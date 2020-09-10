Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы

В конце августа состоялся съезд партии УДАР Виталия Кличко. Топ-новостью стало самостоятельное участие партии в местных выборах, запланированных на 25 октября. По словам Кличко, он ведет во власть “команду опыта и энергии”. О “новых” лицах, намерениях и планах, которые, как выяснилось, охватывают и выборы в Верховную Раду, мы поговорили с членом политсовета УДАРа, народным депутатом VII и VIII созывов, председателем Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта двух созывов Артуром Палатным.

Начнем с презентации обновленной партии УДАР. Виталий Кличко немало говорил о том, что время для экспериментов закончилось, что стране нужны профессионалы. Насколько полезными стране могут быть представленные “новые лица”: адвокат, спортсмен, переводчица?

У меня, как и у Виталия Кличко, сомнений в команде никаких — ни относительно опытных, ни относительно новых лиц. Городской совет занимается всеми проблемами города, поэтому нужны не только юристы или финансисты, чтобы писать бюджет. Есть социальная защита, молодежь и спорт, инвестиции, инфраструктура, образование, медицина. По моему мнению, и УДАР это доказал, с такими задачами справляются полифункциональные команды разноплановых специалистов. В нашей партии именно такие — энергичные, проактивные, настоящие фанаты своего города. Известный адвокат Алексей Шевчук: людям и власти нужны мощные юристы. Сурдопереводчица Леся Петровская будет полезной для развития инклюзивной городской среды, а это на сегодняшний день очень важно. Кому как не легенде украинского спорта Александру Шовковскому заниматься развитием спортивной инфраструктуры? В самые сложные первые недели пандемии достойно проявили себя Юлия Хан и Роман Ткачук. Все они доказали свой профессионализм, ответственность и готовность работать на город. Для Киева это — главное.

Когда мы увидим списки?

Когда пройдут выборные конференции местных ячеек, на них будут представлены списки. Ориентируемся на последнюю декаду сентября.

В советы каких областей и городов УДАР попытается завести свои команды?

Сильные регионы для УДАРа — Киевщина, Ивано-Франковская область, Харьковская, Тернопольская, Львовская. Мы ставим перед собой амбициозную цель — обновлять и ячейки по всей стране. Благодаря Виталию Кличко нашим форпостом остается столица. Свежая социология: 60% киевлян довольны его работой. Это позволяет нам говорить об успехах в развитии Киева и брать на себя ответственность за развитие других городов и поселков. Мы — команда практиков, мы умеем работать на результат и знаем, как. Не заниматься болтовней, а браться за конкретную проблему и решать ее.

Баллотирование по всей Украине не кажется вам сверхамбициозной целью?

УДАР всегда ставит перед собой амбициозные цели. В 2010 году, когда мы шли во все местные советы, много приходилось слышать скепсиса, не верили, что партия преодолеет проходной барьер. Что мы получили? Мощные фракции в большинстве областей. Идем дальше. После победных местных выборов не верили, что у УДАРа будет своя фракция в парламенте.

Напомню, в Раде VII созыва наша фракция была третьей по численности и чуть ли не первой по эффективности нормотворческой работы. Вместе с коллегами мы немало сделали для ассоциации Украины в ЕС, гармонизации нашего законодательства к европейским нормам. Мы ускорили реформу децентрализации, запуск антикоррупционных органов, реформу образования и медицины. И это еще не весь перечень изменений, к которым присоединилась наша команда.

С Киевом понятно, а вот по другим регионам есть вопросы. Не считаете ли преждевременным отказ от объединения с другими политсилами?

Власть никогда не была для УДАРа главной целью, мы неоднократно это доказывали. Интересы страны и столицы всегда выше рейтинга или других бенефитов. Когда Янукович сбежал и оставил страну без копейки, надо было быстро формировать власть и брать ситуацию под контроль. УДАР сделал то, что было нужно стране, присоединился к проевропейской коалиции. Мы отказались от игры в перетягивание одеяла и гордимся этим.

Партия в большой политике 10 лет. Прошла все звенья управления, сформировалась профессионально и идейно. На этом этапе мы не считаем политические союзы уместными, мы хотим быть автономной силой и нести ответственность исключительно перед нашими избирателями. В 2010-м и 2012 году УДАР шел на выборы самостоятельно и получил хорошие результаты. Мы готовы снова пройти этот путь.

С какой программой УДАР идет на местные выборы?

Наша программа — продолжить все, что уже начато. И это не эфемерное “покращення”, а конкретные дела и цифры. Цифровые итоги достижений мне вообще очень импонируют. 5 лет назад бюджет Киева насчитывал 18 млрд грн, сегодня — 60 млрд. Создано 136 новых парков и скверов, 400 зон отдыха. Отремонтирована почти тысяча километров дорог. Также отремонтировано полторы сотни больниц, появилось 15 тысяч новых мест в детских садах. Запустили очень важные, на мой взгляд, проекты общественного бюджета и безопасного города.

Мы идем в Киевсовет, чтобы продолжить все это и увеличить эти цифры как минимум вдвое. Идем, чтобы и дальше отстаивать социальные программы, местное самоуправление. В последние годы Киев действительно преобразился. Это означает, что направление выбрано правильно, надо только работать и работать. Виталий Кличко поставил очень сложную цель — Киев в топ-100 городов планеты. Может показаться фантастикой. Но я лично хорошо помню столицу до Кличко и вижу изменения, которые он привнес. Поэтому я считаю, что это вполне реально.

Сколько мест планируете взять в Киевсовете?

Максимум. Мы стремимся, чтобы УДАР был локомотивом в новом Киевсовете, и будем делать для этого все. У нас хорошая профессиональная команда, и это весомый аргумент “за”.

Почему вы сами не баллотируетесь?

Я с этой командой с самого начала. Я — один из основателей партии УДАР, член политического совета. Был народным депутатом, дважды возглавлял Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта. Комитет почти восемь лет был в тройке самых эффективных в Раде VII и VIII созывов. Сейчас занимаюсь развитием партии и чувствую себя нужным и эффективным здесь и сейчас. Это мое место. У нас большие планы на общенациональные выборы — то ли очередные, то ли внеочередные. Убежден, в Верховной Раде X созыва УДАР будет представлен своей фракцией.

Вы были одним из тех, кто критиковал партизацию местных советов. Почему? Ведь с партийной точки зрения УДАРу это даже выгодно.

Не понимаю, о какой выгоде вы говорите. УДАР честно конкурировал бы и с партиями, и с кандидатами от громад. К сожалению, Верховная Рада IX созыва пошла на откровенно антидемократический шаг, нарушающий международные избирательные стандарты, принципы местного самоуправления и децентрализации, нарушающий нашу Конституцию.

Я поддерживаю позицию Ассоциации городов Украины. Пропорциональная избирательная система в небольших городах лишает громады возможности влияния на власть через депутатов-мажоритарщиков. Эти изменения антидемократические и, по моему мнению, должны быть отменены.

С какими политическими силами будете сотрудничать? Готовы к коалиции с СН?

Ответ на этот вопрос дал наш лидер: “Работа, а не политика!”. Мы идем в Киевсовет работать, а не заниматься политикой. Кто бы ни прошел в Киевсовет, они должны руководствоваться интересами столицы и ее жителей. Если так, будем работать, поддерживать конструктивные предложения. Если нет — будем стоять на позициях города, как делаем это шестой год.

Кстати, правда ли, что СН пытались договориться с Виталием Кличко о совместном участии в выборах мэра Киева?

Если так было бы, “слуги” публично поддержали бы Виталия Владимировича, а не выдвигали своего кандидата. О каких-либо переговорах мне неизвестно.

Киев — один из центров распространения COVID-19 в Украине. По вашему мнению, существует угроза голосованию из-за эпидситуации?

Киев — самый крупный город Украины, естественно, это отражается на статистике заболеваемости COVID-19. Да, количество больных за эти дни растет. Но я не называл бы город центром распространения. Напротив, столица сегодня — первый пример того, как власти надо реагировать на пандемию. Мэр взял на себя ответственность за ситуацию, вместе с командой выстроил качественную коммуникацию с киевлянами, с этим невозможно не согласиться. Киев не в “красной” зоне. Школы и вузы своевременно начали учебный год, городской совет предоставил маски, антисептики, три тысячи бесконтактных термометров. Больницы получают аппараты ИВЛ, средства защиты, все необходимое оборудование. Поэтому ситуация в Киеве стабильная и во многих аспектах это — личная заслуга мэра.

О выборах. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация не ухудшится, и они состоятся 25 октября. Но если встанет вопрос безопасности людей, безусловно, их придется отложить. Мы в УДАРе готовы к любому сценарию.