Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко

Назаров Юрий Леонидович не брезгует любыми проектами, на которых можно заработать, отмыть и положить себе в карман. Общая наворованная сумма превышает десятки миллионов долларов. Причем, Назарову Юрию Леонидовичу дважды предъявляли подозрение и дважды человек из команды мэра Кличко выходил сухим из воды, закрывая уголовные дела в считанные дни.

Пользуясь наивностью и безграмотностью руководства Киевской горгосадминистрации начальник IT-управления столичного муниципалитета Юрий Назаров сделал Кyiv Smart City неисчерпаемым каналом отмывания средств городского бюджета. Такой информацией делится «КиевVlast».

Если сейчас Юрий Назаров пройдет конкурс и станет директором Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, отлучить его «от кормушки» будет весьма непросто.

«Поистине гениальный замысел проекта „Кyiv Smart City“ заключается в том, что у КГГА появилась сомнительным способом полученная, но уже раскрученная и разрисованная в модные „картинки“ интерфейсов ось, на которую можно бесконечно нанизывать новые и новые IT проекты. Для них КГГА, похоже, продолжит закупать „левое“ полукустарное ПО, которое будет выдаваться за супер разработки мировых IT-лидеров, и соответствующим образом оплачиваться. Получается идеальная „отмывалка“ для средств городского бюджета», — рассказал источник «КиевVlast».

В реальности распиаренный проект «Кyiv Smart City» выгладит мягко говоря неважно. При этом ничего из заявленного в нем мэром Киева Виталием Кличко и Юрием Назаровым полноценно не функционирует: за красивыми иконками интерфейса пока в основном скрываются лишь нереализованные обещания.

«Кyiv Smart City» должен был стать «прорывом» в сфере электронного управления. Об этом проекте впервые заговорили еще в феврале 2015 года. Буквально через несколько дней Кличко подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке проекта «Кyiv Smart City». Проект, который представили должен был способствовать более эффективному и прозрачного управлению городом.

«Открытый бюджет Киева», действительно, был построен на программах SAP — якобы именно от именитого немецкого разработчика. Но сейчас «Открытый бюджет Киева» попросту не работает. Хотя, по заявлениям Юрия Назарова, этот проект должен радовать киевлян уже больше года.

Тендеры на закупку программного обеспечения для «бесплатного» Кyiv Smart City КГГА с подачи Юрия Назарова начало объявлять летом 2016 года. В итоге, 7 июля 2016 года тендер на предоставление Киеву лицензии на право использования ПО SAP выиграло ООО «САП Украина», показавшее наименьшую цену в 6,49 млн гривен. Однако, по результатам тендера договор заключен не был.

В этой истории присутствует реальный конфликт интересов, из официальной биографии Назарова, размещенной на сайте КГГА, он с 2002 по 2008 год работал в должности директора промышленного сектора ООО «САП Украина». И если Назаров так хорошо знает руководство этого ООО, то почему директор «SAP Украина» Максим Матяш в итоге запретил КГГА использовать софт SAP?

«Вначале Назаров с помощью Матяша раскручивал «жирный» проект «Кyiv Smart City» и себя самого, а после того, как проект «заиграл», начал прописывать ДКТ (документацию конкурсных торгов) так, что «САП Украина» лишилась шансов выигрывать торги. То есть, когда пришла пора «стричь купоны», Матяш Назарову стал или не нужен, или не договорились по суммам, — пояснил источник KV в КГГА.

Сейчас приходится констатировать, что за полтора года работы над «прорывным» проектом «Кyiv Smart City» Кличко удалось полноценно реализовать лишь один подпроект — открыть интерактивную скульптуру «Гик», раздающую бесплатный Wi-Fi и заряжающую гаджеты.

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ КАЗНОКРАД НАЗАРОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

В Киевсовете очень хотят, чтобы директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА) Назаров Юрий Леонидович отчитался о проделанной работе в сфере обеспечения видеонаблюдением образовательных заведений столицы. По словам секретаря комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и противодействия коррупции Андрея Осадчука, бюджетное финансирование на эти цели осваивается в отсутствии критериев, определяющих оптимальное количество камер видеонаблюдения на тех или иных объектах. В итоге, из карманов киевлян потрачено уже около 500 млн гривен, а видимого результата от этого нет.

Как стало известно KV, 16.01.2019 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и противодействия коррупции рассмотрела местную инициативу «Об обеспечении общеобразовательных, дошкольных учебных заведений Киева физической охраной и видеонаблюдением за счет городского бюджета» (№ 08/КО-554 от 28 декабря 2018 года). Автором данной инициативы является киевлянка Мария Кизленко.

В ходе заседания комиссии Кизленко рассказала, что сбор подписей за ее инициативу стартовал в Киеве 28 ноября 2018 года. За это время предложение об обеспечении дополнительной охраной общеобразовательных и дошкольных учебных заведений столицы поддержало 1392 киевлян.

«Нынешние меры безопасности в столичных школах и садиках — не эффективны. В Департаменте науки и образования КГГА мне ответили, что за счет городского бюджета учебные заведения столицы обеспечиваются охраной (1 работник) и видеонаблюдением. Но это — на словах. В действительности — из тех камер, которые установили в учебных заведениях Киева за последние годы, 245 уже украли. При этом 1 охранник на всю школу или садик не может гарантировать безопасность всех детей. Да и в его служебные обязанности входит, в основном, охрана имущества и помещений учебного заведения, а не учащихся. Поэтому, прошу поддержать нашу инициативу», — обратилась к членам комиссии Мария Кизленко.

Она также добавила, что в 2019 году на охрану столичных чиновников и депутатов из киевского бюджета выделили около 90 млн гривен, и, дескать странно, что на это у города деньги нашлись, а на безопасность детей — нет. С этим вопросом она обратилась и к Дмитрию Давтяну и Юрию Назарову, но абсолютно без толку.

КАК ПИЛЯТ ДАВТЯН ДМИТРИЙ И НАЗАРОВ ЮРИЙ

В ответ на это секретарь комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности Андрей Осадчук (депутатская группа «Киевская команда») отметил, что в данном случае проблема заключается не в отсутствии денег, а в том, что требования, о которых идет речь в этой местной инициативе, формально уже выполнены.

«В июле 2018 года Киевсовет принял решение „Об утверждении Положения о комплексной системе видеонаблюдения Киева“. Им предусмотрено, что установка видеонаблюдения в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях столицы является обязательной. По информации горгосадминистрации (КГГА), на реализацию этих работ в Киеве уже потрачено около 500 млн гривен. Но вот как потрачено — другой вопрос. Дело в том, что критериев, по которым можно было бы определить оптимальное количество камер на том или ином участке, — просто не существует: их забыли разработать. В итоге, где-то установили 1 камеру и считают, что этого достаточно, а где-то 10, хотя можно было бы обойтись 1

Поэтому, деньги тратятся, политики пиарятся, кто-то даже работает, но результата от этого нет», — объяснил Андрей Осадчук.

Также Осадчук добавил, что требование об увеличении физической охраны в учебных заведения Киева за счет городского бюджета, о котором идет речь в местной инициативе, — тоже выполнено. Он объяснил, что на заседании 20 декабря 2018 года Киевсовет принял решение «О некоторых мерах по охране и сохранению имущества коммунальной собственности территориальной общины города Киева» (08/231-4220/ПР от 28.11.2018 года). Согласно нему, охрана таких коммунальных объектов как учреждения здравоохранения, учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионально-технического образования, объекты зеленого хозяйства и подобные будут осуществляться за счет городского бюджета силами КП «Муниципальная охрана».

НАЗАРОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ УМЕЕТ КРАСТЬ НЕЗАМЕТНО

На основании вышесказанного Андрей Осадчук предложил не торопиться с согласованием местной инициативы и лучше разобраться в указанной теме. Впрочем, присутствующая на заседании комисии общественность восприняла это предложение «в штыки». Люди настаивали — не поддержать их инициативу депутаты не имеют права. Компромисс был найден с трудом.

«Мы можем ее (инициативу.- KV) согласовать, но при условии, что будут разработаны специальные технические критерии и утвержден адресный перечень учебных заведений, на которые данная инициатива будет распространяться. В противном случае, деньги, которые вам могут выделить на реализацию этой задумки, будут снова потрачены впустую», — заявил глава комиссии по вопросам соблюдения законности Олег Бондарчук (фракция «ВО «Свобода»).

В итоге, это предложение всех устроило, и комиссия его поддержала. При этом члены комиссии решили пригласить на одно из ближайших своих заседаний руководство Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА с отчетом о проделанной работе в сфере развития видеонаблюдения в Киеве за 2018 год.

Также депутаты хотят знать, куда «пропадают» дорогостоящие камеры видеонаблюдения и как в КГГА намерены бороться с их воровством.

Напомним, в конце октября 2018 года директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров информировал о том, что 938 столичных садиков и школ уже оборудованы системами видеонаблюдения (около 2006 камер внутреннего и наружного контроля) и тревожными кнопками. Он отметил, что все камеры уже работают, хотя, дескать, еще не подключены к центральному дата-центру: сделать это планируют в течение 2019 года.

Также напомним, в августе 2018 года КП «Информатика» была объявлена закупка работ по установке систем видеонаблюдения в 10 детсадах Деснянского района. Стоимость выполнения этих работ должна была составить 8,4 млн гривен. Впрочем, на сегодняшний день указанный тендер так и не состоялся из-за отсутствия необходимого количества участников. Вероятно, его объявят повторно уже в 2019 году.

Отметим, вопросами развития инноваций в Киеве занимается Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, который с 3 марта 2017 года возглавляет Юрий Назаров. В подчинении этого департамента находится КП «Информатика», которым с 9 октября 2017 года руководит Николай Пыхтин.

Сферу информационно-коммуникационных технологий в Киеве курирует замглавы КГГА Дмитрий Давтян.