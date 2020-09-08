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Таємниці ДБР

Автор: «Антикор»
08.09.20 22:37
125
Таємниці ДБР

Основний фігурант нещодавно відкритого кримінального провадження Василь Васильович Бурба (поки)мовчить ДБР намагається проповзти на керівництво або в МВС або в СБУ, бо «ясла» Василя без влади не такі вже й повні та й «воли» потроху розбрідаються.

Є така звичайна українська практика при звільненні керівника проводити аудит фінансово-господарської діяльності установи, яку він очолював. У більшості випадків аудит виявляє низку так би мовити «побутових» порушень і їх усувають (зазвичай комусь догани і штрафи, а Іншому «віддячність», ну то таке життя). Але буває й по іншому, коли приховати зловживання ну ніяк неможливо і їх масштаб ну просто зашквальний, відкривають кримінальне провадження, як сталося у нашому випадку.

Державним бюро розслідувань розпочато досудове розслідування щодо фактів розкрадання державних коштів у сфері оборони, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (кримінальне провадження № 62019000000001514 від 26.09.2019). У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) за період керування відомством Василем Бурбою, відбулось і викрито зловживання службовим становищем особисто ним та рядом посадових осіб підпорядкованого військового формування. Укладались завідомо збиткові договори з суб’єктами господарювання, підконтрольними розвідці та особисто службистам, за злочинними оборутками поставлялось телекомунікаційне обладнання, спеціальні технічні засоби, комплекси моніторингу стільникового зв’язку, вартість яких значно завищено, а якість і достовірність походження сумнівні, проведено сплату за програмне забезпечення, що по факту не поставлялось та на зазначене обладнання не встановлювалось. У наслідку державним інтересам нанесено збитків в особо великих розмірах.

У ході розслідування встановлено, що В. Бурбою спільно з його поплічниками з ГУР МО П. Яцюком, І. Табурцом, С. Дворецьким, О. Оксьотовичем організовано злочинну схему особистого збагачення та «тіньових» маніпуляцій з бюджетними коштами шляхом приховування договорів закупівель через нібито їх секретність (підводили під гриф обмеження доступу процедур і договорів). Так, аналіз фінансово-господарської діяльності задіяних у злочиній схемі 2017-2019 років ТОВ «РДЛ», ТОВ «НЕФ Криптон» та ТОВ «Криптон-М» засвідчив, що на рахунки цих ТОВок систематично перераховувались значні суми від неплатників НДС (такими є суб’єкти ОРД та розвідувальні органи), загальна сума яких перевищує 980 мільйонів грн., і з яких було виведено «в тінь» більше ніж 388 мільйонів. Тобто майже 40% бюджетних коштів було вкрадено та відмито через фіктивні підприємства (які доречи, є фігурантами інших кримінальних справ, не парились розвідники про послід).

Заключення цієї історії Бурби і Ко має бути в українському експресивному хайку:

великі руки

розплата нестерпно

скоро.

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