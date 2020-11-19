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Дайджест > Украинская делегация исказила итоговое заявление политических советников N4, подготовленное по результатам переговоров 13 ноября, — Розенбаум

Украинская делегация исказила итоговое заявление политических советников N4, подготовленное по результатам переговоров 13 ноября, — Розенбаум

Автор: Желізняк Олександр, «Народна правда»
19.11.20 15:22
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Украинская делегация исказила итоговое заявление политических советников N4, подготовленное по результатам переговоров 13 ноября, — Розенбаум

Украинскую делегацию обвинили в искажении итогового заявления политических советников, принимавших участие в переговорах N4, прошедших 13 ноября 2020 года. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум:

«Ни дня без скандала с участием украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе и в переговорах политических советников N4. И очередной пример блокирования мирного процесса со стороны Украины. После множества попыток продвинуть инициативы, противоречащие достигнутым ранее договоренностям, после попыток нарушить последовательность выполнения Минских соглашений, после оперирования абсолютно нереалистичными датами (например, как в случае выбора марта для выборов в ОРДЛО) сегодня мы получили свежий пример того как украинская делегация выдает желаемое за действительное, и как другие участники ловят ее на горячем.

Ниже — проект совместного заявления по итогам видеоконференции советников N4, которая состоялась 13 ноября. Данный проект заявления был направлен на согласование в Нормандский формат российской стороной и сопровождался электронным письмом Дмитрия Козака, в котором выражается удивление тем, насколько украинский вариант итогового заявления отличается от текста, который был реально согласован всеми сторонами переговоров. Для понимания происходящего привожу весь текст целиком (перевод с английского):

Уважаемые коллеги!

Избыточная «конструктивность» и «чрезмерное желание» всех участников прошедшей 13 ноября 2020 года видеоконференции достичь практических результатов в урегулировании конфликта не оставили времени, чтобы обсудить заявленный в повестку прошедшей конференции и декларируемый всеми (кроме России) «важный», возможно «ключевой» процедурный вопрос в работе N4: принцип конфиденциальности.

Оригинальное понимание конфиденциальности в очередной раз продемонстрировал Офис Президента Украины, на официальном сайте которого опубликовано заявление об итогах наших переговоров (прилагается). С учетом этой публикации представляется необходимым согласовать и опубликовать официальное заявление об «Итогах переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел N4 13 ноября 2020 года» с «некоторыми уточнениями» Заявления, опубликованного украинской стороной. Проект прилагается.

При Вашем согласии с изложенным заявлением прошу удостоверить свое согласие подписью документа. При наличии возражений и замечаний прошу оперативно их представить, имея в виду, что до публикации согласованного заявления не соответствующее действительности заявление Офиса Президента Украины будет вводить в заблуждение и дезориентировать граждан Украины и других государств-прямых или косвенных участников переговоров.

А вот и сам текст проекта совместного заявления по итогам видеоконференции советников N4, направленный на согласование российской стороной:

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19.11.20 15:22

Украинская делегация исказила итоговое заявление политических советников N4, подготовленное по результатам переговоров 13 ноября, — Розенбаум

Автор: Желізняк Олександр, «Народна правда»

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