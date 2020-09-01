Галактики, планеты и комета: что наблюдать на небе в сентябре

Нынешний сентябрь начался с полнолуния, которое мешает наблюдать метеорный поток Ауригиды. Впрочем, по данным Международной метеорной организации, в этом году ожидается очень низкая активность этого потока.

Однако, это не означает, что в первый месяц осени на небе нет заслуживающих внимания объектов. О том, что можно будет разглядеть в ближайший месяц даже любителям, рассказывает N+1.

Туманность Андромеды и Галактика Треугольника

Когда Луна пойдут на убыль, отправляйтесь на охоту за объектами глубокого космоса — в первую очередь, за Туманностью Андромеды. Сейчас наступает лучшее время для ее наблюдения. Для этого, как только стемнеет, найдите на северо-восточной части горизонта так называемый «квадрат Пегаса» — который, впрочем, в это время скорее ромб. Левый угол этого ромба, звезда Альферац, будет отправной точкой для поиска галактики Андромеды.

Двигаясь восточнее от него, вы увидите сначала менее яркую дельту Андромеды, а затем — вторую по яркости в этом созвездии звезду Мирах. Она и укажет на М 31, невооруженным глазом та выглядит как туманное пятнышко. Вооружившись биноклем, вы увидите галактику более отчетливо, а в телескоп можно будет разглядеть и ее спутники — компактные эллиптические галактики М 32 и М 110.

Еще один способ найти Туманность Андромеды — воспользоваться в качестве указателя звездой Шедар в созвездии Кассиопеи.

Эту галактику в сентябре можно будет наблюдать всю ночь. Стоит также обратить внимание еще на одну соседку Млечного Пути по Местной группе галактик — М 33, или галактику Треугольника. Ее диск займет все поле зрения небольшого телескопа! Также в начале ночи все еще можно наблюдать «летние» объекты глубокого космоса — планетарные туманности в созвездиях Лиры и Лисички, шаровое звездное скопление М 13 в созвездии Геркулеса — а перед рассветом увидеть знаменитую Крабовидную туманность в Тельце.

Нептун и Марс в лучшей форме

Красную планету легко обнаружить над восточным горизонтом через пару часов после захода Солнца — ее оранжево-красный цвет сложно с чем-то перепутать. Видимый диаметр Марса в сентябре увеличится с 19 до 22 угловых секунд. Марс все ближе к противостоянию — оно произойдет 13 октября — а это значит, что его блеск растет.

11 сентября наступит противостояние самой далекой планеты Солнечной системы — Нептуна. Он взойдет вместе с заходом Солнца и зайдет за горизонт с его восходом. Ищите его в созвездии Водолея. Чтобы разглядеть планету, потребуются ясное небо, телескоп с диаметром объектива от 200 миллиметров и поисковые карты. Отличить Нептун от звезды будет непросто — его видимый диаметр всего 2,4 секунды дуги — однако при достаточно большом увеличении это возможно.

Большую часть ночи невысоко над горизонтом на юге таке можно наблюдать Юпитер и Сатурн — газовые гиганты продолжают демонстрировать в телескоп свои спутники. На Юпитере можно разглядеть детали в атмосфере — полосы и Большое Красное пятно, у Сатурна видны кольца. Перед восходом Солнца можно полюбоваться яркой Венерой над восточным горизонтом — в телескоп она будет видна как яркий овал без деталей.

Комета Хауэлл в перигелии

26 сентября пройдет перигелий — ближайшую от Солнца точку орбиты — комета 88P/Howell (Хауэлл), период обращения которой составляет чуть более пяти лет. Ее открыла 29 августа 1981 года астроном Эллен Хауэлл на фотопластинке, полученной в Паломарской обсерватории на 46-сантиметровом телескопе системы Шмидта. Тогда комета была в созвездии Кита и имела яркость около 15-й звездной величины.

В этом появлении максимальный блеск кометы Хауэлл ожидается на уровне 9-й/10-й звездной величины. Это значит, что она будет доступна для наблюдений при помощи любительских телескопов. Искать комету нужно по вечерам в сумерках на западе невысоко над горизонтом, в созвездии Весов. В этом же направлении можно увидеть и долгопериодическую комету C/2020 F3 (NEOWISE) — ее блеск сейчас около 9-й звездной величины. Найти ее помогут поисковые карты. Кстати, совсем недавно телескоп «Хаббл» рассмотрел кому этой кометы, а польские астрономы при помощи наземных телескопов определили период вращения ее ядра.

По материалам: N + 1