов учителей, Кабмин Гончарука перенес вступление в силу постановления № 822 на год — до 1 января 2021 года.

До даты «Ч» осталось немногим больше месяца. До выборов власти не решались на очередную отсрочку и ввели ее уже после них.

Постановление № 822 теперь должно вступить в силу уже с 2022 года. Если, правда, к тому времени Кабмин его разблокирует. А если нет — документ можно будет похоронить.

«Это было ожидаемое решение правительства. Нужно быть очень наивными, чтобы рассчитывать на значительное увеличение зарплат, которое предусматривало постановление Кабмина № 822. Более того, не стоит ожидать значительного повышения зарплат и в 2022-2023 годах. Если нет финансового ресурса в 2020 и в 2021 годах, то откуда он появится в 2022-2023 годах», — говорит юрист в сфере образования Андрей Черных.

Оставят ли теперь учителей без прибавки к зарплатам — далее в материале.

Не хватает 50 миллиардов

Стоит отметить, что отсрочка по постановлению № 822 готовилась уже давно. 17 ноября на правительственном комитете по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и социальной политики рассматривали проекты новых законодательных актов, в том числе, о переносе сроков вступления в силу постановления № 822.

Как отмечают в профсоюзе педагогических работников, объединенные профсоюзы не согласились с отсрочкой еще на год. Как заявил заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, такое решение не отвечает законодательству, в частности, закону об образовании, согласно которому Кабмин обязан обеспечить до 2023 года поэтапное ежегодное увеличение должностного оклада педагогов самой низкой квалификационной категории до 4 прожиточных минимумов и пропорциональный рост для других категорий.

«Таким образом, правительство игнорирует задачи, поставленные перед ним в законе «Об образовании», — отметил Шубин.

Профсоюзы направили протест в Минобразования и секретариат Кабмина, и рассчитывали, что его учтут. Чего, как видно, не произошло.

Напомним: на повышение учительских зарплат по постановлению № 822 нужно было дополнительно порядка 50 млрд гривен (39 млрд из госбюджета и 11 млрд из местных).

Интересно, что буквально до недавнего времени Минобразования заверяло, что будет бороться за учительские зарплаты.

«Министерство образования и науки крайне заинтересовано во введении в действие именно этого постановления (№ 822- Ред.), так как ним выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов», — заявляли в ведомстве в сентябре.

Но сейчас риторика министерства резко изменилась.

«Отметим, что решение, принятое 10 июля 2019 года (то самое постановление № 822) и подписанное премьер-министром Украины Владимиром Гроссманом в последние дни деятельности его правительства, носило исключительно популистский характер и не было подкреплено наличие средств в бюджете», — говорится в новости, опубликованной на официальной странице Министерства образования.

Но, кроме постановления № 822, которое отсрочили до 2022 года, есть еще действующий закон об образовании. В нем прописано: до 2023 года педагоги должны получать не менее четырех прожиточных минимумов, а средние зарплаты в отрасли должны выйти на уровень в три минималки (даже со следующего года — 18-19,5 тысяч гривен).

Пока неясно, что будет с этой нормой. Формально время еще есть. Но не факт, что, если не повышать оклады поэтапно, то в 2023 году выполнить требования закона будет реально. Ведь, по подсчетам профильного министерства, на это нужно порядка 300 млрд гривен.

«Поэтому, стоит ожидать, что в законе о государственном бюджете на 2023 год появится норма о том, что данное положение закона об образовании будет реализовываться с учетом финансовых ресурсов госбюджета. Такие положения относительно других законов есть законах о госбюджете-2019 и госбюджете-2020. Хоть, данные положения являются такими, что не соответствуют Конституции Украины (Решение КСУ № 10-рп/2008 от 22 мая 2008 года о том, что законом про госбюджет нельзя вносить изменения в другие законы, останавливать их действие или отменять их), но кого это останавливает», — отмечает Андрей Черных.

Как будут платить учителям

Главный вопрос — что будет с зарплатами учителей в следующем году. Ведь, как рассказывал директор киевской гимназии № 141 Юрий Киньков, молодой учитель получает сейчас практически столько же, что и техничка — порядка 5 тысяч гривен.

И только учителя с большим опытом и званиями, а также большой учебной нагрузкой (до 27-29 уроков в неделю вместо 18, предусмотренных окладом) могут зарабатывать до 16 тысяч гривен.

«Но рабочий день такого педагога может длиться 12-14 часов, ведь нужно не только вести уроки, но и готовиться к ним, проверять тетради. Если урок длится 45 минут, то проверка тетрадей может потребовать 2-3 часов. Поэтому учителя уходят — в частные школы, репетиторство, другие профессии. Уже практически нет притока свежей крови — выпускники педвузов получают дипломы и устраиваются в других отраслях. Отдельная тема — престижность самих педвузов. Не секрет, что туда зачастую идут абитуриенты с самыми низкими баллами ВНО, „непроходными“ в других университетах. О каком уровне образования мы можем говорить. С повышением зарплат страна опоздала лет на 15. А если сейчас не „догнать“, будет идти дальнейший отток кадров, и через несколько лет вообще учить будет некому», — отмечает Киньков.

Скорее всего, небольшую прибавку педагогам в 2021 году все же дадут.

«Планируется увеличение зарплат работникам сферы образования на 30%. Для выплат зарплат педагогическим работникам заведений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд. грн., что на 21,2 млрд. грн. больше, чем в 2020 году. Будем надеяться, что хоть этот показатель сохранится при подаче правительством проекта бюджета на 2021 год», — говорит Черных.

Кроме того, как отметили в профсоюзе, в октябре они согласовали проект постановления Кабмина, которые предусматривает применение дополнительного коэффициента 1,5 к окладам педагогов. Правда, одновременно с внедрением этой нормы предлагается отменить ряд постановлений Кабмина об учительских надбавках и доплатах. То есть, доплаты просто включат в оклад, и за счет этого зарплаты учителей вырастут на те самые 30%. Плюс разве что в том, что надбавки выплачивали в полном объеме далеко не везде — зачастую вместо доплат до 30% от оклада на руки давали только 10-15%. Теперь же учителя получат гарантированные плюс 30%. То есть, по факту, это увеличение, но не на треть, а на 10-15%. Те же, кто и так получал полноценные надбавки, по сути, останутся на прежних зарплатах.

В профсоюзах просчитали, что для такого роста окладов из бюджета дополнительно понадобится 34,6 млрд.

В Министерстве образования заверяют: прибавки к зарплатам для педагогов будут.

С 1 сентября этого года оклады уже увеличились на 5,8%.

«В проекте госбюджета на 2021 год указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке будут увеличиваться дважды: с 1 января и 1 июля. С января 2021 года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе, образования и науки, вырастут на 20%, а с июля — еще на 8,3%. Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть, средства на такое увеличение должностных окладов на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно увеличивать зарплаты педагогов», — сказал глава профильного ведомства Сергей Шкарлет.

При этом остается открытым вопрос оптимизации школ и сокращения учителей, на которые власти подписались в Меморандуме с МВФ. Не исключено, что одни педагоги получат прибавки, а другие останутся без работы.

По материалам «Страны»