Пик или пике: чего ждать от доллара к концу года

Несмотря на экономический кризис, вызванный коронавирусом, обвала гривны не случилось. Впрочем, плавная девальвация национальной валюты все-таки происходит. Каким может быть курс доллара к концу 2020 года — далее в материале.

Курс доллара к гривне продолжает умеренно расти. Подскочив в начале июля на новостях об отставке тогдашнего главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, курс дошел до своего пика в конце июля — начале августа, после чего плавно опустился. А затем cтоль же плавно начал подниматься снова.

Тем не менее, межбанковский валютный курс ни разу не превысил отметку 28 гривен/доллар (наличный доллар ненадолго пересекал эту черту).

Несколько иная ситуация с евро — его курс к украинской гривне в последнее время растет куда заметнее, и сейчас он вплотную подобрался к отметке в 33 гривны. Впрочем, это связано, в первую очередь, с отношениями европейской и американской валют.

Уже не 30

Еще совсем недавно были ожидания существенной девальвации гривны. Поводом для этого стало заявление президента Владимира Зеленского о том, что доходы украинского бюджета, в первую очередь от таможенных сборов, рассчитываются по курсу 30 гривен/доллар, в то время как при более крепкой гривне они уменьшаются. Тогда многие инсайдеры восприняли это как месседж о намерении опустить курс до озвученного уровня.

Однако в последнее время со стороны представителей властей звучат несколько иные цифры. Так на днях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в нынешнем году (да и в следующем тоже) курс доллара будут оставаться на уровне около 28 гривен. Чуть ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказывал мнение, что валютный курс до конца 2020 года будет колебаться в пределах 27-28 гривен/доллар и уж точно не выйдет за пределы 29 гривен/доллар.

С чем связано изменение риторики, сказать сложно. Возможно, накануне местных выборов власти не хотят пугать электорат, или, не исключено, есть вполне объективные причины, по которым значительного ослабления нацвалюты произойти не должно.

Что, однако, не отменяет того факта, что планы по доходам бюджета при крепкой гривне не будут выполнены. Напомним, в марте Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на текущий год в связи с коронавирусом, в частности, ухудшила курс с 27 гривен/доллар до 29,5 гривны/доллар.

Более того, в конце июля правительство представило прогноз макроэкономических показателей на ближайшие годы, согласно которому средний курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривны. Ожидается, что именно этот курс будет использован при подготовке проекта госбюджета на следующий год. Но, если в 2021 году, как и в 2020-м, реальный курс останется на уровне 28 гривен/доллар, бюджет рискует снова недополучить планируемые доходы.

Долговой пик или пике

Или, все-таки, гривну будут опускать?

В начале сентября Министерство финансов сообщило, что Украина осуществила платеж на более, чем 2 миллиарда долларов в рамках погашения внешнего долга.

Ведомство также отметило, что наша страна успешно прошла пик выплат 2020 года по внешнему госдолгу.

Внешние долги выгоднее выплачивать при крепкой гривне. Теперь, когда пик выплат пройден, девальвация национальной валюты уже не так страшна.

Впрочем, опрошенные «Апострофом» эксперты достаточно скептически оценивают такой сценарий.

«Для выплат по госдолгу использовались привлекаемые валютные ресурсы, а не то, что гривну поменяли (на доллары). То есть это — не связанные между собой события», — сказал в комментарии изданию инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

Аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко убежден, что в целенаправленном ослаблении гривны просто нет никакого смысла. «При снижении курса гривны инфляция будет ускоряться в разы. А, с учетом рекордно низкой ставки Национального банка (на сегодня составляет 6% годовых — „Апостроф“), роста минимальных окладов и цен на газ мы очень быстро можем повторить сценарий 2017 года, когда инфляция вышла за пределы прогнозируемого коридора (13,7% вместо 8,1% — „Апостроф“)».

Урожай и заробитчане

Однако есть и вполне объективные причины, по которым гривна может девальвировать в оставшиеся месяцы 2020 года.

Одним из таких факторов может стать урожай зерновых, так как большая его часть отправляется на экспорт, а, значит, от объема этого экспорта (а также цены) зависит, сколько в страну вернется валютной выручки (экспорт всей аграрной продукции Украины обеспечивает порядка 40% валютных поступлений).

Если еще в августе в Украине прогнозировался рекордный урожай, то в последнее время прогноз существенно ухудшился — урожай этого года может оказаться меньше 70 миллионов тонн (в 2019 году был 75 миллионов тонн).

Но, как отмечает Максим Пархоменко, рост урожая, равно как и его снижение, является косвенным фактором изменения валютного курса: «Вовсе не означает, что экспортер будет продавать экспортные доллары и покупать гривну. При этом экспортер может держать валюту на счетах, что не окажет влияния на курс».

А вот сокращение денежных переводов трудовых мигрантов может оказать большее влияние.

По данным НБУ, объем частных денежных переводов в Украину в январе-июле 2020 года составил почти 6,3 миллиарда долларов, что на 5,6% (355 миллионов долларов) меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6,64 миллиарда долларов).

При этом, как сказал в комментарии «Апострофу» руководитель отдела аналитики группы компаний ForexClub Андрей Шевчишин, к концу года эта тенденция может стать еще более явной, так как завершается сезон сбора урожая в Европе.

«Уже в сентябре можем ожидать курс на уровне 28 гривен/доллар», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, в октябре, когда начнутся отгрузки зерновых, пусть даже в меньших объемах, чем ожидалось ранее, «гривна получит некоторую поддержку».

Только без глупостей!

Впрочем, до конца года тенденция к дальнейшей девальвации гривны будет сохраняться. Хоть и не до 30 гривен за доллар, как это виделось еще полтора месяца назад.

По словам Максима Пархоменко, триггером ослабления национальной валюты может стать отставка министра финансов (в последнее время пошли разговоры о неудовлетворительной работе экономического блока правительства и возможной отставке всего Кабинета министров — «Апостроф»).

«Но при сохранении текущей политики, курс доллара будет находиться на уровне в 28 гривен», — отметил эксперт.

По мнению Сергея Фурсы, к концу текущего года курс будет на уровне 28-28,5 гривны/доллар. «Но, если не будет никаких глупостей», — добавляет он (при этом эксперт не стал прогнозировать курс евро к гривне: «Евро в последнее время укрепился, но прогнозировать пару евро-доллар очень сложно». Максим Пархоменко, в свою очередь, считает, что до конца года евро несколько сдаст свои позиции и будет стоить порядка 32 гривен).

По словам Андрея Шевчишина, с ноября и до конца года курс доллара будет двигаться в сторону коридора 28,5-29,5 гривны. Нетрудно заметить, что верхняя планка близка к ранее озвученным цифрам.

При этом все может оказаться еще хуже, если власть все же начнет «делать глупости».

«Нужно будет где-то взять 7 миллиардов долларов (для покрытия бюджетного дефицита), и как они (власти) выйдут из этой ситуации, — пока непонятно. Деньги взять неоткуда. Единственное — внешние рынки. Если рынок позволит, тогда давление (на гривну) будет меньше. Но, если они все положат на печатный станок, то в следующем году результат мы почувствуем по полной», — предостерегает Сергей Фурса.

По материалам «Апострофа»