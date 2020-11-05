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Дайджест > Спецназначенец Порошенко Сергей Кривонос безосновательно получил звание «генерала»

Спецназначенец Порошенко Сергей Кривонос безосновательно получил звание «генерала»

Автор: FromUA
05.11.20 16:01
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Спецназначенец Порошенко Сергей Кривонос безосновательно получил звание «генерала»

Сегодня, 5 ноября, в сети появилась информация о том, что действующий заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее работал с российскими спецслужбами и даже готовил государственный переворот.

Об этом стало известно от сослуживцев генерала, которые возмущены последними событиями.

Так, по словам ветеранов АТО, Сергей Кривонос не тот человек, за которого себя выдает.

«Мы знакомы с Сергеем Григорьевичем уже больше 10 лет. В 2014 году мы все вместе отправились на Восток, защищать нашу страну и украинский народ. То, что было там и то, что нам было суждено пережить, это уже история, и сложно осознавать, что тот, с кем стояли плечом к плечу решил предать коллег, товарищей и всю страну. Теперь мы знаем это наверняка и хотим, чтоб узнали другие. Сергей Кривонос — это человек, который в 2016 году начал создавать подразделения „Рух опору“ по всей стране под якобы благородной идеей защиты Украины, но как выяснилось позже эти формирования готовились для государственного переворота за деньги российских спецслужб и продался наш товарищ за должность, звание генерала и деньги. У россиян на тот момент был целый план по свержению власти и, учитывая все обстоятельства в стране и зная амбициозные слабости Кривоноса предложили кресло Командующего ССО после переворота. На что Сергей конечно же согласился Но тогда это план не удался из-за жадности заговорщиков и эффективной работы СБУ. Кривонос тогда якобы стал просто свидетелем», — заявил коллега Кривоноса Александр Вдовык, добавив, что «неудачный „заговорщик“ собрал нас 2018 году, своих сослуживцев и военных, которые были на Донбассе, уверил, что он разочарован в Порошенко, что нам нужно консолидировать силы, чтобы сохранить мир в стране и он готов представлять наши интересы и идти в Президенты».

«И мы его поддержали. Тогда нами было собрано 2,5 млн гривен в его поддержку. А он, забыв, что такое слово офицера, просто слился. Продался опять за должность, звание, деньги. А это показатель. Такой человек не достоин ни звания „генерал“, ни ордена Богдана Хмельницкого второй степени, который ему так же выдали непонятно за какие заслуги на 24 августа 2020 года», — говорит Вдовык.

По мнению ветеранов АТО, звание Кривоноса и сохранение его на должности Заместителя Секретаря — плевок в душу каждому, кто защищает Украину на Востоке. Кроме того, они заявили, что Кривонос фактически лишён функционала заместителя, как провокатор и даже отстранен от работы с секретными документами из-за склонности к сливу информации, но при этом он продолжает использовать свое удостоверение в реализации своих личных амбиций.

Напомним, что 5 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала Сергея Кривоноса кандидатом на пост Президента Украины от партии «Воины АТО» и, по мнению политических экспертов, у Кривоноса были все шансы составить конкуренцию действующему на тот момент Президенту Украины Порошенко, так как его рейтинг среди военных был высок.

«Тогда просто многие не знали о реальных „подвигах“ Кривоноса. В том числе о замысле госпереворота с российскими спецслужбами, о том, как он вымаливал себе наградное оружие и медали, как он писал статьи против командования ССО, подыгрывая российским СМИ, и как он своими интригами фактически препятствовал развитию ССО», — заявил один из членов предвыборной кампании Кривоноса.

В феврале 2019 г Кривонос утверждал, что главным его мотивом для участия выборах было то, что он не согласен с системой и ситуацией, которая образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. В своей программе он предлагал принять новую Конституцию, осуществить масштабную «инвентаризацию и функциональный анализ органов власти» и зафиксировать в законах «неотъемлемое право граждан на оружие и самозащиту».

Но риторика Кривоноса кардинально изменилась после личной встречи с Петром Порошенко, которая состоялась в начале весны и уже 7 марта Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Порошенко, а 12 марта он был назначен заместителем секретаря СНБО. И, кстати, Кривонос и его близкое окружение, которое также вызывает сомнение, пытались всех убедить, что это «военная хитрость» и тактический ход, от которого позже все «насытятся» сполна... Причем это было сказано не про государство Украина.

Совпадение? Коллеги Кривоноса так не думают.

«Все слишком очевидно. Порошенко, как и многие был осведомлен о слабостях и изменчивости в решениях Кривоноса. Поэтому, мальчика (Кривоноса, — прим. ред.) вызвали на ковер, предложил хорошую должность — заместителя секретаря СНБО, хотя он явно не дотягивает мышлением и опытом до такого уровня, звание генерала в течении пары месяцев, и важную миссию. Именно поэтому, сразу после проигрыша, Порошенко последними своими указами назначил Кривоноса ответственным за развитие территориальной обороны и патриотическое воспитание молодёжи и дал звание генерала. И так Порошенко сделал из Кривоноса личного агента, хотя, как оказалось, это сделать очень не тяжело, и чей он агент еще необходимо разбираться нашим спецслужбам. А про коллег он и думать забыл. Обещал? Ну и что? У него теперь другие заботы. Например, создавать в областях подконтрольные группы типа „ТРО“, которые оказывают услуги местным бизнесменам по крышеванию бизнеса, рейдерским захватам, созданию избирательных штабов. Он бы сам до этого не додумался, но у него есть весьма интересное окружение, которое он все дальше внедряет в государственные структуры, и под влиянием которого, он реализовывает личные вопросы. Стальной полковник оказался шоколадным зайцем», — рассказал сослуживец Кривоноса.

По мнению бывших коллег, в последнее время Кривонос активно пытается реализовать свои личные амбиции по своему утраченному влиянию и переубедить патриотов, используя свое служебное положение, встать на свою сторону, прикрываясь своим образом «героя» и «патриота». Они уверены, что его действия несут опасность в нивелировании патриотических ценностей, доверию к должностным лицам высокого уровня и вовлечение истинных патриотов в уголовные преступления против Государства.

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