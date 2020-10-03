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Дайджест > Вся правда о коронавирусе Порошенко

Вся правда о коронавирусе Порошенко

Автор: From-ua.com
03.10.20 14:49
366
Вся правда о коронавирусе Порошенко

27 вересня всім стало відомо про те, що екс-Президент Петро Олексійович Порошенко відзначав день народження в ресторані "Not Only Fish". Після публікації новини, про святкування дня народження, під час трауру по всій країні, Гетьман відправив свою людину - керівника своєї служби охорони Юрія Федорова по всіх каналах, із завданням зачистити новину. Так, наприклад, на канал 112, де новина протрималася добу, а потім її видалили.

Про це стало відомо від співробітників каналу.

“Приїзд службиста, кардинально вплинув на політику нашого каналу в цілому. Нам погрожували та попередили, що негативної інформації про колишнього голову держави бути не може”, - прокоментував член редакції.

Це не перший факт, коли Порошенко використовує своє положення.Проте факти залишаються фактами. День народження пройшов, новина про цю подію розійшлася по країні, не дивлячись на всі спроби вплинути на правду.

Виходячи з 70 відсотків коментарів, люди не здивовані, всі прекрасно знають про лукавство гетьмана. Але сьогодні не про це, а про місце, яке обрав Петро Олексійович, і  не випадков. Розкажемо вам про цей заклад більш докладно.

Власник "Bulldozer group" російський ресторатор, Олександр Орлов. Його заклади знаходяться в різних країнах світу, але основна частина зосереджена в Росії. У громадянина Росії Орлова "білий бізнес", він легальний російський мільйонер, податки в російську скарбницю платить справно, а значить годує російську армію - тобто на пряму спонсорує російську агресію. Це не гучні слова. Як відомо, в Росії, будь-який бізнес обкладається даниною ФСБ і це на пряму пов'язано. Так що у Порошенка для народу армія - мова - віра, а для себе гулянка в російському ресторані!

Ви вважаєте, що Служба безпеки п'ятого Президента і сам президент, не знали де відзначають день народження? Звичайно знали і заздалегідь домовилися про це, просто не знали, що трапитися трагедія. Але хіба ж це привід, скасувати захід, за який вже заплатив? Жадібність - це одне з головних рис гетьмана, завдяки якій, за п'ять років правління, прибуток Порошенко пішов вгору. І все це в країні, що знаходиться у стані війни, в країні, де люди з маленькою зарплатою, знаходили в собі мужність і відправляли на фронт свої заощадження, ділилися останнім, поки Петро Олексійович багатів.

Взагалі мати зв'язки з Росією, Порошенко не соромився ніколи, не дарма ж свого часу він затвердив головного переговірника по Донбасу кума Путіна - Медведчука, призначив його посередником між Москвою і Києвом. Але всім заявляв про свою непричетність до цього процесу, брехня, постійна і жахлива брехня, ось його кредо.

При всьому при цьому, Петру Олексійовичу, посередники не потрібні, він і сам може напряму подзвонити Путіну - якщо буде Ваша ласка, Тисну руку! Обіймаю!"

А тепер найцікавіша річ до якої вдався політик, який “погорів” на гарячому і який опинився у центрі скандалу! Святкував день народження у день жалоби! І як змусити людей забути про цю неприємність? Зробити із себе жертву!

РS: Як ви думаєте, чому Порошенко, заявив що у нього коронавірус?  Все просто, передвиборча компанія, пішла не так, як замислювалася, в Дніпрі закидали яйцями, після бенкет під час чуми (день народження), який обговорюють в коментарях в соціальних мережах, ось і придумали захворювання, щоб усе вляглося, затихло і не довелося відповідати виборцям, на незручні питання, а їх накопичилося чимало. Люди все бачать, людей не обдуриш.

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