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Дайджест > Украину наводнило поддельное масло: как отличить и в чем опасность

Украину наводнило поддельное масло: как отличить и в чем опасность

Александр Панько
16.11.20 21:55
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Украину наводнило поддельное масло: как отличить и в чем опасность

До 70% масла, продаваемого в Украине, приходится на фальсификат. Его продают на рынках, в супермаркетах, дают школьникам и пациентам больниц. При этом поддельный продукт содержит трансжиры, которые могут навредить здоровью.

Сколько в Украине фальшивого масла?

По словам экспертов, в Украине ситуация с фальсификатом масла складывается плачевная. Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, доля фальсификата на рынке составляет до 70%: «Мы проводили много тестирования масла. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Если брать большую выборку разной по цене продукции, до 50-70% — фальсификат». «На рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетов подделок меньше», — добавила она.

Фальшивое масло производится во всех областях, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, завод, на котором при производстве масла используют 98% растительных жиров (при норме 0%), есть и в Киевской области. «Заходишь на рынок „Лесной“, там есть точки, где это масло продается по 22 гривны за пачку», — пояснил Несмиянов.

По закону и всем стандартам качества оно полностью должно состоять из молочных жиров. Но чтобы сэкономить, производители добавляют в него смесь растительных жиров, в результате появляются «неправильные молекулы» — трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Такие жиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям.

Почему так происходит?

Поддельное масло приносит миллиардную прибыль. Заниматься нарушением должен и Антимонопольный комитет, и службы по защите прав потребителей. Однако в результате все заканчивается тем, что эксперты проводят тестирования, отчитываются о нарушениях и разводят руками.

АМКУ регулярно штрафует нарушителей, но с учетом сверхприбыли миллионные штрафы не останавливают этот бизнес. Так, буквально на днях комитет оштрафовал на 4,4 млн грн Малороганский молочный завод. А вместе с ним еще четыре мелких производителей.

Как говорится в заявлении комитета по этому поводу, «подобное „немасло“, помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы».

Как правильно выбрать масло?

На производство одного килограмма уходит примерно 20 литров молока, поэтому оно не может быть дешевым, объясняет Кальдий, которая уже более 10 лет занимается проверкой молочной продукции. «Аномальная цена должна настораживать. Особенно белорусское дешевое масло, если по 20 грн, это однозначно подделка. Импортная продукция не может стоить меньше, чем украинская», — добавляет она.

Кроме того, масло должно быть твердым. Молочные жиры быстро застывают и медленно плавятся. Если масло мягкое уже в магазине, скорее всего, в нем используют смеси жиров, гидрогенизированные жиры, пальмовое или кокосовое масло.

Сравнение настоящего и поддельного сливочного масла

По цвету можно определить свежесть масла. Зависимо от сезона цвет масла может меняться. Зимой оно белее, а летом, когда коровы едят свежую траву, оно имеет желтый окрас. Насторожить должен яркий оранжевый цвет (скорее всего, использовали добавки). Кроме того, если, разрезав масло, увидим более желтый цвет по краям, значит, жир уже окислился: либо продукт неправильно хранили, либо срок его годности подходит к концу.

На вкус неискушенному потребителю определить качественное масло сложно, однако сравнив настоящее и подделку, можно легко заметить разницу.

Обратите внимание на упаковку. Главное — на ней обязательно должно быть написано «масло сливочное». Такая надпись обязывает производителя соответствовать ДСТУ 4399:2005, в соответствии с которым в нем должны быть исключительно молочные жиры.

Кроме того, эксперты советуют покупать продукцию известных крупных производителей, при этом цена за пачку должна быть как минимум около 40 грн.

Постоянное использование фальсифицированного масла может нанести вред здоровью. И пока государства не взяло под контроль качество его производства, а нарушителей наказывают только штрафами, единственный выход — тщательно выбирать продукт и отказаться от дешевого масла сомнительного происхождения.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: экономика, подделка, масло, Антимонопольный комитет Украины, тест, Нина Кальдий

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