Собственник “БРСМ-Нафта” Андрей Биба собирается нагреть государство на 300 миллионовv

В 2018 году «ОЛИГАРХ» написал о вероятном сговоре двух участников в тендере на 298 млн грн по ремонту помещений Верховного суда на Воздухофлотском проспекте. Теперь эту информацию подтвердил и Антимонопольный комитет Украины, о чем стало известно 29 сентября 2020 года из решения Хозяйственного суда Киева по результатам рассмотрения иска ООО «ПСК «Побутрембуд». В нем истец, победивший в том тендере, требовал от второго участника — проигравшего ООО «КПФ «Глобус» — 89 694 грн компенсации.

Со слов истца, история больше походит на болливудский фильм.

"Во время подготовки к аукциону ООО «ПСК «Побутрембуд» запланировало предложить экономически обоснованную цену, которая, с учетом стоимости товаров и услуг, была наиболее допустимо низкой. Однако работники (истца — ред.), которые перешли на работу в ООО «КПФ „Глобус“, использовали эту информацию и нереально снизили цену на аукционе (на 0,0012% — ред.), заставив „Побутрембуд“ предложить цену, которая хоть и была ниже, но не отвечала в своей совокупности рыночной стоимости на товары и услуги. Таким образом, обоснованный расчет суммы, которую предлагается взыскать, составляет 89 694 грн, что является разницей между начально предложенной ценой 298 688 352 грн (ожидаемая стоимость тендера — ред.) и конечной предложенной ценой 298 598 658 грн», — говорится в иске «Побутрембуда», который, впрочем, был отклонен Хозяйственным судом Киева.

Глубинный же смысл его подачи, вероятнее всего, кроется в желании обеих компаний получить судебное доказательство того, что они не действовали в сговоре и не являются связанными лицами.

То что тендер изначально был похож на спектакль, в которой участвовали не только обе компании, но и сам заказчик, написали сразу после его результатов.

Во-первых, есть веская причина, почему такой крупный строительный подряд в Киеве был проигнорирован строительным рынком. За полгода до него, летом 2018 года, Верховный суд провел тендер на начало реконструкции того же здания на Воздухофлотском проспекте на скромные 21,3 млн грн. Заказ достался «Побутрембуду», который выиграл его в конкуренции со строительной группой «Фундамент». Спустя полгода, в ноябре 2018 года, ВСУ провел второй аукцион уже на 298 млн грн.

По контракту все строительные работы должны были быть выполнены менее чем за два месяца, до 1 января 2019 года — в противном случае исполнителю грозил штраф в размере 7% от стоимости работ. Однако заказчик и «Побутрембуд» через десять дней после подписания договора заключили допсоглашения, по которым перенесли работы на следующие годы, включая 2020-ый, в котором еще предстоит освоить 52 млн грн.

Во-вторых, очевидной была корпоративная связь двух участников. На момент проведения тендера, как писали, и.о. директора «Побутрембуда» была Светлана Биба — вдова Василия Бибы, экс-нардепа от Партии регионов, умершего в 2007 году.

Его семья более известна по заправочной сети «БРСМ-Нафта», которую развивает Андрей Биба. Владельцем конкурента-«Глобуса» на момент проведения тендера был Николай Воронов-Лапицкий — экс-помощник в парламенте Бибы-старшего.

Неудивительно, что этот кейс попал на карандаш Антимонопольного комитета, который провел свое расследование. Уровень «зависимости» двух участников тендера оказался предельно высоким. Как минимум 16 «бывших» работников «Побутрембуда» в разное время работали в «Глобусе», включая директора и главбуха.

Логичным следствием этого стали подготовленные АМКУ летом 2020 года предварительные выводы, где указано об обоюдной осведомленности «Побутрембуда» и «Глобуса» об участии каждого из них в торгах и согласованном поведении «с целью обеспечения победы в торгах «Побутрембуда».

17 июня «Побутрембут» получил от АМКУ «черную метку» — предварительные выводы. Но вместе замечаний к ним, компания пошла в суд и подала к «Глобусу» иск, в котором попыталась аргументировать, почему компании не связаны, а наоборот находятся по разные стороны баррикад. Но ни АМКУ ни суд в это не поверили.

Первоисточник — Олигарх