Дорогая власть: как Зеленский нарушает очередное предвыборное обещание

В соответствии с проектом Государственного бюджета на 2021 год расходы на офис президента вырастут на 39%. При этом увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата, хотя во время своей предвыборной кампании будущий президент Владимир Зеленский обещал сократить расходы на чиновников.

О том, чем обоснованы такие расходы на Офис президента и куда они пойдут, пишет OBOZREVATEL.

В 2021-м году на обслуживание и обеспечение президента Украины, а также Офиса президента правительство собирается потратить действительно рекордную цифру — 1 млрд 266,8 млн грн или примерно $45 млн. В такую сумму расходы первого лица государства не обходились Государственному бюджету ни разу начиная с 2014-го года.

При этом расходы на Офис президента, или Администрацию, как она называлась ранее, непрерывно росли вплоть до 2018 г. Если еще в 2014-м они составили 293,1 млн, то уже в 2018-м — 1 млрд 63,9 млн. В 2019 г расходы начали сокращать и в нынешнем году составили 912,4 млн.

В то же время расходы, например, на образование cократились. Если в 2019-м на эту сферу согласно бюджету потратили 228 млрд 779 млн гривен, то на 2021-й предусмотрели лишь 174 млрд. Также существенно недофинансированы другие отрасли, как, например, медицина или экология.

В соответствии с законом о бюджете в будущем году на 270 млн увеличиваются в целом потребительские расходы, которые будут составлять 1 млрд 187,8 млн грн. Туда входят расходы на проживание президента на госдаче в Конча-Заспе, куда он с семьей переехал этим летом, а также на кортежи и перелеты.

Возрастут так же и зарплаты в Офисе президента. Если в 2020-м на оплату труда на это было выделено 344 млн гривен, то на 2021-й уже заложено 488,8 млн грн.

Отметим, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что избавится от кортежей и других предметов роскоши главы государства. Но вместо того, чтобы вносить изменения в ставший привычкой «дорогой» образ жизни украинских президентов, он лишь только его подкрепляет.

К слову, на работу депутатов и аппарат Верховной Рады Украины в 2021-м году пойдет 2 млрд 198,8 млн грн, а на Кабинет министров (включая общегосударственные расходы) — более 3 млрд грн. Это на сотни миллионов больше, чем в прошлом году.

По материалам: «Обозреватель»