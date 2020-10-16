Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Компании Бигуса, как отмечает Шарий, за последние годы получили более 74 млн грн.

Так, ФОП Бигус получил 2 млн, «Питерфальк бюро» — 13 млн, «Дэвидсуше студио» — 5 млн, «Канцелярская сотня» — 5 млн, «Том 14» — более 49 млн.

По словам Шария, имеет место мошенническая схема, организованная группой лиц под руководством Бигуса, которые под эгидой «журналистских расследований» организовали сбор средств с физических лиц (около 5 млн грн) с последующим их расходованием не на уставные цели, а на размещение депозитов, покупку ценных бумаг (облигаций) и пр.

Группа компаний Дениса Бигуса, получив за 5 лет более 74 млн грн, не платит налоги в бюджет Украины, выводя большинство полученных средств (более 60 млн грн) на частных предпринимателей (ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей»).

Средства, перечисленные группой компаний Бигуса на физических лиц — предпринимателей (более 60 млн грн), переводятся в наличность — снимаются со счетов этих частных предпринимателей (большинство из которых является «штатными» сотрудниками проектов, работающих на постоянной основе) (ч . 3 статьи 28, ч. 3 статья 209 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»).

Денис Бигус вводил в заблуждение, как фонды и международных доноров, так и представительства иностранных государств в Украине. Средства налогоплательщиков, как украинских, так и западных стран расходуются нецелевым образом, в частности, на покупку ценных бумаг (ч. 4 статьи 190, ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Также имеет место нецелевое использование средств, полученных от Представительства ООН в Украине — более 3,5 млн грн. Фактически происходит присвоение, растрата имущества (средств) (ч. 3 статьи 28, ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).