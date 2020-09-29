«Смерть Мессалины» Котарбинского: история картины и киевский период художника

В сентябре этого года исполняется 99 лет со дня смерти выдающегося киевского художника польского происхождения — Вильгельма Котарбинского. Киевляне хорошо знают его работы — около 40% росписей Владимирского собора созданы с его участием. Потолки музея Ханенко, плафоны в домах киевской буржуазии и обширное художественное наследие в музеях Украины, России и Европы, ставят Котарбинского в ряд самых известных представителей академизма и модерна конца 19- начала 20 века.

Поляк по происхождению, он родился в Варшаве, 20 лет прожил в Риме, после чего переехал в Киев в почти сорокалетнем возрасте и больше уже не расставался с этим городом. Активно участвовал в культурной и художественной жизни, выставках, работе художественных сообществ, благотворительности и поддержке малоимущих соотечественников-поляков.

Одной из самых больших и известных работ «киевского» периода художника является большое, 3Х5 метров площадью, полотно «Смерть Мессалины», которое сейчас находится в собрании музея «Духовные сокровища Украины».

Создание этой картины сопутствовало большим переменам в жизни художника. Это и смена личного стиля, переход от академизма к модерну. И смена образа жизни — переезд из Рима в Варшаву, а оттуда в Киев. И перемена всей своей биографии, когда зрелый сложившийся автор уезжает из одной страны в другую, от светской римской живописи к десятилетней работе над фресками православного храма.

Каким же образом посреди работы в Соборе снова возникла идея древнеримского сюжета? И где эта картина впервые была выставлена?

Долгое время считалось, что выставочный «дебют» «Мессалины» случился в Киеве. Знаменитый художник Михаил Нестеров, который тоже работал во Владимирском соборе, оставил воспоминания о том, как Котарбинский презентовал публике «Девятиаршинную Мессалину» в начале 1894 года. Полотно такого размера на выставке — само по себе прецедент. Ведь «звездами» культурной жизни того времени были театральные актеры, затем художники и литераторы. Об их выдающихся работах обязательно писали газеты — и не только местные, но в исключительных случаях, варшавские, львовские, московские, одним словом, по всей империи. Репортажи с выставок могли занимать половину газетного листа, а критики уничтожали и создавали карьеры, ориентируя буржуазию, кого покупать сейчас модно. Имена Репина, Васнецова, Сурикова знали повсеместно. Восходила звезда Михаила Врубеля.

«Мессалину», как выяснилось, Котарбинский вначале повез на более мастистую и влиятельную выставку в Варшаве. Это позволяло в случае успеха получить «европейскую» прессу и занять среди киевских художников выгодный статус заграничной знаменитости.

Такой прекрасный карьерный ход действительно получился удачным. Варшавская пресса осенью-зимой 1893 года была очень благосклонна:

«Надо отметить, что г-н Котарбинский демонстрирует в своем произведении большое владение техникой, мысль и вкус. Сдержанность, с которой он подал сцену убийства, чудесное изображение аксессуаров, тщательно и качественно выполненный фон придают картине высокую художественную ценность» — писал «Варшавский курьер».

В другом издании, «Газете Польской», критик Генрик Пионтковский пишет, что «Смерть Мессалины» останется как один из лучших образцов польской живописи того уровня, который французы называют «la grande peinture»«.

Далее он сравнивает Котарбинского с австрийским художником Гансом Макартом. И здесь можно уверенно предполагать, что это сравнение — ключевое для идеи картины. И именно работа Макарта «Шарлотта Вольтер в роли Мессалины», написанная на 15 лет раньше, вдохновила Котарбинского на своеобразный парафраз.

Шарлотта Вольтер была примой венского Бургтеатра в середине 19 века. В 1874 году австрийский драматург Адольф фон Вильдебрандт написал специально «под звезду» драму «Ария и Мессалина». В том же году эту драму перевели на польский язык. И тогда же самый успешный и самый известный австрийский художник Ганс Макарт пишет приму в сценическом образе порочной римской императрицы.

Макарт был известен до такой степени, что создал внешний вид и стиль светского европейского салона 70-80 годов 19 века. Он был декоратором, сценографом, проектировал праздники и торжественные выезды для австрийского императора Франца-Иосифа. Для публики своего времени Макарт был голливудской звездой листа «А». Густав Климт называл его своим учителем.

Поэтому, неудивительно, что после смерти Макарта, в 1885 году в венском Доме художника прошла грандиозная выставка его работ. Здесь Вильгельм Котарбинский, который регулярно ездил через Вену, из Рима в Варшаву, где жили его родители, и мог увидеть картину «Шарлотту Вольтер в роли Мессалины», которую актриса (на тот момент уже графиня О`Салливан) предоставила для демонстрации публике. Кроме того, была сделана фотосессия примы в этой сценической роли.

Котарбинский, которого часто сравнивали с Макартом по художественному приему и почерку, мог оценить сценографию полотна и его идейный компонент. Через 7 лет, когда в Варшавском «Большом театре» наконец с успехом поставили драму Вильдебрандта и тема Мессалины зазвучала «гвоздем» нескольких театральных сезонов, сюжет драмы, идея Макарта и собственное прочтение этой истории наконец воплотились в новой оригинальной композиции Вильгельма Котарбинского.

Он уже жил в Киеве и работал в Соборе, однако часто бывал в Варшаве, закрывал в Риме мастерскую, завязывал новые знакомства, заканчивал старые дела и переселялся через половину континента. И везде была Она. В Риме Teatro Constanzi (сейчас Театр Оперы и балета) поставил грандиозный балет «Мессалина». В Варшаве, в последнем акте драмы «Ария и Мессалина», незадачливая жена Клавдия убегает за сцену, и зритель слышат, как ее убивают солдаты преторианской гвардии.

Итак, в своей картине, художник дает нам возможность заглянуть за кулисы и увидеть этот последний акт. Мы видим, как царица упала со ступенек возле фонтана, в дворике, через который надеялась убежать из дворца. Над ней стоит то ли мать, то ли служанка, то ли дух погубленной ею Арии. А солдаты, сделав свое дело, уходят во тьму.

Работа Котарбинского вторит картине Макарта. Оба полотна построены на контрасте между сияющим телом Мессалины и окружающей тьмой. Только у Макарта сияние полноценное, уверенное, а у Котарбинского тело убитой женщины поглощают сумерки. Браслеты на руках его царицы идентичны венскому сценическому образу, который потом повторяли театры других стран. Белые нежные розы, которые держит Мессалина на парадном портрете Макарта, сломаны и разбросаны вокруг ее тела у Котарбинского. Его героиня блондинка, так же как и Шарлотта Вольтер — хотя и сама Валерия Мессала и все польские актрисы, которые ее играли, были брюнетками.

В Польше «Смерть Мессалины» Вильгельма Котарбинского имела такой успех, что попала в Kalendarz Wieku, ежегодник самых значительных событий в 1894 году. В последующие десятилетия она так или иначе фигурировала рядом с фамилией Котарбинского.

После дебютного показа в родном городе, Вильгельм Котарбинский привозит картину в Киев, где доработает ее, выставит, и где «Смерть Мессалины» останется навсегда.

Вільгельм Котарбінський. Смерть Мессаліни. 1893. Полотно, олія. Музей «Духовні скарби України», колекція Ігоря Понамарчука

Ганс Макарт. Шарлотта Вольтер в ролі Мессаліни. 1875.

Полотно, олія. Музей міста Відня

Шарлотта Вольтер і Ганс Макарт. Фотографія. 1875.

Австрійська національна бібліотека

Шарлотта Вольтер в ролі Мессаліни. Фотографія Йожефа Секеля. 1874.

Театральний музей, Відень

Ґільберт Ленер. Ескіз декорації до спектаклю «Арія та Мессаліна». 1874. Картон. Театральний музей, Відень

Автор: Александра Пелиховская

Источник: «Язык и история: сборник научных работ»

По материалам «24-го канала»