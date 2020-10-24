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Дайджест > Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков

Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков

Автор: «Известия в Украине»
23.10.20 16:58
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Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, которого СМИ называют «смотрящим» за Киевом, выводит деньги вкладчиков в строительство за границу.

Причиной таких действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касаются незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его бизнес-партнерами Андреем Ваврышем, «смотрящими» за ГАСИ братьями Горовыми и их другом и партнером гражданином США Игорем Кучеренко. Последний — больше известный по кличке Гонзик — вместе с братьями Горовыми организовывали незаконнные схемы с разрешительными документами ГАСИ. По информации из открытых источников, Кучеренко в 2000-х курировал нелегальные потоки в ритуальной службе Киева.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), сообщает издание ДС. Как пишут журналисты, нарушения в ГАСИ позволяли компаниям Столара безнаказанно реализовать строительство жилищных комплексов с нарушением действующего законодательства. Сейчас проекты компании «bUd development» Столара находятся в стадии «заморозки» и их ждет такая же участь, как и скандальный «Укрбуд» и «Аркаду». В ходе расследования СБУ стало известно, что деятельность компании Столара «bUd development» носит характер строительной «пирамиды» и наносит ущерб обычным инвесторам, которые решили вложить средства в квартиры.

Также ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании «bUd development». В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Обыски СБУ, многочисленные криминальные дела и срыв планов по строительству жилищных комплексов вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом в частности свидетельствуют материалы расследования СБУ против компаний принадлежащих Столару.

Согласно материалов дела опасаясь возбуждения криминальных дел и проигрыша политических проектов партии «Победа Пальчевского» Столар предпринял шаги для использования компаний ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода финансовых средств. Таким образом полученная от незаконной деятельности сверхприбыль выводится на счета подконтрольной Столару «Вингис Риал Истейт Инвестмент Фанд ВиСиАйСи ЛТД». Сумма выведенных средств составила 850 млн. грн.

Подконтрольная Столару компания «Еврожитлогруп» реализовала схему незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруп» оплачивала кредитную задолженность перед оффшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же схемы были реализованы ЖК «Арсенал House», «Строительство многофункционального комплексу», ЖК «Tourbillion» и другие. Сумма выведенных средств составила 900 млн. грн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн. По информации источников в окружении Столара в результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

СБУ также изъяли электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут составить от 60 до 80 млн. долл. По информации источников знакомых с расследованием против махинаций Столара в деле фигурируют также соучастники Столара при выводе денег за границу — скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые.

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