«Короновирусные деньги Путина». Как жители «ДНР» начали получать соцвыплаты в России

Жители оккупированных территорий так называемых «ЛДНР», которые получили российское гражданство, все больше интегрируются в страну-агрессор. На этот раз — путем получения «коронавирусных» соцвыплат, которые начались у северных соседей в этом году.

Если раньше в Ростовскую область организовывали автобусы для получения паспортов РФ, то теперь появились новые «туры» — за «коронавирусными деньгами Путина» и материнским капиталом.

Причем прописка в России для получения этих денег не нужна.

Как ездят за «путинскими выплатами» в Россию из Донецка и Луганска и сколько получают — разбиралась «Страна».

Выплаты на детей

В период весенне-летнего пика коронавируса Путин учредил выплаты для семей и граждан, которые воспитывают детей.

Начисления производились в несколько этапов. Эта господдержка предназначалась для всех россиян, независимо от уровня дохода семьи.

С конца весны до нынешнего октября предполагалось несколько траншей. Общая сумма которых составляет:

— на ребенка до 3 лет — 25 тысяч рублей (9 тысяч гривен),

— на ребенка от 3 до 16 лет — 20 тысяч рублей (7 тысяч гривен).

Россияне оформляли выплаты через сайт Госуслуг. В первые дни внедрения пособий он работал с перебоями из-за большого количества запросов — одновременно его посещали миллионы пользователей.

В правилах назначения выплат указывается не очень много требований. Но все они на тот момент играли против жителей «ДНР» и «ЛНР».

Во-первых, на пособия не могли рассчитывать россияне, которые живут за рубежом. Но «ДНР» и «ЛНР» заграницей не посчитали.

Во-вторых, нужна актуальная регистрация из паспорта, которой у жителей «республик» нет. Но на ее отсутствие тоже закрыли глаза.

Жители «ДНР» в своем большинстве не являются пользователями портала «Госуслуги», а в пик коронавируса сам въезд в Россию был ограничен. Однако в августе-сентябре в «миграционной службе ДНР» дончанам разъяснили: можно ехать и оформлять пособия, все ограничения снимаются.

Эта информация мгновенно разнеслась с помощью сарафанного радио.

Как результат, дончане стали самостоятельно организовываться и ездить в Ростовскую область для посещения МФЦ — многофункционального центра, где подают документы на выплаты.

Нужно было предоставить паспорт матери или отца, а также свидетельство о рождении ребенка, которое выдается при переходе в российское гражданство.

Таким образом, жителям «ЛДНР», которые получили российские паспорта, уже активно начисляются ковид-пособия.

Материнский капитал наличными

По словам получателей «коронавирусных денег Путина», в Ростовской области появилась негласная директива выплачивать молодым мамам из «ЛДНР» материнский капитал наличными. То есть не на банковский счет, который жители «ЛДНР» без российской прописки открыть не могут.

Материнский капитал — это единовременная помощь от государства по рождению ребенка. В марте 2020 года Путин расширил круг получателей капитала и увеличил выплаты. Суммы такие:

— на первого ребенка (ранее маткапитала на первенца не было) — 466 617 рублей (171 000 гривен),

— на второго и последующих детей (увеличено) — 616 617 рублей (226 000 гривен).

Маткапитал можно потратить на такие цели:

— покупка, строительство и реконструкция жилья,

— ипотека (погашение тела кредита),

— образование ребенка,

— интеграция и адаптация детей-инвалидов,

— накопительная пенсия матери,

— ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей.

В России преимущественное большинство получателей маткапитала тратят его на погашение ипотеки. А вот мам из «ДНР» и «ЛНР» российские власти решили проводить по последнему пункту — «ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей».

Юридически для России все семьи из «республик» малообеспеченные, поскольку ни один из родителей официально не трудоустроен на территории РФ. А потому им маткапитал назначается в формате ежемесячной выплаты.

Наша собеседница Ирина уже подала документы на маткапитал. Российскую регистрацию и подтверждение постоянного проживания в РФ (тоже два обязательных условия) у нее не просили. Первые выплаты на своего второго ребенка женщина ожидает в октябре.

Ей ежемесячно будет начисляться 11 099 рублей (4000 гривен). Пособие рассчитано на три года.

Плюс по факту рождения ребенка жительница «ДНР» от Ростовской области получит единоразово 18 000 рублей (6600 гривен).

В Украине помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен единоразово и 860 гривен — ежемесячно в течение трех лет.

Сколько людей в «ДНР/ЛНР» получают российские выплаты?

Изначально, когда Путин распорядился массово раздавать паспорта жителям «ЛДНР», было мнение, что они не смогут стать «полноценными» россиянами ввиду отсутствия российской регистрации и постоянного проживания не в России. Мы рассказывали, что в Ростовской области даже широко распространилась услуга временной или постоянной регистрации, которую дончане начали покупать.

Но по состоянию на сегодня можно констатировать, что жители «ЛДНР», получившие российские паспорта, даже с пустой страницей прописки могут воспользоваться рядом социальных гарантий (кроме выплаты пенсий — для этого нужно получать регистрацию). Что наверняка будет стимулировать местное население все активнее приобретать российское гражданство. Особенно с учетом фактически закрытой линии разграничения с Украиной.

По последним данным, около 150 тысяч жителей «ДНР» и 150 тысяч жителей «ЛНР» уже получили паспорта РФ. По прогнозам депутатов Госдумы, до конца года в общей сложности таких должно быть 800 тысяч.

Кроме того, важный момент. Несмотря на то, что де-юре Россия не признает «республики», де-факто их уже не считает зарубежными территориями.

Первый пример тому — описанные нами выше социальные выплаты. Второй — беспрепятственный въезд в РФ с территорий «республик». Летом мы писали о том, что все иностранцы и россияне, которые въезжают в Россию из заграницы обязаны сдавать тест на ковид. Эта норма до сих пор в силе. Однако с первого дня действия она не распространяется на жителей «ЛДНР», которые стали единственным исключением. Чтобы это случилось, правительство Ростовской области «забыло» выпустить соответствующее решение.

По материалам «Страны»