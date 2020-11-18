Алексей Чернышов, Юрий Голик и другие. Как Зеленского подставляют с «Большим строительством»

Президентская программа «Большое строительство», несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, может стать памятником коррупции.

Откровения уже экс-советника руководителя ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из ковидного фонда и распиле денег на «Большом строительстве» бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу. Кто все эти люди? В первую очередь, сам Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, глава Минрегиона Алексей Чернышов, замруководителя ОП Кирилл Тимошенко, его помощник Юрий Голик и руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков. Но главное — действия всех этих руководителей направлений в «Большом строительстве» дискредитируют лично президента Владимира Зеленского.

Почему Уманский

Отдельный и интересный вопрос, почему главным разоблачителем стал экс-советник Ермака Игорь Уманский? Карьера Игоря Уманского в Офисе президента не сложилась. Бывший министр финансов в апреле этого года был назначен Владимиром Зеленским на должность советника руководителя ОП Андрея Ермака. Уманский помогал Ермаку разобраться в схемах ключевых ведомств, которые наполняют государственный бюджет. В частности, он должен был педалировать тему скруток на 5 млрд, благодаря которой была создана ВСК по таможне и уволены с должностей премьером Денисом Шмыгалем начальник налоговой Сергей Верланов и глава таможни Максим Нефедов.

После этого Уманский выпал из контекста, но 12-го ноября в него вернулся, заявив о своем увольнении из ОП. А спустя день на своей странице в «Фейсбуке» Игорь Уманский выдал пост о «Большом строительстве», коррупции, воровстве миллиардов из ковидного фонда неким «дорожным картелем» через «Укравтодор».

По словам Уманского, с самого старта «Большого строительства» были внесены изменения в требования к тендерной документации. Новым требованиям соответствует только шесть компаний или «картель», которые выигрывают главные тендеры. «Но, если присмотреться, эти компании не всегда строят дороги сами, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%», — пишет Уманский.

Как подсчитал экс-советник Ермака, на всех выигранных этими компаниями тендерах «дисконт» составил около 36 млрд грн — и именно такую сумму получил дополнительно «Укравтодор» из фонда борьбы с COVID-19 на «Большое строительство». Для наглядности Уманский нарисовал схему разворовывания денег из ковидного фонда. Заинтересуют данные Уманского антикоррупционные органы или нет — увидим в скором будущем.

Но на самом деле экс-советник Ермака лишь подсветил проблему, о которой СМИ и эксперты говорят давно. «Большое строительство» благодаря действиям многих людей из окружения Зеленского вместо плюсов в копилку власти может сыграть в один большой минус.

Пиар-стратегия программы провалена заместителем руководителя ОП Кириллом Тимошенко, возглавляющим совет по реализации «Большого строительства», и советником Андрея Ермака Михаилом Подоляком, с недавних пор наделенным полномочиями пиарить и курировать едва ли не все направления и даже рассказывать министрам правительства, что и где им нужно говорить.

Множество объектов социальной инфраструктуры из программы «Большого строительства», за которые отвечает Минрегион и профильный министр Алексей Чернышов, станут долгостроями.

Если копнуть «Укравтодор» во главе с Александром Кубраковым, то всплывут скандальные тендеры, которые были «спроектированы» экс-советником Кубракова, а ныне помощника Кирилла Тимошенко Юрием Голиком.

И пока Минрегион Чернышова рапортует о 89% готовности объектов «Большого строительства», анализ данных официального сайта программы говорит, что общая готовность составляет всего 64%. Похоже, что выше упомянутые кадры вводят в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского. Интересно, что многие из них имеют прямую связь с олигархом Игорем Коломойским. А «Велике будівництво» в народе уже называют «Великим крадівництвом». Попробуем разобраться в деталях.

Кто за что отвечает

В июне был создан Координационный совет «Большого строительства», который возглавил Кирилл Тимошенко. В него вошли упомянутые Алексей Чернышов и Михаил Подоляк, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий и многие другие. При этом неофициальными кураторами «Большого строительства» стали именно Тимошенко и Подоляк, действующий от имени Ермака, стоящего на вершине всей пирамиды.

Кирилл Тимошенко предметно взялся за дороги и регулярно вместе с главой «Укравтодора» Александром Кубраковым колесил по регионам, пиаря работы на объектах «Большого строительства». Помогает ему в дорожных вопросах Юрий Голик — бывший советник премьера Алексея Гончарука. До апреля Голик был советником Кубракова, но теперь перебрался выше — стал помощником Тимошенко. Голик известен близкими связями с экс-губернатором Днепропетровщины Валентином Резниченко. У него он также занимался дорожными вопросами. Судя по всему, именно Голик является главным архитектором всего, что кулуарно происходит в «Большом строительстве».

Кто у нас дороги строит

Игорь Уманский говорит о «дорожном картеле» из шести компаний, которые выигрывают «лакомые тендеры». Если изучить проекты «Большого строительства», то больше всех бросается в глаза так называемая «тройка фаворитов»: «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой», «Онур». Зачастую компании балуют «дополнительными закупками», как «Автомагистраль-Юг» в Харьковской области на примере участка трассы Р-51 «Мерефа — Лозовая — Павлоград» на 204 млн грн. Или же закрывают глаза на проваленные подряды, как в случае с «Онур» в Запорожской области, где компания не вписалась в сроки ремонта трассы Н-30 «Васильевка — Бердянск», не выполнив работы до 31 марта 2020 года. Несмотря на это с «Онур» подписали дополнительное соглашение, по которому стоимость подряда была уменьшена до 536 млн грн, а сроки выполнения работ так и не согласовали.

Таких примеров множество. И есть одна интересная тенденция: министр развития громад и территорий Алексей Чернышов также связан с Юрием Голиком — они часто вместе выезжают на объекты, пиарятся сами и повышают значимость отдельных участков «Большого строительства».

По объектам, где бывают Голик и Чернышов, впоследствии «нарезают» интересные тендеры. Их выигрывают как правило представители «дорожного картеля», если говорить по Уманскому.

Например, на сайте «Большого строительства» появилась публикация от 3 августа 2020 года, в которой в частности написано, что министр Чернышов посетил Херсонщину и проинспектировал место ведения работ на трассе М-14. Первый в этом году тендер по работам на трассе М 14 состоялся вообще 7 августа 2020. Ожидаемая стоимость была 33,5 млн грн. Победителем стала винницкая компания «МЕГО ЛТД», давшая цену в 25,4 млн. Она свой отрезок работы должна выполнить до 31 декабря 2021 года. 26 августа состоялся еще один тендер по этой дороге М-14 — на 4 лота. Стоимость подряда — 145 млн грн, победитель — «Ростдорстрой», он же «Рост». А 5 октября состоялся тендер по капремонту трассы М-14 на участке 604 км — 619 км. Работы необходимо выполнить до 31 октября 2021 года. Ожидаемая стоимость была 483 млн грн, победила знакомая нам компания «Онур», которая дала цену в 385 млн грн.

А 2 ноября та же САД в Луганской области объявила новый тендер по трассе Н-26 на 165,8 млн грн. Аукцион назначен на 3 декабря 2020.

Выходит, что в этом году саму трассу отремонтировать не успеют, а вот бюджет освоить смогут. Расходы на «Большое строительство» в следующем году планируют уменьшить на 24%, отсюда и заметная спешка «Укравтодора», Минрегиона и других в проведении тендеров на объекты в этом году.

И хотя в ОП опровергают обвинения Уманского, информация о том, что «картель» может заносить процент от тендеров людям, отвечающим за «Большое строительство», нуждается в проверке правоохранителей и антикоррупционеров.

Долгострои с красивой вывеской

Примеров объектов «Большого строительства», которые могут стать долгостроями, множество. Речь как о дорогах, так и социальных объектах.

Глава Минрегиона Алексей Чернышов называет президентскую программу «Большое строительство» приоритетной для министерства. Но по готовности объектов, за которые отвечает Чернышов, так не скажешь.

Некоторые конкретные примеры с сайта «Большого строительства».

Проект — реконструкция стадиона школ № 194 и № 252 в Киеве. Плановая дата завершения работ — 31 декабря 2020 года, заявленная степень готовности по работам — 44%. (Общий уровень готовности объектов по городу — 64%).

Проект — реконструкция гимназии в городе Конотоп, Сумской области. Из государственного бюджета было выделено 6 млн грн, из местного — 6,6 млн грн. Плановая дата завершения работ — 31 декабря 2020 года, заявленная степень готовности по работам — 54%. (Общий уровень готовности объектов по региону — 37%).

Проект — Житомирская область, реконструкция незавершенного строительства под детский сад в селе Чоповичи Малинского района. Государственный бюджет выделил 11,7 млн грн, местный бюджет — 1,3 млн грн. Плановая дата завершения работ — 31 декабря 2020 года, заявленная степень готовности — 35%. (Общий уровень готовности объектов по региону — 63%).

Подобных примеров достаточно в каждом регионе. При этом Чернышов заявляет о 89% готовности объектов, что в корне является неправдой. На словах у него все хорошо, а на деле — сплошной провал.

Кроме недостроев на местах ловят недобросовестных чиновников, которые «обилечивают» подрядчиков за непрепятствование участию в тендерах «Большого строительства» по социальным объектам. Так было на Закарпатье, где «товаром» выступал детский садик. Подобные откаты могут оседать в черной кассе ответственных за «Большое строительство» и в Минрегионе.

Кто с кем связан

В провале, к которому приближается программа «Большое строительство», четко прослеживается политический подтекст.

«Большое строительство» сегодня выгодно шатать олигарху Игорю Коломойскому. Через дискредитацию президентской программы он бьет напрямую по Владимиру Зеленскому, желающему ослабить влияние олигарха на себя и работу государственных органов.

Дискредитировать программу «Большое строительство» Коломойскому помогают связанные с ним люди. Глава Минрегиона Алексей Чернышов — это один из них. Его давно связывают тесные отношения с группой «Приват». В прошлом году Чернышов возглавил КОГА после «собеседования» с олигархом Коломойским. Здесь уместно напомнить о том, что инфраструктурные объекты, за которые отвечает Чернышов, не сдаются в срок.

Также не случайно о коррупции на «Большом строительстве» заговорил Игорь Уманский, которого также связывают с Коломойским. То есть его атака на «Большое строительство» сегодня также может быть частью игры Коломойского. Потому Уманский и не называет конкретных фамилий, иначе пришлось бы упоминать и Чернышова, связанного с Коломойским, а это совершенно не по сценарию.

Сам Андрей Ермак явно готовит плацдарм для будущей политической карьеры уже без Зеленского, но с «Приватом». По информации источников из ОП, министр Чернышов нашел общий язык с Ермаком, в том числе и благодаря «Большому строительству». Таким образом Ермак становится выгодным олигархам, пользуясь доверием президента. К слову, недавно Ермак давал интервью Наталье Мосейчук на «1+1» Игоря Коломойского и получил там «теплую ванну» вместо острых вопросов.

А вместе все эти дворцовые интриги бьют по рейтингу президента Зеленского, а также по партии «Слуга народа». Фактически окружение Зеленского его подставляет ради собственных целей. А у «Большого строительства» — реальные проблемы.

Пока у Ермака еще находят нужные слова, чтобы у Зеленского не возникало вопросов по «Большому строительству», но, если их сейчас не задаст сам Владимир Александрович, то вскоре ему самому придется искать на них ответы. Потому что такого «Большого вредительства», которым убиваются сразу два зайца — осваиваются миллиарды и подрывается авторитет президента — украинцы еще не видели.