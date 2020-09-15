Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают

«КП в Украине» поговорила с телеведущей о медиарынке, фильме «Я буду танцевать», отдыхе в Крыму, детях и независимости.

С Оксаной Марченко, что редкость, у нас не было никаких табу насчет вопросов или тем. О чем спросили — она честно ответила. Мы задали телеведущей все насущные вопросы нынешних дней.

Из информвещания я вышла 20 лет назад

Оксана, как COVID-19 повлиял на вашу работу и жизнь?

Повлиял, наверное, как на всех. Пришлось сделать паузу, побыть на карантине.

Планируете новые проекты? Не хотели бы попробовать себя еще в информационном вещании — например, на ZIK, «112 Украина» или Newsone?

Это давно пройденный этап, даже не знаю, почему вы меня отправляете в телевизионные «ясли» — я вышла оттуда 20 лет назад. Я работаю сейчас над новым проектом, и это очень серьезная работа другого уровня.

Вопрос, который в последнее время очень много и по-разному обсуждался: зачем вам доля в «1+1»? На что доля в 24,65 % вам позволяет влиять?

Позволяет раздражать людей, которые там работают и считают себя «журналистами», — каждый день они просыпаются с мыслью, что работают у меня. Надеюсь, однажды у них проснется и совесть.

Вы лично какой канал смотрите?

«Дискавери». Правда, это иногда напоминает украинские реалии, но мир животных мне все же нравится больше.

А хотели бы поруководить каналом или создать собственное СМИ? О чем бы оно было?

Оно давно создано — это телевизионный продакшн «Омега ТВ». Почти за 20 лет снято много проектов, сотни серий «Имен», ряд социально-развлекательных шоу, реалити, документальных фильмов. Сейчас идет монтаж 10 серий нового цикла, который станет определенным откровением для зрителя.

«В жизни есть вещи важнее, чем обиды»

Фильм «Я буду танцевать» вышел 8 августа, и его посмотрели на данный момент больше 1,5 миллиона человек. Вы признавались, что он больше года пролежал на полке. Почему историю с «Танцами со звездами» решились рассказать только сейчас, в том числе и о кулуарных обсуждениях вашей личности на «плюсах»?

Вообще не почему... Это подарок моим подписчикам в Instagram и Youtube. Там много умных и интересных людей, они давно просили меня рассказать об этом.

Одна из ваших фраз, сказанная в этом фильме: «Я перестала бояться говорить о личном, о своих переживаниях». Что изменилось, какие сенсации вы оставили за кадром?

Да, за кадром осталось много сенсаций. Но люди, которые знают, о чем я промолчала, никогда не смогут жить спокойно. Им нужно пойти покаяться Богу, чтобы очистить совесть. Я их простила.

В жизни есть вещи важнее, чем обиды. А фильм о том, как я преодолевала трудности, и о том, что нет ничего невозможного. Это может быть полезным и мотивирующим для кого-то.

Рассказывая о вас, танцор Дима Жук признавался: «Если бы я не выводил ее из зоны комфорта, результата бы не было». Что для вас значит выйти из зоны комфорта?

Трудности — это мои ступени вверх. Я не привыкла складывать лапки и сдаваться. И я благодарна людям, которые помогают мне двигаться вперед. Дима — один из них.

«Начинать нужно не с концертов»

Одно из самых обсуждаемых светских событий за последнее время — концерт на День независимости 24 августа. Смотрели? И как вам?

Я не смотрела этот концерт. А какую «независимость» праздновали? Страной продолжают управлять из-за океана, украинцы продолжают гибнуть, голодают старики, большинство семей еле-еле сводят концы с концами, миллионы наших граждан ищут работу за пределами страны, чтобы прокормить себя и близких, процветают коррупция и преступность. Вам не кажется, что не с концертов нужно начинать?

Как вы относитесь к званиям «заслуженный» и «народный» артист, которые сейчас в большом количестве раздает президент?

Думаю, это единственное, что он может делать без согласования со своими хозяевами.

А к походам артистов и звезд шоу-бизнеса в политику? Все-таки это люди, которым доверяют. Но имеет ли это потом смысл?

Людям виднее... Есть такое предание: люди плачут — им повышают налоги, снова плачут — еще повышают, а вот когда начинают смеяться — значит, довольно, чтобы бунт не начался. Не знаю, наверное, еще не смеются, раз готовы платить страшные коммунальные платежи, терпеть издевательства и голосовать за клоунов и других околосценических персонажей.

«Я в политике давным-давно с моим мужем»

В прошлом году, узнав о том, что СБУ якобы следит за вами и вашим мужем Виктором Медведчуком, вы сказали: «До сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в президенты». Это были эмоции или, правда, такие мысли были?

Я говорила уже, что я в политике давным-давно с моим мужем. Ведь у политиков есть тыл, и он тоже важен. Даже во время Великой Отечественной войны у тыла был слоган: «Все для фронта — все для победы!» В нашей семье так же. В данном случае победой я считаю возрождение Украины и восстановление ее независимости и суверенитета.

Готовы попробовать себя в политике? Под какими лозунгами пойдете?

«Долой колониальный гнет!», «Нет рабству!», «Жизнь каждой украинки имеет значение!».

В отпуск в Крым вам не тяжело было ехать? Почему Крым, когда вы можете позволить себе любую страну мира?

А почему бы нам не отдыхать на родине? Меня даже удивляет ваш вопрос. Мы любим Крым, я считаю его одним из лучших мест для отдыха в мире.

Меня очень зацепило ваше видео, снятое в августе прошлого года, когда вас снимала дочь Даша на пробежке. «И как бы мне ни было тяжело сейчас — я не сдамся, — говорите вы. — Хотя бы для того, чтобы когда-нибудь, когда мою девочку посетит мысль отступить или снизить темп, она сказала себе: «Я сильная, как моя мама. Я все смогу!» Что за тяжести, что сильнее всего «болит»?

Я не стану исповедоваться, но жизнь каждого человека не так проста, как кажется. Новый день дарит вызовы и испытания. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Хочу для них быть примером стойкости, честности, мужества, чтобы в тяжелые периоды сомнений, разочарований и потерь у них был мой пример: никогда не сдаваться. Лучшее лекарство для тела — бег, а для души — обращение к Богу.

Вы — человек спортивный, судя по Инстаграму. Сколько времени в сутки уделяете своей форме?

Я тренируюсь 5-6 раз в неделю, исключение — съемочные дни.

А как относитесь к пластическим операциям?

Нормально. Не стоит только путать операции для «улучшения» чего-то и операции по медицинским показаниям. Например, многие женщины после кесарева сечения знают о проблеме с кожей над швом. Ее нельзя никак убрать: ни тренировкой, ни диетами — ее можно решить только пластикой. Но это отдельная тема. Надеюсь, в одном из моих фильмов поговорим об этом.

Вы редко даете интервью, но они хорошо цитируются. Какой вопрос вам задают чаще всего?

Вы пойдете в политику?

«Бан — это такой инстаграмный «адик»

Недавно вы показали в соцсетях фотографию старшего сына Богдана в день его 23-летия. Как он относится к такой популярности? Он разрешает публиковать свои фотографии? Некоторые дети относятся к этому скептически, причем чем старше ребенок, тем больше запретов.

Да, это правда. Мои дети не любят такие публикации, и я стараюсь не злоупотреблять их терпением. Я уважительно отношусь к их нежеланию «публичности» — с тех пор как они стали говорить об этом. В большей степени это касается дочери. Когда она сочтет нужным, будет рассказывать о своей жизни, но это будет ее решение.

А Даша не хочет? Есть ли у нее свои страницы в соцсетях?

Я не знаю об этом, но, думаю, она пригласит меня в друзья, если откроет свой микроблог. Проблема в том, что за нами пристально следят разные люди, и не у всех по отношению к семье добрые намерения, поэтому мои дети в этом смысле «дуют на воду» — слишком много им пришлось узнать о «преследовании за политические взгляды».

Не страдают ли Богдан и Даша от нападок в ваш адрес и адрес мужа? И вы сами как разграничиваете политику и личную жизнь?

Они все понимают, у них есть свое мнение обо всем об этом. Сейчас, когда сын и дочь повзрослели и психологически окрепли, страдают несколько меньше, но душевных переживаний никто не отменял. Грязи в наш адрес льется так же много. Но Бог всем судья. Надеюсь, что моим детям выпало это испытание, чтобы стать крепче, мужественнее и милосерднее.

Многих баните в соцсетях? Есть ли за что?

Бан — это такой инстаграмный «адик», я без сожаления отправляю туда всей «чертей», где им и место.

Из архива «КП»

Оксане Марченко — 47 лет, родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Окончила исторический факультет педагогического университета им. М. Драгоманова. На УТ-1 вела «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панораму», развлекательное шоу «Моя профессия» и политическое ток-шоу «Час». Но самый известный и популярный ее проект — документальный цикл «Имена». В 2009-2014 годы работала ведущей в шоу «Україна має талант», с 2010-го по 2016-й — «Х-фактор». В 2018-м участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Первый муж — бизнесмен Юрий Корж, от которого она воспитывает сына Богдана. В июле 2003-го Оксана Марченко вышла замуж за Виктора Медведчука. В мае 2004-го у них родилась дочь Даша.