Василий Васильевич Костюк в деле на 7 миллиардов: Верланов и Гройсман не помогут

Крупнейший на всей Западной Украине конвертор и «мойщик» Костюк Василий Васильевич — друг детства Сергея Верланова и его непосредственный спонсор оказался фигурантом нескольких дел.

Недавно стало известно, что Василия Васильевича Костюка подозревают в отмывании 7 миллиардов гривен. 7 октября текущего года началось официальное расследование по этому поводу.

Давайте разберемся, что светит Костюку Василию Васильевичу и его подельникам... Бывший глава налоговой службы Сергей Верланов покинул Украину до предъявления сообщения в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Еще 13 октября Верланову хотели вручить подозрение и вызвали на допрос, но он не явился в прокуратуру. А вечером стало известно, что он покинул Украину. Его местонахождение пока неизвестно. В Офисе генпрокурора будут принимать меры розыска и сообщения ему о необходимости прибыть по вызову и получить письменное подозрение. Возможно, его будут подавать в международный розыск, если будет такая необходимость. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 6 лет. Отметим, что подельник Верланова и его кошелек Костюк Василий Васильевич все еще находится на территории Украины и надеется на помощь Гройсмана.

Костюк Василий Васильевич и его аферы

Верланова подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Считает, что он незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС была доначислена рентная плата за пользование недрами металлургическому комбинату «АрселорМиттал» Кривой Рог.

Как сообщают источники, Верланов пытался избавится от подозрения через конвертатора Василия Костюка («Львовский»), выходил на лоббистов и в СБУ, и в Офисе Генпрокурора, предлагая закрыть вопрос за $6 млн. Денег у него никто не взял и теперь Верланову остаётся только «петь песню» о политических преследованиях.

Самые популярные схемы работы конвертационных центров Костюка-Верланова — это:

— Создание фиктивного НДС за счет бестоварных (фиктивных) операций, то есть используются фирмы-прокладки, которые создают искусственный бумажный товарооборот без реальной купли-продажи продукции;

— Намеренное понижение цены на продукцию с целью уклонения от уплаты налогов;

— Создание предприятий, которые используются для аккумулирования безналичных средств и дальнейшего перевода их в наличные; и другие.

— Лица, обеспечивающих стабильную работу «конвертов» — это: заместитель директора Департамента ГПС Дмитрий Мишалов, помощник экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Александр Кондра, советник Председателя ГНС Юрий Криган.

— За Киевскую область ответственен И.О. начальника Главного управления ГПС в Киевской области — Орест Витык; за Киев — И.О. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве — Нонна Багмет; за Львовскую область — начальник ГНС Львовщины — Василий Крысяк; за Одесскую область — Заместитель руководителя ГНС Одесской обл. — Егор Федонюк.

— Еще раз подчеркиваем, — это лишь «капля в океане», хотя и за эту «росинку» им, фактически, нужно плотненько присесть в «комфортабельном номере» одной из украинских колоний.

— Есть некое Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ» (Код ЕГРПОУ 42393784), зарегистрировано оно по адресу: Киевская обл., Город Бровары, ул. Киевская, дом 95 и по КВЭД 46.21 — занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

— Директором и конечным бенефициаром которого является Пелипец Дмитрий Владимирович, подставное лицо Костюка. Кстати, «под» Пилипцем числится еще 6 фирм-прокладок, через которые можно отследить цепочку большинства подставных «уток» парочки Верланов-Костюк, через которые и появилась возможность просчитать «минимум» их прибыли из всех незаконно отмытых средств.

— К примеру, ООО «Энола КОМПАНИ» (Код ЕГРПОУ 40556849), директор Сатвалдиев Акрамжон, а до 25.03.2019 года именно Пилипец числился там руководителем. Теперь же сам Сатвалдиев Акрамжон контролирует еще 25 таких прокладок, например одна из них ООО «МГА ГРУПП» (Код ЕГРПОУ 41787782), которая до этого (18.03.2020 года) была под управлением некоего Батижевського Дмитрия Геннадьевича, а от последнего — еще несколько. Система проста: первый, о ком мы говорили -Пилипец . Он связан с семью фирмами- прокладками, в которых подставные лица опять же связаны с еще более колоссальной сетью фиктивных предприятий.

— Работает это так: Пилипец — 7 фирм, одна из которых (имела отношение) это ООО «Энола КОМПАНИ» Сатвалдиева Акрамжона, под ним уже 25 фирм- прокладок, и опять же — от этого к следующему идет масштабное расширение. А теперь: от его 7-ми фирм, в среднем, пошло расширение еще по 10 — это уже 70 таких прокладок, которые в дальнейшем, снова — размножаются.

— Все что делает дуэт — Костюк-Верланов — так это время от времени, этих фиктивных директоров меняет местами, добавляя новых. Делают они это с целью минимизировать интерес к этим подставным фирмам. Масштабы этой «бизнес-сетки» колоссальные, а главное, в конечном итоге,они приводят к самому Костюку Василию.

Ранее экс-глава ГФС Сергей Верланов старался всячески замять уголовное дело своего друга Костюка Василия Васильевича, связанное с рекордным обналом в нашей стране.

В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале журналиста Евгения Плинского.

Есть постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

силовики захотят прикрыть схемы, то в ближайшее время произойдет несколько событий:

1. Допросы владельцев авто, купленных через «Любе Авто». Они запросто расскажут, кому и как передавали наличку за авто из США, и какие документы им подсовывали на подпись.

2. Снятие данных камер на посту «Краковец», на которых мы увидим, как часто «Мотолайк» перевозил в автовозах нелегальные грузы, и как пропускали их авто.

3. Допросы водителей автовозов, которые запросто расскажут, кто и где подкладывает им контрабанду.

4. Снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни, где мы узнаем, сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову, и сколько раз уже ходил к Цабаку.

5. Конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым.

Кем на самом деле такой Верланов Сергей Алексеевич и его экс-коллега адвокат Костюк Василий Васильевич, что является самым крутым обнальником во всей Западной, а молил и всей Украины? Если государственную налоговую службу возглавляет человек, добивалась признания азартной игры в покер официальным видом спорта и играет за одним столом с обнальникамы и конвертаторами, такими как адвокат-конвертор Василий Васильевич Костюк, это заставляет беспокоиться за судьбу антикоррупционных реформ и стабильность финансовой системы Украины.

Покер является видом азартной игры в карты, говорится в академическом словаре украинского языка. Однако в конце 2018 покер провозгласили видом спорта на государственном уровне. Это произошло через месяц после вступления в должность заместителя министра финансов пылкого сторонника покера, бывшего адвоката Сергея Верланов.

Сейчас этот основатель общественных организаций «Ассоциация игроков в покер» и «Федерация покера Украины», которые через суд добивались включения «спортивного покера» в перечень видов спорта в Украине ... возглавляет Государственную налоговую службу Украины. По сути, азартный игрок отвечает за пополнение всего государственного бюджета Украины. Такая сногсшибательная карьера не может не вызывать вопросов у журналиста-расследователя.

В апреле 2019 Сергей Верланов выиграл конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. Интересно, что о назначении Верланов руководителем ГНС стало известно задолго до конкурса, а условия этого конкурса были «доработаны» таким образом, чтобы победить в нем мог человек, который меньше года работает на государственной службе. По словам экономического эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, министр финансов Оксана Маркарова способствовала назначению ее заместителя Сергея Верланов на должность председателя ГНС. Очевидно, не обошлось и без влияния бывшего премьер-министра Гройсмана... Одним словом, дождемся результатов расследования по делу Костюка Василия Васильевича и сбежавшего Сергея Верланова.