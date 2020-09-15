Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Дорогая власть: как Зеленский нарушает очередное предвыборное обещание

Агата Кловская
15.09.20 18:48
128
Дорогая власть: как Зеленский нарушает очередное предвыборное обещание

В соответствии с проектом Государственного бюджета на 2021 год расходы на офис президента вырастут на 39%. При этом увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата, хотя во время своей предвыборной кампании будущий президент Владимир Зеленский обещал сократить расходы на чиновников.

О том, чем обоснованы такие расходы на Офис президента и куда они пойдут, пишет OBOZREVATEL.

В 2021-м году на обслуживание и обеспечение президента Украины, а также Офиса президента правительство собирается потратить действительно рекордную цифру — 1 млрд 266,8 млн грн или примерно $45 млн. В такую сумму расходы первого лица государства не обходились Государственному бюджету ни разу начиная с 2014-го года.

При этом расходы на Офис президента, или Администрацию, как она называлась ранее, непрерывно росли вплоть до 2018 г. Если еще в 2014-м они составили 293,1 млн, то уже в 2018-м — 1 млрд 63,9 млн. В 2019 г расходы начали сокращать и в нынешнем году составили 912,4 млн.

В то же время расходы, например, на образование cократились. Если в 2019-м на эту сферу согласно бюджету потратили 228 млрд 779 млн гривен, то на 2021-й предусмотрели лишь 174 млрд. Также существенно недофинансированы другие отрасли, как, например, медицина или экология.

В соответствии с законом о бюджете в будущем году на 270 млн увеличиваются в целом потребительские расходы, которые будут составлять 1 млрд 187,8 млн грн. Туда входят расходы на проживание президента на госдаче в Конча-Заспе, куда он с семьей переехал этим летом, а также на кортежи и перелеты.

Возрастут так же и зарплаты в Офисе президента. Если в 2020-м на оплату труда на это было выделено 344 млн гривен, то на 2021-й уже заложено 488,8 млн грн.

Отметим, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что избавится от кортежей и других предметов роскоши главы государства. Но вместо того, чтобы вносить изменения в ставший привычкой «дорогой» образ жизни украинских президентов, он лишь только его подкрепляет.

К слову, на работу депутатов и аппарат Верховной Рады Украины в 2021-м году пойдет 2 млрд 198,8 млн грн, а на Кабинет министров (включая общегосударственные расходы) — более 3 млрд грн. Это на сотни миллионов больше, чем в прошлом году.

 

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, общество, расходы, политика, Президент Украины, Государственный бюджет Украины, образование, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

Комментарии

Статьи

14.09.20 09:23

Бред собачий. Издание 2-е, коррупционное

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.09.20 07:39

Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Дорогая власть: как Зеленский нарушает очередное предвыборное обещание
15.09.20 18:48

Дорогая власть: как Зеленский нарушает очередное предвыборное обещание

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 15 сентября 2020 года

Главные новости за 15 сентября 2020 года
15.09.20 19:00
133
Последние новости
15.09.20 19:00

Главные новости за 15 сентября 2020 года
15.09.20 16:39

В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
15.09.20 16:25

Легендарный футболист победил страшную болезнь, борьба с которой продолжалась десять лет
15.09.20 16:16

У экс-главы «Укравтодора» Новака нашли тайники с крупной суммой денег
15.09.20 15:29

Названы области Украины, которые готовы к ослаблению карантина
15.09.20 15:20

Исследователи выяснили о коронавирусе кое-что немного странное
15.09.20 15:14

На смену энергетикам нынче приходят... снотворные напитки
Фото и Видео
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.