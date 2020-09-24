Масоны в российской власти: клоуны и кукловоды

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Нравятся взрослым обеспеченным дядькам игры в «тайное общество» — кто же им запретит? Однако играйте, да не заигрывайтесь. Когда-то масон Владимир Лопухин побывал в роли министра российского правительства. Но, как выясняется, явление Лопухина во власти отнюдь не эксцесс. Многовато подобных эксцессов.

Масоны в большой политике не участвуют, не те времена, уверяет «великий мастер» Андрей Богданов, возглавляющий «Великую ложу России». И тут же оговаривается: «В российском масонстве есть политики». Ну а как же иначе — ведь сам Богданов участвовал в президентских выборах и возглавлял политическую партию. Вот и после смерти Лопухина неожиданно выяснилось, что масоном он стал намного раньше, чем гайдаровским министром экономики. Но и Лопухин, и Богданов отнюдь не единичные случаи. А если случаи не единичные — значит масоны таки лезут в российскую власть?

Масон Вячеслав Смирнов в Центризбиркоме России

«Знатный масон идёт на работу в администрацию президента» — статья с таким заголовком вышла в газете «Завтра» в декабре позапрошлого года. Речь в ней шла о Вячеславе Смирнове, члене общественного консультативного научно-методического совета при Центризбиркоме Российской Федерации. Как открытого масона чином повыше Богданова (один вроде как «вольный каменщик» 96-го «градуса», а другой — 95-го) занесло на работу в ЦИК — отдельная история, но в «Завтра» сообщали, что работодателем Смирнова в АП якобы выступил Александр Харичев, возглавляющий ныне управление по обеспечению деятельности Госсовета, ключевой на сегодняшний день властной структуры страны, о которой пишут как о «новом Политбюро». Кстати, откуда известно, что Смирнов — масон, ведь такие вещи, кажется, не афишируются?

Оказывается, Смирнов сам признался в интервью «РИА Новости»: «Масонство — это в первую очередь древний клуб добропорядочных людей. При встрече с российским членом братства знаки подавать смысла нет. Все и так друг друга знают. По крайней мере меня уж точно».

Масон Вячеслав Смирнов

И правда, знают — с 2009 года Смирнов носит титул «великий державный мастер, великий командор державного российского святилища восточного масонского ордена древнего и изначального устава Мемфиса-Мицраима». Интересно, когда Смирнов устраивался на работу в ЦИК, он этот свой титул в автобиографии указал? Между прочим, коллега, точнее «брат», Смирнова Богданов когда-то работал начальником управления общественных связей Центрального исполкома «Единой России» — а его туда по чьей рекомендации на работу устраивали? Кто они, эти высокие покровители? Примечательно, как Смирнов ответил на вопрос, что побудило его стать масоном: «Родина приказала!» Вот это да!

«В начале 2010-х российское масонство потряс разоблачительный скандал, — сообщают „РИА Новости“, — кто-то опубликовал в интернете списки действительных членов ложи. Там были даже какие-то чиновники». Стало быть, круговая порука и впрямь имеет место?

Года три тому назад скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов учинил публичную склоку с «Великой ложей России» и призвал Генеральную прокуратуру проверить деятельность «вольных каменщиков» на предмет «преднамеренного вмешательства в демократические процессы», проходящие в стране. Так и лезут, понимаешь, в большую политику! И тут бы масонам, как предписывалось их правилами, промолчать. Но нынче член тайного общества не тот, что надысь, молчать масоны не стали. Ответили Милонову в социальной сети, для сотен тысяч интересующихся. Вопросов религии и политики не касаемся! Но как же так, если в политику, не скрываясь, рвутся как минимум двое из вашего руководства? Стало быть, привирают масоны? Тень на плетень наводят?

Фальшивые масоны

Публицисты, специализирующиеся на разоблачении мировых заговоров, перечисляя наших высокопоставленных масонов, приплетают к ним разномастные общественные структуры с членством не для всех, такие как, например, «Ротари-клуб». Перечисляют политиков и чиновников, вхожих в подобный клуб, и навешивают ярлык — мол, кругом масоны.

Между тем в серьёзных клановых и лоббистских структурах наших масонов, во всяком случае занимающих высокие места в иерархии, пожалуй, и нет. Иначе с какой стати так рвались бы в политику Богданов со Смирновым? Только кто сказал, что там нет иностранных масонов? А уж какие у них отношения с российскими участниками и завсегдатаями клубных мероприятий — поди знай. Так или иначе, современные российские исследователи масонства намекают, что «наверх» «братья» пробиваются не так чтобы часто. Да только верить ли на слово?

Уже объясняли, что тайна членства — основа масонского уклада. Но вот «Великая ложа России» публикует на своём сайте состав руководства — «совета великих офицеров». Имён и фамилий достаточно:

— Виктор Белявский,

— Никита Зыков,

— Арчил Эбралидзе,

— Павел Строганов.

И фотографии есть.

Потому создаётся впечатление, что эти наши масоны — фальшивка. Помните «ряженых» казаков начала 90-х в развесистых золочёных эполетах и увесистых самодельных наградах? Вот и здесь так же.

Вопрос лишь в том, с чем мы имеем дело. Одно — если с людьми, которые в детстве не наигрались в шпионов. А если с несерьёзным прикрытием вполне серьёзной и небедной организации, у которой центр за границей и нерушимая связь с зарубежными разведками? Наши-то, засвеченные. Но те-то, другие, — настоящие. Нам их не видно. Типа того же Лопухина. Разобраться бы в этих нюансах, да некому — Генпрокуратура Милонову так, по сути, ничего внятного и не ответила касательно масонов в российской власти.

Видимость вместо правды

Есть ощущение, что создание видимости взамен демонстрации реального положения дел — часть масонского «образа действия» — «модус операнди», как говорят правоведы. Мы уже писали, как в 90-е и нулевые российские масонские ложи начали размножаться — от одной организации отпочковывались десятки других. Создавалось впечатление, что масонов в России — целая пропасть. Сегодня в нашей стране зарегистрировано больше сотни организаций, да только много ли в них членов? Эксперты, которые в теме, называют цифры — от 400 до 1,5 тыс. масонов на всю Россию. По нескольку членов на организацию в пересчёте выходит. Как-то несолидно.

На сайте «Объединённой великой ложи России» (ОВЛР) есть форма электронной заявки на членство. И там указано три города, в которых проходят собрания, — Москва, Петербург и Ставрополь. А на первой странице сайта пишут, что ложи ОВЛР представлены аж в 20 городах. Так где правда, «брат»? И почему на 20 городов у вас всего 230 «активных» масонов (это тоже информация с сайта, так и пишут — «активных»)? Остальные — пассивные или их нет вообще? Пойми их, этих чудаков, — неофитов у них раздевают до пояса, женщин к себе не берут...

Не вполне понятно, за что масоны разобиделись на Милонова? То ли за то, что депутат назвал их клоунами, то ли оттого, что Генпрокуратура от проверки фактически отмахнулась — мол, орлы мух не едят. Однако позапрошлой осенью «братья» подали на него в суд. Требовали, в частности, опровержения опубликованных цитат — «масоны вербуют мелких чиновников для продвижения своих интересов» и «масонские структуры буквально впиваются в российскую систему управления». Три месяца спустя Милонов выиграл суд. Вот и гадай теперь, а выдумка ли то, что «масоны вербуют чиновников» и «вписались в российскую систему» государственного управления? Опровержения от Милонова не потребовали. Миллиарда, который потребовали масоны в качестве компенсации, им тоже не присудили.

«Я считаю, что масоны в России — это ряженые клоуны», — отхлестал проигравших Милонов. При этом он отметил, что «настоящие масоны» «возможно, и существуют». Взять хоть того же Лопухина.

По заказу администрации президента...

Над разговорами о масонах можно смеяться, однако на память приходит такая история.

В середине нулевых масоны Богданов и Смирнов, судя по тогдашним публикациям, имели отношение к патриотической партии «Русь», которую пытались вылепить из не слишком популярной Российской партии стабильности. Два открытых масона у всех на виду занимались партийным строительством!

«Активно раскручивается малоизвестная доселе структура под названием „Русь“, — писал политолог Алексей Макаркин. — Лидеры „Руси“ малоизвестны не только в большой политике, но и в националистической тусовке, где проект создания этой партии считают результатом усилий администрации президента».

Поговаривали, что заказчиком партстроительства выступал, возможно, имеющий отношение к масонству Владислав Сурков. Интересно, спроста ли Сурков выбрал таких исполнителей? Или неспроста?

По материалам издания Наша версия