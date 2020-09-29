Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Дайджест > Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Александр Панько
29.09.20 12:32
450
Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Армения и Азербайджан называют конфликт, который с новой силой начался в Нагорном Карабахе, войной. Уже третий день продолжаются бои между странами, что известно сейчас — далее в материале.

Ситуация вокруг Карабах усложняется

Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают села рядом с городом Варденис на востоке Армении.

Также сторона заявила о новых ударах азербайджанских войск по Варденисскому району. По их данным, используется турецкий беспилотник, есть погибший и пострадавшие.

По состоянию на сейчас, основные бои идут на северном направлении (Тертер и Агдере/Мартакерт) и на южном, у иранской границы (Физули/Варанда и Джебраил/Джракан).

Меркель поговорила с Пашиняном и Алиевым

Канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она призвала стороны к немедленному перемирию и возвращению за стол переговоров. Также Меркель призвала соседние страны содействовать мирному решению конфликта в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане заявили о гибели 10 мирных жителей из-за обстрелов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате боевых действий погибли 10 мирных жителей.

Боевые действия могут начатся на границе между Арменией и Азербайджаном

Минобороны Армении не исключает боевых действий непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Армянская сторона заявляет, что действия другой стороны не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи.

В Армении заявили о четырех жертвах среди мирного населения Карабаха

Омбудсмен Армении сообщил о четырех жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха. Среди них женщина и ребенок, есть также десятки раненых.

Азербайджан заявил о полном уничтожении одного их полков Армении

Минобороны страны заявило, что азербайджанскими силами был уничтожен третий мотострелковой полк «Мартуни» армии Армении. В то же время, армянская сторона заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на армянской территории в районе города Варденис.

В то же время, Минобороны Армении опровергло уничтожение азербайджанскими ВС полка «Мартуни».

Армения обвинила Азербайджан в подготовке к военной агресии

Министерство иностранных дел Армении заявило, что другая сторона конфликта готовится к расширению географии боевых действий и агрессии.

«Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — говорится в заявлении.

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Руководитель правящей парламентской фракции Армении «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что власти рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Кроме того, премьер Никол Пашинян допустил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.

Бои в Нагорном Карабахе длились всю ночь

Стороны конфликта заявили о боях, которые длились в ночь с 28 на 29 сентября. Также обе стороны заявили о потерях в рядах военных, а также уничтожении техники.

Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху.

Реакция мира

В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

США, Украина, Европейский Союз, а также Российская Федерация призывают страны к диалогу.

По материалам «РБК-Украина»

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война

Комментарии

Статьи

25.09.20 09:25

Легкие РСЗО: перспективное оружие или тупик?

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.09.20 08:00

Разминка для «Динамо» перед самым важным матчем

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно
29.09.20 12:32

Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Курс гривны очень сильно снизился

Курс гривны очень сильно снизился
29.09.20 10:16
752
Последние новости
29.09.20 13:28

На Одесщине депутат устроил охоту на собак
29.09.20 13:28

Частные переводы в Украину из-за рубежа резко сократились
29.09.20 12:55

«Как и все остальные»: Трамп признал, что пользовался налоговыми льготами
29.09.20 12:05

Свежий опрос: Трамп начал прижимать Байдена
29.09.20 12:03

Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий
29.09.20 11:54

Залез на крышу вагона: стали известны обстоятельства смерти мужчины в киевском метро
29.09.20 11:43

Митрополит Антоний объяснил, как Церковь должна взаимодействовать с новыми течениями в обществе
Фото и Видео
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
На Одесщине депутат устроил охоту на собак
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Товарищеский матч между баскетболистами из Одессы и Тернополя закончился совсем не по-товарищески
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео последствий ожесточенных боев с Арменией
Не спешите платить. Водителям рассказали об уловке со штрафами за нарушения ПДД
Не спешите платить. Водителям рассказали об уловке со штрафами за нарушения ПДД
Зацеперу оторвало голову в Киевском метрополитене
Зацеперу оторвало голову в Киевском метрополитене
Находчивый IT-эксперт заставил кофеварку… майнить криптовалюту
Находчивый IT-эксперт заставил кофеварку… майнить криптовалюту
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Под Киевом копы задержали настоящего маньяка
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
В Украине пошел первый снег
В Украине пошел первый снег
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.