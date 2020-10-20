Сергей Дыняк. Мультимиллионер и любитель России штурмует Житомирский облсовет

Заглянем в декларацию господина Сергея Дыняка, уж очень интересно, какие богатства скрывает человек, который под номером 1 идет на местные выборы в Житомирский облсовет от «Нашего края», а также предположительно имеет связи в Российской Федерации и причастен к финансированию ДНР.

Вот основные характеристики деклараций за 2019 и 2018 года. Что сразу бросается в глаза, это уменьшение почти вдвое денежных активов Сергея Дыняка. Если за 2018 год сумма его денежных активов составляла более 4,17 миллионов гривен, то по итогам 2019 года она резко сократилась до 2,52 миллионов. Интересно, на что товарищ потратил 1,65 миллионов?



Сергей Дыняк: какой недвижимостью владеет семья. Дома, квартиры, паркинги, земельные участки

Согласно заполненной декларации в начале 2020 года, номер первый от «Нашего края» далеко не бедный человек. Общие цифры выше вы уже увидели, теперь рассмотрим, чем владеет он вместе с семьей. Заметим, характерную черту, большинство объектов движимого и недвижимого имущества числятся в общей собственности мужа и жены. Даже швейцарские часы за 200 тысяч записаны на обоих. Может, они их по очереди носят?

Итак, во владениях супругов Дыняк:

2 квартиры, общей площадью 218 м2;

2 дома, общей площадью 356 м2;

6 земельных участков, общей площадью 8934 м2;

Одно место на паркинге, площадью 17 м2.





А вот и те самые часики Zenith за 200 тысяч, правда картинка из Интернета, нам-то такие эксклюзивы только в картинках и доступны...



Сергей Дыняк и автомобили в его семье

Интересно, что большая часть семейного автопарка записана на дочь Дыняк Анну. Из декларации следует, что ей принадлежит модный мотоцикл Harley Davidson FLH за 240 тысяч...



... а также Volkswagen Scirocco за 700 тысяч гривен.



А вот у родителей Анны, опять же на двоих, прямо-таки какая-то неземная любовь, авто за 1,9 миллионов, Mercedes Glc.

Что касается ценных бумаг, то особо примечального ничего не видим.

О доходах Сергея Дыняка

Как вам доходы Дыняка за прошлый год? Зарплата по основному месту работы, скандально известном ООО «Юнигран» составила более 3,32 миллиона гривен. В месяц это в среднем 277 000 гривен в месяц. Сейчас месячная минимальная заработная плата в Украине составляет 5000 грн. То есть в месяц чувак получал почти 56 минимальных зарплат, а за весь прошлый год получил 665 минималок и это только официально. Дальше остается только догадываться, но наши фантазии вряд ли совпадут с реальными доходами, поэтому не будем даже пытаться.

Идем дальше: что там с денежными активами

За прошлый год сумма денежных активов Дыняка составила более 2,5 миллиона гривен. Как мы уже писали в самом начале, денежные активы Сергея за 2019 год по сравнению с 2018-м резко сократились почти вдвое, а точнее на 1,65 миллионов. Интересно куда они делись? Уж, не в ДНР ли?

Подробнее картина выглядит так:





Что там по судебным реестрам у Дыняка



При поиске на сервисе ОпенДата мы видим, что он числится по трем документам в судовом реестре, все три дела касаются хозяйственных дел, ну так и он ведь идет в великую политику от партии хозяйственников... Все логично.

... а также Дыняк выступает одной из сторон по трем судебным делам...



Кстати, по одному из дел, где он является одним из соответчиков заседание запланировано на 23 декабря этого года. Речь идет о гражданском праве в данном случае.





Суть дела — признание противоправным и отмене решения, отмены решений о государственной регистрации прав и их обременений, истребовании земельных участков из чужого незаконного владения.

Второе судебное дело, в котором Дыняк числится в соответчиках, — криминальное, и заседание по этому делу назначено на вторник, 20.10.2020 в Киевском апелляционном суде.





Суть дела: часть 2 статьи 115 УК Украины 2001 года пункт 06. Кто не в курсе, пункт 6, часть 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за Умышленное убийство из корыстных побуждений.

Кстати, по тому же криминальному делу высвечивает и жену Дыняк Лилию... Чем дальше, тем интереснее...





P.S. В общем, как видите, картина вырисовывается весьма неоднозначная, но, наверное, это уже проза жизни для всех «номеров 1»... Дальше больше...