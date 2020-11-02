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Дайджест > Спекулянты взвинтили курс, или Почему НБУ не может удержать курс гривны

Спекулянты взвинтили курс, или Почему НБУ не может удержать курс гривны

Александр Панько
02.11.20 21:35
83
Спекулянты взвинтили курс, или Почему НБУ не может удержать курс гривны

Сегодня, 2 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос сразу на 11,5 копеек. Это больше, чем было в конце октября, когда безналичный валютный курс прибавлял по 3-6 копеек в день.

В банках курс также вырос, однако пока только на в среднем 5 копеек:

При этом финансисты хором отмечают растущий спрос населения на валюту. Речь идет преимущественно об эмоциональных покупках на фоне новостей вокруг противостояния Конституционного суда и президента Зеленского, а также перед выборами президента в США.

Активность на межбанковском рынке выросла в разы. Общая сумма сделок по итогам дня подскочила почти в 2,7 раза: с пятничных $112 млн до более $300 млн.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, «на покупке доллара снова активничали иностранцы, а продавал в основном Нацбанк и госбанки, которые, скорее всего, торговали валютой НАК „Нафтогаз“». «Уменьшилась активность наших экспортеров, которые меньше продают доллара, продолжая переваривать выплаты Госказначейства по НДС. Был очень большой объем — до 10 млрд грн», — добавил он.

К скупке валюты на межбанке подключились также банки. Кто-то играл на разнице в курсах, а кто-то закупал доллар под кассы, чтобы перепродать населению.

«Подключились и спекулянты, для которых красным флажком было пробитие уровня 28,5 грн/$. А к общему новостному фону добавился еще и обвал фунта стерлингов, евро и в принципе всех европейских валют (кроме швейцарского франка и шведской кроны) на фоне локдаунов», — рассказал «Стране» руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Спекулянты всегда умели зарабатывать на снижении курса гривны, потому пользуются этой возможностью, как только видят соответствующие условия. Они сложились в октябре. При этом, как уверяют эксперты, украинская валюта еще не самая слабая.

«Среди валют бывшего СССР гривна показала в октябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривны оказался кыргызский сом (-2,7% за месяц), армянский драм (-1,1%) и казахский тенге (-0,7%). Если говорить о динамике с начала года, гривна снизилась к „американцу“ на 16,7%. По этому показателю ее „опережают“ российский рубль (-22,0%) и белорусский рубль (-20,2%)», — высчитал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Сегодня, по подсчетам казначеев, Нацбанку пришлось продать на межбанке около $50 млн, чтобы сдержать натиск иностранцев и спекулянтов. Регулятор проводил сделки по 28,61 грн/$.

Курс доллара очень редко растет в начале месяца, обычно в такие периоды мало сделок из-за медленной раскачки бизнеса и котировки почти не двигаются. Тем не менее аналитики допускают завтра активную торговлю межбанка и дальнейшее подорожание доллара. Уровень 28,6250 грн/$ не считают предельным.

«Завтра точно этот уровень пробьем. Но, насколько именно выше поднимемся, — сложно сказать. Может и снова прибавим 10 копеек. Будем следить за действиями Нацбанка и спекулянтов. Ну и, конечно, за размещением новых выпусков гривневых гособлигаций, за счет которых профинансируют бюджетный дефицит: 10 млрд грн недавно выделенного рефинансирования Нацбанка, похоже, завтра зайдут в ОВГЗ. Это скрытая эмиссия, которая поддерживает давление на гривну», — считает Андрей Шевчишин.

Минфин сегодня не корректировал заявку, и планирует на завтра, 3 ноября, размещение трех гривневых выпусков ОВГЗ: 6-месячных, 12-месячных, 3-летних. Эксперты ждут привлечения чиновниками крупных сумм с учетом текущих потребностей бюджета и сокращения остатка средств на едином казначейском счете (ЕКС).

Госказначейство как раз сегодня отчиталось о сокращении суммы на ЕКС до 15,2 млрд грн: на треть за месяц, и более чем втрое по сравнению с 1 ноября 2019 года.

На мировых рынках снова опустился курс евро: 2 ноября он просел с $1,1645/€ до $1,1628/€ после того, как в течение дня биржи торговали в рамках $1,1623-1,1656/€. На курс европейской валюты продолжает давить COVID-19, и усиленные карантинные меры в ЕС: в Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии. Инвесторы считают, что они выльются в новую волну экономического спада в Старом Свете.

На таком фоне вложения в доллар считаются менее рисковыми, даже с учетом президентских выборов, которые пройдут в США уже завтра. Как рассказал валютный аналитик MUFG Ли Хардман в комментарии Reuters, «доллар продолжает оставаться в выгодном положении на фоне опасений за перспективы экономического роста в регионе».

В тоже время эксперты не исключают активной раскачки валютного рынка завтра и после голосования в Соединенных Штатах. «Учитывая вероятность, что исход президентских выборов будет спорным в среду и, возможно, неопределенность продлится еще какое-то время, волатильность может легко возрасти, и это может превратить рынки в американские горки», — прогнозируют аналитики UniCredit.

Однако в Украине наличный курс евро подрос на 5 копеек из-за подорожания доллара: он в нашей стране определяется умножением международного курса евро/доллар на котировку гривна/доллар.

Таким образом, к вечеру 2 ноября европейская валюта вышла:

на 33,45-33,65 грн/€ — на продаже

на 32,90-33,15 грн/€ — на покупке.

По материалам: Страна.ua

Тэги: США, выборы, евро, доллар, гривна, экономика, рубль, Андрей Шевчишин, курс валют, коронавирус, COVID-19, Василий Невмержицкий

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