Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G

Фрэнк Клегг является руководителем организации «Канадцы за безопасные технологии». Эта группа граждан и ученых-добровольцев призывает канадское правительство прекратить внедрение технологии 5G и сделать выбор в пользу безопасных и надежных оптоволоконных систем.

Фрэнк Клегг работает в технологической отрасли более 40 лет. В конце своей трудовой деятельности он был президентом компании Microsoft Canada. За это время он осознал не только преимущества, но и вред, причиняемый беспроводными технологиями. По его мнению, беспроводные технологии небезопасны. Он особенно обеспокоен планируемым развертыванием и расширением 5G, поскольку этот вид связи имеет все проблемы, связанные с 2, 3 и 4G, плюс некоторые дополнительные критические моменты.

В фильме «Канадцы за безопасные технологии» он заявляет: «Были опубликованы сотни научных работ с экспертными заключениями, в которых был доказан ущерб, наносимый человеку и окружающей среде. Доказательства включают в себя рост заболеваемости раком, повреждение спермы, репродуктивные нарушения, нарушения памяти и способности к обучению, особенно у детей, а также повреждение нашей ДНК, нервной системы и клеток в нашем организме. К сожалению, министерство здравоохранения Канады и комиссия по связи США застряли в науке образца 1920 года, которая утверждает: «Ткань должна быть нагрета, чтобы повредиться».

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Меня зовут Фрэнк Клегг. Я являюсь руководителем на 100% волонтерской организации граждан, родителей и ученых, которая называется «Канадцы за безопасные технологии». Наша группа сосредоточена на том, что мы информируем людей о вредных последствиях беспроводных технологий. Мы предоставляем информацию о том, как беспроводные устройства можно использовать более безопасно, и работаем со всеми уровнями власти для создания более здоровой окружающей среды.

Я работаю в технологической отрасли более 40 лет. До этого я занимал пост президента Microsoft Canada, и я видел огромные преимущества, которые может принести эта технология. Но я также видел потенциальный ущерб, который может быть нанесен, если она используется неправильно. На мой взгляд, текущее внедрение беспроводных технологий небезопасно, и меня особенно беспокоят планы по 5G.

Я не делаю это заявление легкомысленно. Я встречался с экспертами из Гарварда, Йеля, Колумбийского университета и Университета Торонто, а также с экспертом-консультантом Всемирной организации здравоохранения и одним из ведущих научных авторов группы Альберта Гора, удостоенной Нобелевской премии. Более 250 ученых из 40 стран подписали официальное обращение во Всемирную организацию здравоохранения и государства-члены ООН, в котором выразили свою озабоченность по поводу вредных последствий беспроводных технологий, а также добавили дополнительный призыв в связи с воздействием 5G, особенно на детей.

Опубликованы сотни научных работ с экспертными заключениями, демонстрирующие ущерб, наносимый человеку и окружающей среде. Доказательства включают в себя рост заболеваемости раком, повреждение спермы, репродуктивные нарушения, нарушения памяти и способности к обучению, особенно у детей, а также повреждение нашей ДНК, нервной системы и клеток в нашем организме.

К сожалению, министерство здравоохранения Канады и комиссия по связи США застряли в науке образца 1920 года, которая утверждает: «Ткань должна быть нагрета, чтобы повредиться». Последние реформы министерства здравоохранения Канады в области безопасности были глубоко ошибочными. Технология 5G имеет все проблемные области, связанные с 2, 3 и 4G, плюс несколько дополнительных критических точек. Из-за ограниченности технологии 5G потребуется гораздо больше антенн и их гораздо больше будет установлено в наших домах, школах и рабочих местах. У нас есть случай, когда в 20 метрах от детской спальни была установлена небольшая сотовая антенна. Любой фонарный или телеграфный столб является кандидатом на потенциальную антенну 5G малой сотовой связи.

Кроме того, технология 5G впервые использует миллиметровые волны. Частоты схожи с теми, которые используются американскими и израильскими военными в системах, применяемых для контроля в местах массового скопления людей. Сейчас ученые обнаружили, что мощность военной микроволновой технологии ADS или «Системы активного отбрасывания» намного выше. Может быть, это и так, но я не уверен, имеет ли это отношение к делу. Мы понятия не имеем о потенциальном ущербе, который может быть нанесен людям, подвергающимся воздействию миллиметровых волн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Фактически, не проводилось никаких испытаний, чтобы доказать и гарантировать, что технология 5G безопасна для людей и нашей окружающей среды. Именно поэтому мы обращаемся к министерству здравоохранения Канады, занимающемуся вопросами безопасности, с призывом провести всесторонний анализ научно обоснованных результатов. Это работа должна основываться на международных стандартах, используемых для оценки и анализа научных исследований, и она должна проводиться независимым органом, который располагает адекватными ресурсами.

Министерство здравоохранения Канады никогда не проводило такого рода исследования. Есть лучшая альтернатива: оптоволокно и кабель работают в сто раз быстрее, не распространяют излучения и поэтому более безопасны и надежны, более устойчивы и лучше защищают нашу безопасность и конфиденциальность. Институт инженеров электротехники и электроники заявил, что беспроводные технологии будут продолжать потреблять в десять раз больше энергии, чем их проводные аналоги. Наши федеральные правительства получают миллиарды долларов доходов от частотных аукционов и текущих лицензионных платежей. Но полного анализа общей стоимости беспроводных технологий никогда не проводилось. Поэтому мы призываем к макроэкономическому анализу потенциальных доходов в сравнении с экономической нагрузкой, которая возникает из-за беспроводных технологий. Затраты должны включать в себя увеличение расходов на здравоохранение, потерю производительности в результате воздействия на здоровье, затраты на неприкосновенность частной жизни и нарушение безопасности, а также затраты, связанные с нанесением ущерба окружающей среде.

Некоторые устройства требуют беспроводного подключения. Но большинство может использовать проводное соединение, которое безопаснее, быстрее и в некоторых случаях дешевле. Вот почему мы призываем к переосмыслению проводных и оптоволоконных соединений везде и всегда, где это возможно. Моя отрасль устанавливает инфраструктуру для 5G в очень быстром темпе, хотя на сегодняшний день существует немного, если вообще существую, устройства, которые могут воспользоваться преимуществами технологии 5G. Поэтому мы считаем ответственным и необходимым шагом призвать к приостановлению аукциона по продаже 5G-спектра и к приостановлению установки новых антенн до тех пор, пока министерство здравоохранения Канады не завершит надлежащее изучение научных данных и полный экономический анализ.

Подсчитано, что доходы от технологии 5G составят дополнительно 11 триллионов долларов. Кроме того, мы знаем, что государственному регулированию очень трудно поспевать за быстрыми изменениями в инновациях и технологиях. Именно поэтому мы призываем к тому, чтобы моя отрасль взяла на себя ответственность за обеспечение безопасности технологии до ее вывода на рынок. У нас есть химическая модель, которую мы можем использовать для исследований. Это сравнимо с ответственностью, которую мы ожидаем от автомобильной и фармацевтической промышленности. Сегодня можно установить малогабаритную антенну в 20 метрах от детской комнаты, не уведомляя об этом соседей и не согласовывая это с местным сообществом или городом. Поэтому мы призываем к изменению законодательства, которое требует большей прозрачности, уведомления соседей и большего согласия со стороны местных органов власти.

Мы предоставили много информации для вашего собственного исследования. Мы рекомендуем вам ознакомиться с полным текстом обращения по вопросам 5G по ссылке www.C4ST.org/5Gappeal и проверить более 50 предоставленных нами ссылок. Я упомянул EMFscientist.orgо, oбращение 250 ученых из более чем 40 стран мира, которое вы можете прочитать вот здесь: EMFscientist.org . Существует также 5G-призыв к Европейскому Союзу от 350 ученых и медицинских специалистов. Группа BioInitiative рассмотрела более 1800 опубликованных статей, прошедших рецензирование, которые показывают, что беспроводное излучение наносит вред человеку и окружающей среде.

Доктор Девра Дэвис из фонда охраны здоровья окружающей среды входит в команду Альберта Гора. А доктор Джоэл М. Московиц из saferEMR.com университета Беркли в Калифорнии имеет множество ресурсов и ссылок на информацию о потенциальном ущербе от беспроводных технологий. Доктор Магда Хавас читала лекции в более чем 30 странах и опубликовала более 200 статей. Если вы предпочитаете получать информацию на французском языке, перейдите по ссылке www.Stopponsla5g.ca. После вашего исследования мы надеемся, что вы подпишете обращение и передадите его вашим друзьям, семьям и коллегам. Мы благодарим вас.

По материалам День ТВ