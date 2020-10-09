Масонство, масоны и живопись

Масонство (франкмасонство) — леденящее жидкую кровь простолюдинов движение, которое появилось в 1717 году как тайное общество. Говорят, что этические и философские постулаты масонов выросли из синкретических и языческих религий, а также опираются на древние устои вольных каменщиков, которые возникли от средневековых строительных товариществ.

Название «масон» или «франкмасон» происходит от французского «franc-maçon» и переводится как — вольный каменщик.

Символами масонов являются инструменты строительных товариществ и легенды о строительстве Храма Соломона, которые носят аллегорический и символический смысл.

Масонство и масоны в работах художников-живописцев и графиков ранее было широко распространено.

Много таких работ существует в музеях мира и кочует по живописным собраниям частных коллекционеров...

Николаев Андрей Владимирович. Прием Пьера в масонскую ложу. Бумага, гуашь. 28,5×16. 1957. Государственный музей Л.Н.Толстого.

Вашингтон Богарт Купер. Масон Арчибальд Йелл. Холст, масло. 36×28. 1800-е. Великая ложа Теннесси.

Иван Ануфриеф. Масонское аллегорическое изображение милосердия. Бумага, акварель, карандаш. 41,8×35,3. 18 век. Государственный Эрмитаж.

Элизабет Виже-Лебрен. Масон Станислав Август Понятовский. Холст, масло. 152,8×82. Не ранее 1797 года. Национальный музей (Краков).

По материалам Яправда