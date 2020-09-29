Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Армения и Азербайджан называют конфликт, который с новой силой начался в Нагорном Карабахе, войной. Уже третий день продолжаются бои между странами, что известно сейчас — далее в материале.
Ситуация вокруг Карабах усложняется
Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают села рядом с городом Варденис на востоке Армении.
Также сторона заявила о новых ударах азербайджанских войск по Варденисскому району. По их данным, используется турецкий беспилотник, есть погибший и пострадавшие.
По состоянию на сейчас, основные бои идут на северном направлении (Тертер и Агдере/Мартакерт) и на южном, у иранской границы (Физули/Варанда и Джебраил/Джракан).
Меркель поговорила с Пашиняном и Алиевым
Канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Она призвала стороны к немедленному перемирию и возвращению за стол переговоров. Также Меркель призвала соседние страны содействовать мирному решению конфликта в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане заявили о гибели 10 мирных жителей из-за обстрелов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате боевых действий погибли 10 мирных жителей.
Боевые действия могут начатся на границе между Арменией и Азербайджаном
Минобороны Армении не исключает боевых действий непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Армянская сторона заявляет, что действия другой стороны не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи.
В Армении заявили о четырех жертвах среди мирного населения Карабаха
Омбудсмен Армении сообщил о четырех жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха. Среди них женщина и ребенок, есть также десятки раненых.
Азербайджан заявил о полном уничтожении одного их полков Армении
Минобороны страны заявило, что азербайджанскими силами был уничтожен третий мотострелковой полк «Мартуни» армии Армении. В то же время, армянская сторона заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на армянской территории в районе города Варденис.
В то же время, Минобороны Армении опровергло уничтожение азербайджанскими ВС полка «Мартуни».
Армения обвинила Азербайджан в подготовке к военной агресии
Министерство иностранных дел Армении заявило, что другая сторона конфликта готовится к расширению географии боевых действий и агрессии.
«Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — говорится в заявлении.
Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом
Руководитель правящей парламентской фракции Армении «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что власти рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Кроме того, премьер Никол Пашинян допустил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.
Бои в Нагорном Карабахе длились всю ночь
Стороны конфликта заявили о боях, которые длились в ночь с 28 на 29 сентября. Также обе стороны заявили о потерях в рядах военных, а также уничтожении техники.
Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху.
Реакция мира
В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
США, Украина, Европейский Союз, а также Российская Федерация призывают страны к диалогу.
По материалам «РБК-Украина»