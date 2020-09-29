Третий день ожесточенных боев в Нагорном Карабахе: что сейчас известно

Армения и Азербайджан называют конфликт, который с новой силой начался в Нагорном Карабахе, войной. Уже третий день продолжаются бои между странами, что известно сейчас — далее в материале.

Ситуация вокруг Карабах усложняется

Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают села рядом с городом Варденис на востоке Армении.

Также сторона заявила о новых ударах азербайджанских войск по Варденисскому району. По их данным, используется турецкий беспилотник, есть погибший и пострадавшие.

По состоянию на сейчас, основные бои идут на северном направлении (Тертер и Агдере/Мартакерт) и на южном, у иранской границы (Физули/Варанда и Джебраил/Джракан).

Меркель поговорила с Пашиняном и Алиевым

Канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она призвала стороны к немедленному перемирию и возвращению за стол переговоров. Также Меркель призвала соседние страны содействовать мирному решению конфликта в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане заявили о гибели 10 мирных жителей из-за обстрелов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате боевых действий погибли 10 мирных жителей.

Боевые действия могут начатся на границе между Арменией и Азербайджаном

Минобороны Армении не исключает боевых действий непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Армянская сторона заявляет, что действия другой стороны не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи.

В Армении заявили о четырех жертвах среди мирного населения Карабаха

Омбудсмен Армении сообщил о четырех жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха. Среди них женщина и ребенок, есть также десятки раненых.

Азербайджан заявил о полном уничтожении одного их полков Армении

Минобороны страны заявило, что азербайджанскими силами был уничтожен третий мотострелковой полк «Мартуни» армии Армении. В то же время, армянская сторона заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на армянской территории в районе города Варденис.

В то же время, Минобороны Армении опровергло уничтожение азербайджанскими ВС полка «Мартуни».

Армения обвинила Азербайджан в подготовке к военной агресии

Министерство иностранных дел Армении заявило, что другая сторона конфликта готовится к расширению географии боевых действий и агрессии.

«Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — говорится в заявлении.

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Руководитель правящей парламентской фракции Армении «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что власти рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Кроме того, премьер Никол Пашинян допустил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.

Бои в Нагорном Карабахе длились всю ночь

Стороны конфликта заявили о боях, которые длились в ночь с 28 на 29 сентября. Также обе стороны заявили о потерях в рядах военных, а также уничтожении техники.

Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху.

Реакция мира

В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

США, Украина, Европейский Союз, а также Российская Федерация призывают страны к диалогу.

По материалам «РБК-Украина»