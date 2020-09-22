Удаленную работу хотят узаконить: как изменится труд украинцев

Украинцев ждут новые правила работы на «удаленке». После пяти месяцев перерыва парламентарии всерьез озаботились этим вопросом. Если документ будет принят, то работодатели, наконец, получат официальный инструмент перевода сотрудников на дом, а работники смогут не бояться, что работодатель уменьшит им зарплату после переезда на «удаленку».

В то же время остались и весьма противоречивые нормы. Например, предусмотрена возможность визита работодателя домой к сотруднику, а также полная материальная ответственность работника за имущество, предоставленное для работы.

«Подстроились под реалии»

Изменения в трудовое законодательство в части удаленной работы были внесены в марте во время тотального карантина. Тогда парламентарии немного подкорректировали Кодекс законов о труде (КЗоТ) и определили понятие дистанционной работы и гибкого графика труда. Но, несмотря на внедренные изменения, все еще остается ряд проблемных вопросов и правовых коллизий. И чтобы это исправить, появился новый законопроект от «слуг» во главе с председателем «социального» комитета Галиной Третьяковой.

В частности, депутаты четко разграничили понятия надомной и дистанционной работы. Надомная — это работа, которая выполняется по месту жительства сотрудника или в других заранее выбранных им помещениях, которые должны быть оснащены необходимыми техсредствами. При этом работник не может сменить место трудовой дислокации без ведома работодателя, а тот, в свою очередь должен обеспечить техникой и инструментами. Другой вариант — компенсировать их стоимость.

Любопытно, что при надомной работе депутаты оставили норму, согласно которой представители работодателя должны обязательно обследовать жилищно-бытовые условия сотрудника, а в определенных случаях к обследованию нужно привлечь и представителей санитарного и пожарного надзора. То есть работодатель будет иметь полное право нанести визит к сотруднику.

Если же он захочет изменить место надомной работы, то обязан будет предупредить об этом работодателя не менее чем за три рабочих дня. Кроме того, в законопроекте четко сказано, что рабочий режим предприятия, в том числе расписание, распространяется и на надомный труд.

При этом, как говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина, понятие надомной работы в этот документ пришло из КЗоТ как единственный альтернативный вид занятости. «А поскольку КЗоТ остался у нас неизменным, то законодатели дополнительными актами пытаются сделать его апгрейд в надежде на то, что он поможет подстроиться под сегодняшние реалии», — говорит Пашкина.

В то же время дистанционная работа, согласно законопроекту, — работа, которая выполняется вне помещений работодателя в любом месте по выбору работника с использованием информационно-коммуникационных технологий. А работник лично отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда. При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению. То есть работают на заранее оговоренный результат.

Право на дистанционную работу, согласно предложенным изменениям, имеют все граждане, имеющие на содержании ребенка возрастом до трех лет. Кроме того, по письменному согласованию между работником и работодателем для работника может устанавливаться гибкий график работы на определенный срок или бессрочно — как при приеме на работу, так и впоследствии.

«Такая норма может пригодиться, если страну снова закроют на карантин. А одновременно в одной квартире всем членам семью работать может быть неудобно или попросту невозможно. А с учетом гибкого графика кто-то сможет работать, например, с самого утра до полудня, затем, например, встречать детей из школы и возвращаться к работе с 18:00 до 22:00», — объясняет Пашкина.

Минутка на себя

В этом же проекте закона прописаны права и обязанности работодателей, а также сотрудников на «удаленке». Так, например, сотруднику, который выполняет надомную работу, должен быть обеспечен гарантированный период свободного времени для отдыха, при котором он может прерывать любую связь с работодателем.

Также закреплено, что надомная работа не должна влиять на зарплату или права сотрудника. Однако сотрудник несет полную материальную ответственность за технику и инструменты, который предоставляет работодатель для работы из дома. Работодатель, в свою очередь, обязан вести учет всех работников, которые трудятся дома, а также вести регистрационные листы рабочих задач, поручаемых сотруднику. В таком листе указывается время на выполнение задачи, тарифная ставка оплаты труда, а также расходы, которые возникли у работника из-за надомной работы.

Работодатель также имеет право при составлении трудового договора об удаленной работе получать данные о том, где живет сотрудник, или о месте, где он будет работать. И, наконец, работодатель, как и прежде, должен ознакомить удаленного сотрудника с правилами охраны труда, в частности, с помощью видеосвязи.

Интернет и свет могут компенсировать

«Если считать, что нашему КЗоТу больше века, то, что предлагается, — это уже прорыв. Я знаю, что в некоторых компаниях руководители кадровых отделов просто вешаются в связи с этим карантином из-за того, что им нужно как-то зафиксировать отношения с работниками, которые ушли на „удаленку“, предоставить и оформить им технику для работы и принять то, что сотрудники не всегда работают с 9:00 до 18:00 и прочее. Подобная инициатива, если ее все же примут, поможет решить большинство этих вопросов», — сказала Татьяна Пашкина.

Достаточно позитивно эксперты отзываются и об появлении типового договора. «Новый законопроект кроме прочего предусматривает утверждение типовых форм трудового договора о надомной и дистанционной работе, что должно помочь учесть все особенности при оформлении трудовых отношений и пресечь манипуляции со стороны недобросовестных работодателей», — говорит руководитель HR-отдела одной из столичных IТ-компаний.

«При этом абсолютно непонятным является пункт о компенсации расходов сотрудников. В проекте не уточняется: речь идет об обустройстве рабочего места дома или о компенсации коммунальных платежей, интернета и так далее. При этом следует помнить, что, по сути, сотрудник также экономит, работая дома: это и время, потраченное на дорогу, расходы на транспорт и обед, который можно приготовить дома», — говорит собеседник.

Но, по мнению Пашкиной, при переходе на удаленную работу сотрудник может претендовать на некий компенсационный пакет. «Я думаю, что это может касаться таких вещей, как компенсации оплаты интернета, который в офисе предоставлялся по умолчанию, а при переходе на удаленную работу люди вынуждены за свой счет увеличивать трафик и потребление электроэнергии. То есть компенсация какой-то части затрат плюс, при необходимости, оборудования рабочего места. Я знаю достаточное количество примеров, когда сотрудники переезжали на домашнюю работу, прихватив с собой офисные столы со стульями и подставками для ноутбуков, потому что этого требует работа. С дивана ведь не всегда удобно работать. Но, опять-таки, все это предмет диалога с работодателем, успех которого очень сильно зависит от того, готов ли он выделить на все это деньги», — сказала Татьяна Пашкина.

По материалам «Вестей»