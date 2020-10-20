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Дайджест > Евгений Вандин: кандидат-парашютист, алиментщик, нарко-гонщик и потенциальная «тушка»

Евгений Вандин: кандидат-парашютист, алиментщик, нарко-гонщик и потенциальная «тушка»

Автор: ОРД
20.10.20 09:33
1118
Евгений Вандин: кандидат-парашютист, алиментщик, нарко-гонщик и потенциальная «тушка»

От «Слуги народа» в Оболонском районе баллотируется племянник одиозного СБУшника, злостный «алиментщик» и любитель пьяной езды Евгений Вандин. Продолжаем знакомить своих читателей с «новыми лицами» украинской политики...

Знакомьтесь, № 1 территориального партийного списка «Слуги народа» по Оболонскому району — Евгений Вандин, уроженец пгт Славяносербск, Луганской обл., племянник одиозного генерала-полковника СБУ и представителя «донецкого клана» Юрия Вандина, отправленного в отставку за сокрытие важных фактов в нашумевшем деле об убийстве журналиста из г. Славянска Игоря Александрова.

Евгению Вандину не помешал баллотироваться по Оболони тот факт, что его бизнес и место жительства зарегистрированы в совершенно другом — Днепровском районе города Киева. С Оболонью его связывают разве-что бизнес-интересы и то, что многие фирмы его известного родственника зарегистрированы именно здесь. В конце концов, семейный бизнес — дело святое.

Однако, это далеко не единственная «странность» в биографии этого начинающего представителя народа.

Из официальных источников известно, что Е.Вандин является юристом и предпринимателем, учредителем адвокатского объединения «Фомин и партнеры». На сайте этой юридической компании есть одно достаточно интересное заявление: «...Ми здійснювали захист Президентів, керівників уряду, міністрів, публічних та громадських діячів»

Важно было бы прояснить для потенциальных избирателей, каких именно президентов и министров защищали Вандин и Ко и в каких делах?! Это случайно не фигуранты коррупционных скандалов и не одиозные персоны из окружения Януковича?...

Скорей всего, данное адвокатское объединение строило свой бизнес, главным образом, на конвертации и монетизации личных связей генерала Вандина, а также на «решалове» в интересах связанных персон.

Пользуясь наработками своего дяди и защищая президентов (если верить сайту, то во множественном числе) Женя Вандин сам умудрился неоднократно побывать объектом судебных разбирательств. Будущий слуга народа до сих пор имеет незавершенную тяжбу с бывшей женой, пытается отобрать у нее ребенка и грешит неуплатой алиментов. Практически готовый председатель Комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Киевсовета, не так ли?!...

Причиной размолвки с бывшей женой стало пристрастие молодого человека к алкоголю и психо-стимуляторам. Долгие годы Вандин был постоянным клиентом Юрия Чернецкого. В невменяемом состоянии он часто любил применять насилие к слабому полу (особенно особам легкого поведения) и гонять по улицам ночного города на автомобиле.

В 2012, 2014 и 2017 году наш Вандин становился виновником грубых нарушений ПДД, повлекших за собой ДТП с участием других людей. При этом, виновник происшествий каждый раз угрожал сотрудникам милиции увольнением с места работы и возмездием со стороны знаменитого дяди. Эти инциденты удавалось «заминать» только благодаря вмешательству влиятельного родственника.

Участие в нынешних выборах — это первые шаги Жени Вандина в самостоятельную жизнь, где нет дядиного покровительства и помощи со стороны его коллег по службе. И шаги эти не вполне удачные.

За неполные два месяца своей избирательной кампании, он успел максимально раскрыть свой внутренний потенциал и продемонстрировать масштаб своей личности.

Для начала, он стал автором одного из самых идиотских креативов на нынешних киевских выборах — слогана «Оболонь — столица Киева!...». С такими проявлениями административно-политического кретинизма, не только Оболони, а и столице нашей Родины, будет не легко.

Евгений Вандин
Евгений Вандин


Кроме того, Вандин ведет достаточно жесткую и местами неадекватную избирательную кампанию с привлечением бывших дядиных сослуживцев и криминального элемента. Порча наружной агитации конкурентов и однопартийцев, нападения на чужих активистов, фабрикация и сливы компромата, черный пиар, подкуп избирателей, слежка за оппонентами и коллегами по партии — все это делает избирательную кампанию Вандина на Оболони одной из самых дорогостоящих и грязных в Киеве.
Бросается в глаза также отсутствие командных инстинктов у этого начинающего политика. Во время встреч с избирателями Е.Вандин не стесняется критиковать Ирину Верещук и руководство партии «Слуга народа», а также давать негативные оценки известным представителям «Зе-команды».

Если практика императивного мандата даст сбой в Киевраде нового созыва, то такие как Вандин не только сами быстро начнут свою игру, но собьют с толку коллег-однопартийцев, вовлекая их во всевозможные лоббистские группы, сидящие на зарплате у застройщиков и полуконторских-полукриминальных бизнес-структур.

Тэги: Евгений Вандин

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