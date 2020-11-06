С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2021 год. В соответствии с ним доходы госбюджета увеличили на 20,2 млрд гривен по сравнению с изначальным предложением Кабмина — ради соответствующего увеличения расходов.

Немало изменений расходной части ждет бюджет-2021 при подготовке ко второму чтению — Рада дала Кабмину соответствующие поручения.

На данный момент проект бюджета предусматривает такие макропоказатели:

— доходы — 1,071 трлн грн

— расходы — 1,350 трлн грн

— дефицит — 270 млрд грн

— рост доходов — 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

— рост ВВП — 4,6%;

— соотношение государственного долга к ВВП — 64,6%;

— инфляция — 7,3%;

— среднегодовой курс доллара — 29,1 грн;

— средняя зарплата — 13,6 тыс. Гривен.

В профильном комитете считают эти показатели слишком оптимистичными, поэтому в финальном варианте госбюджета они теоретически могут измениться.

Традиционно после регистрации проекта бюджета депутаты подают тысячи правок. Не стал исключением и этот год. Кто-то предлагает резко повысить пенсии, кто-то — пересчитать зарплаты или увеличить финансирование медицины и обороны.

Как подсчитали в бюджетном комитете, всего депутаты подали свыше 2,4 тыс. правок, которые обошлись бы бюджету в 1,5 млрд грн. Некоторые правки бюджетный комитет учел:

В частности, депутаты предложили увеличить расходы на:

— отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

— обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

— утилизацию твердого ракетного топлива;

— предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

— реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

На что и сколько потратим

Если бюджетные расходы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

— медицина — 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

— образование — 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

— культура — 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

— на безопасность и оборону — 7 163 грн (или 267,1 млрд);

— НАБУ — 28,5 грн (или 1 млрд);

— Офис президента — 28,55 (1,2 млрд грн);

— Аппарат Верховной Рады — 36,2 грн (1,35 млрд);

— Кабинет министров — 65,7 грн (2,45 млрд);

— ПФУ — 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов — на погашение и обслуживание государственного долга. На его выплату в следующем году предусматривается треть бюджета — почти 620 млрд грн. При этом объем государственного и гарантированного государственного долга вырастет до 2,9 трлн грн или почти 5% ВВП.

В этой связи представители фракции партии «Голос» сравнили подход Кабмина к верстке бюджета с поведением человека, который страдает алкогольной зависимостью и постоянно занимает деньги.

Что получат украинцы

В новом бюджете предусмотрен рост зарплат и пенсий. Так, минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. К примеру, расходы на образование повысят на 28%, и большая часть этой суммы уйдет именно на фонд оплаты труда.

На 30% вырастут оклады в единой тарифной сетке с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Минимальную пенсию постепенно до 2100 грн в три захода:

— с 1 января — до 1769 грн;

— с 1 июля — до 1854 грн;

— с 1 декабря — до 1934 грн.

В свою очередь, максимальные пенсии составят:

— с 1 января — 17 690 грн;

— с 1 июля — 18 540 грн;

— с 1 декабря — 19 340 грн.

При этом все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно 400 грн.

А вот расходы на субсидии уже не первый год подряд в бюджете урезают. На этот раз они должны составить 36,6 млрд грн вместо 39,3 млрд, которые закладывались в бюджет текущего года.

Цены вырастут

Впервые за несколько лет в Украине значительно вырастут цены. Если раньше Национальной банк стремился к инфляции в 5%, то в следующем году «отпустит» ее до почти 9%. С одной стороны, такой рост цен позволит улучшить показатели ВВП, а с другой — ударит по доходам самых малообеспеченных украинцев.

Как отмечает аналитик Владимир Мазуренко, в первую очередь такая ситуация коснется украинцев, которые имеют самые низкие доходы. «Если посмотреть на структуру потребления, то мы увидим, что в первую очередь инфляция влияет на потребление наименее оплачиваемых. Я бы сказал, что стоит в первую очередь о них и говорить», — объясняет эксперт.

МВФ может не одобрить

Традиционно одним из главных факторов стабильности остается сотрудничество с Международным валютным фондом. Это такой себе маяк для других финансовых организаций: нет МВФ, не придут и деньги от Всемирного банка, ЕС и т. д. Фонд не диктует, каким должен быть бюджет страны, но при этом настаивает на выполнении определенных критериев.

Одним из них является уровень дефицита госбюджета, поясняет OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Министерство финансов предполагает, что этот показатель должен быть на уровне 6%, в то время как МВФ согласовал немного более 5%.

Дефицит, если совсем упростить, это разница между расходами и доходами. Мы зарабатываем меньше, чем тратим. Эта разница покрывается за счет кредитов и инвестиций. В сложившихся обстоятельствах на крупные инвестиции рассчитывать не стоит, а без МВФ собрать достаточно кредитов для покрытия дефицита не удастся.

«На основе этого прогноза составлен бюджет. Главный вопрос у МВФ может возникнуть по поводу размера планового дефицита. Дефицит Минфином планируется на уровне 6%, причем в меморандуме с МВФ предусмотрено около 5%. Здесь могут возникнуть вопросы. Это, в принципе, может быть предметом для переговоров. Возможно, тогда стороны и найдут общий знаменатель», — говорит Паращий.

Экологическая катастрофа

Любопытно, что в новом бюджете не предусмотрены деньги на охрану окружающей среды. По данным СМИ, это стало причиной демарша министра экологии Романа Абрамовского во время голосования за бюджет на заседании Кабмина.

«Это при том, что в Украине существует водный дефицит, а предприятия нерационально расходуют воду и платят за нее копейки, — объяснил OBOZREVATEL экономист Алексей Кущ. — Мы уже не та страна, у которой полно озер с чистой водой. Даже Днепр мелеет и посреди реки начинает расти камыш. Так что экология — это не та статья расходов, от которой можно безболезненно отказаться. Также нужны деньги на борьбу с загрязнением воздуха, на рекультивацию почв, защиту лесов».

По материалам: «Сегодня», «Обозреватель»