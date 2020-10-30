Любовница министра Абрамовского заблокировала санитарную вырубку леса в Чернобыльской зоне накануне масштабных пожаров

27 октября 2020 г. состоялось очередное заседание Соломенского районного суда, на котором рассматривалось дело о привлечении к административной ответственности директора Департамента экологической оценки и контроля Минэкологии Марины Тищенковой за правонарушения, связанные с коррупцией.

По данным источников, Тищенкова является любовницей и сожительницей министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Судебное заседание касается несвоевременной выдачи ОВД на санитарную вырубку (очистку) леса ГП «Иваньковское лесное хозяйство», которое управляет лесными угодьями на севере киевской области в Прилегающих к Зоне отчуждения районах. При этом несвоевременная выдача ОВД могла стать одним из причин крупнейших в стране пожаров в зоне Отчуждения ЧАЭС.

Ранее журналисты заявляли, что затягивание судебного процесса не может происходить без участия «покровителей». Вероятно, основным покровителем является именно министр Абрамовский.

Напомним, Тищенкова Марина Олеговна без проведения обязательного конкурса была назначена на должность начальника Управления оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины 24 декабря 2019 года.

Представители департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины 15 июля вручили 25 протоколов о нарушении сроков проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду начальнице Управления экологической оценки Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Марине Тищенковий.

Это управление отвечает за бесперебойную работу Единого реестра по оценке воздействия на окружающую среду и своевременность выдачи документов Минэкологии, но допускает системные нарушения в своей работе.

В мае 2020 г. чиновнице были вручены 34 аналогичных протокола о нарушении сроковпроведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду, однако Марина Тищенкова продолжала занимать должность государственного служащего и даже не была отстранена от исполнения обязанностей. Более того, в Минэкоэнерго даже не было проведено служебное расследование.

Правоохранительные органы обратили внимание на Марину Тищенкову после того, как к началу 2020 года 34 украинских предприятия различной формы собственности безо всяких объяснений не смогли вовремя получить или получили с большими опозданиями выводы по оценке воздействия на окружающую среду, без которых невозможно строительство, реконструкция или расширение существующих производственных мощностей.

Этот документ касается почти всех секторов реальной экономики.

Например, добывающей, энергетической, промышленной, аграрной отраслей, а также распространяется на предприятия коммунальной инфраструктуры.