Обман и манипуляции. Обмена пленными не будет по вине украинской делегации

Обман и манипуляции украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, похоже, достигли своего апогея. Об этом в своем блоге на «Корреспонденте» заявил политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

Киквидзе напомнил, что на днях Леонид Кравчук заявил, что в конце декабря состоится обмен пленными с ОРДЛО в количестве 11 человек. Позже спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович расширил этот список уже до 100 человек, сославшись на то, что Кравчук не в курсе, что в нем есть целых четыре категории.

Однако позже выяснилось, что, оказывается, вопрос обмена пленными на заседании ТКГ не рассматривался вообще. Хотя, по словам представителей ОРДЛО в ТКГ, был заявлен в повестке дня.

«Завершилось внеочередное заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы. Вопрос обмена удерживаемыми лицами между „ДНР“ и Украиной вообще не затрагивался, несмотря на то что был заявлен в повестке дня. Этот факт в очередной раз доказывает, что все заявления Украины о готовности провести обмен удерживаемыми лицам с „ДНР“ уже в ближайшие недели, — ложь и манипуляция», — заявила по итогам заседания представитель «ДНР» в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека Дарья Морозова.

Более того, представители непризнанных республик обвинили украинскую сторону в создании коллапса на переговорах, поскольку наши участники ТКГ были совершенно к ним неподготовлены.

«Свои же требования (Украина) не смогла подтвердить в работе с „ЛНР“ (в ходе видеоконференции), то есть — самый настоящий коллапс. Мы это можем расценивать как очередной пиар-ход со стороны Украины, (предпринятый) для того, чтобы показать международной общественности в информационном поле свою активность, готовность к реализации договоренностей по Минскому переговорному процессу. А по факту оказалось, что Украина абсолютно не готова выполнять обязательства», — отметила представитель «ЛНР» в подгруппе Ольга Кобцева.

Ранее представитель «ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил о том, что украинская сторона не прислала ни одного документа для обсуждения в подгруппах Контактной группы на внеочередной видеоконференции. При этом Киев в СМИ заявил о созыве внеочередных заседаний трех из четырех подгрупп, но по факту официальные запросы пришли только на две.

В этом случае непонятно, на что рассчитывает украинская сторона, заведомо распространяя неправдивую информацию и саботируя заседания ТКГ. На то, что «заграница нам поможет», и, международная общественность, не разобравшись в ситуации, поддержит Украину, согласившись на проведение нормандского саммита? Хотя, похоже, кроме наших переговорщиков, больше никто из «четверки» не видит смысла в их проведении, ведь никаких результатов по его итогу, принято не будет.

Возможно, это очередная попытка информационного давления на остальных участников контактной группы, чтобы «не мытьем, так катаньем» вынудить их играть по правилам украинцев и согласиться на условия, прописанные в «мирном плане Кравчука». Впрочем, вряд ли и эта попытка будет удачной. Россия и представители ОРДЛО неоднократно заявляли, что готовы идти навстречу только при неукоснительном выполнении Минских соглашений. Украинская же сторона, топчась на одном месте, и выдумывая все более фантастические планы — нет.

А без выполнения Минска — не будет и декабрьского обмена пленными — «новогоднего подарка под елочку», который уже выручал рейтинг президента Зеленского и власти в целом.

Интересно, как наши участники ТКГ будут объяснять переговорный тупик и срыв обмена пленными Зеленскому? И как потом он объяснит это всем украинцам, особенно семьям тех, кто много лет ждет освобождения своих родных из неволи?

«До обозначенной Арестовичем даты — 24 декабря, когда якобы должен состояться обмен пленными, остался месяц. Однако вместо того, чтобы конструктивно подходить к поиску мира на Донбассе, украинская власть своим дилетантством и фантазиями цинично усугубляет переговорный кризис, опускаясь до откровенной лжи всем: и своим гражданам, и международному сообществу. Соответственно, вина за провал в вопросе обмена пленными будет лежать только на украинской власти и делегации непрофессионалов, которые участвуют в заседаниях ТКГ», — отметил Киквидзе.