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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает

Автор: Наталия Борщ, Politeka
31.08.20 14:07
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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе, а Кравчук ничего не решает

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — самый влиятельный оппозиционер. К такому выводу пришло издание «Новое время», включившее его в пятерку самых влиятельных людей в Украине. В значительной степени это связано с деятельностью его партии, медийным влиянием и тем, что именно Медведчук стоял у истоков мирных переговоров на Донбассе и освобождения украинских граждан.

Виктор Владимирович, лишь месяц назад Президент В. Зеленский назначил нового Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Как известно, им стал Леонид Кравчук. В последние дни он уже достаточно много говорил в своих интервью о том, как собирается «строить мир» на Донбассе.

Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения. Этой же цели служит и невнятная чехарда с назначением якобы встреч в рамках «нормандского формата»: то ли глав МИДов, то ли глав государств, то ли в сентябре, то ли в октябре. Так, после встречи с главой МИД Германии Х. Маасом Зеленский заявил что саммит лидеров «нормандской четверки» должен состояться в конце сентября. Еще раньше в тот же день министр иностранных дел Украины Д. Кулеба анонсировал встречу глав МИД «четверки» на сентябрь.

А официальный представитель МИДа России М. Захарова, в свою очередь заявила: «Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Х. Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения Парижского саммита».

Более того, Х. Маас заявил, что сама возможность проведения встречи глав МИД «нормандской четверки» в сентябре будет зависеть от реализации договоренностей Парижского саммита: «Для того, чтобы мы встретились в „нормандском формате“ в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже». Он призвал украинскую сторону решить в рамках минских переговоров вопросы проведения выборов в ОРДЛО: «Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО».

Происходит то, что я предсказал еще при назначении Кравчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, приведя слова из известной басни Ивана Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли Президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится.

Леонид Кравчук утверждает, что Медведчук, с которым он собирается встретиться, по вопросам мирного урегулирования «занимает пророссийскую позицию». Как вы к этому относитесь?

Наша партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую я имею честь представлять, борется за защиту русскоязычного населения, против дискриминации русского языка и выступает за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ. И это, я акцентирую внимание, — не пророссийская позиция, а украинская, которая ставит во главу угла защиту прав и интересов огромного числа украинских граждан, которые разговаривают на русском языке и хотят добрососедских отношений с Россией.

Кстати, когда Кравчук избирался на пост Президента в 1991 году, он обещал в своей избирательной листовке в 1991 года, которая называлась «К русским соотечественникам»: «Я буду делать все от меня зависящее для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Гарантирую Вам сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией и другими странами бывшего Союза...». Уверен, что нормализация и развитие российско-украинских отношений — это задача самая что ни на есть проукраинская. Я так считал в те годы и считаю сегодня, и не понимаю, почему тот, кто это обещал и в том числе благодаря этому стал Президентом Украины называет это «пророссийской позицией». Сегодня у Кравчука другое мнение, и публично он уже наговорил столько, что вряд ли будет восприниматься гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях.

Кравчук заявляет, что он вышел из СДПУ(О), куда он входил, и в которой вы были руководителем, после того, как она поддержала коммунистов.

Странно слышать от заведующего идеологическим отделом, секретаря ЦК КПУ и члена Политбюро ЦК КПУ Кравчука по отношению ко мне, как председателю партии, человеку, который никогда не был членом Компартии, претензии, связанные с нашей поддержкой этой силы. Все было намного прозаичней и прагматичней: после прихода к власти Ющенко СДПУ(О) перешла в оппозицию.

А как вы относитесь к тому, что Кравчук собирался при встрече с Вами спросить, процитирую «Жить ты хочешь в Украине? Ты хочешь, чтоб Украина была лучше или тебя все устраивает, как сейчас? Ты хочешь, чтоб Украина стала почетной страной и за рубежом, чтоб каждый гражданин Украины с гордостью отзывался о месте жительства? Он ответит мне „да“. Тогда мы будем работать для этого, а любить, общаться и дружить можешь с кем угодно, меня это не касается. Служи, пожалуйста, Украине, а прислуживать можешь кому хочешь».

Заявление Кравчука по форме абсолютно некорректно и оскорбительно, свидетельствует о ничем не подкрепленном самомнении и склонности к морализаторству и самопиару. А по сути его заявления «Тогда мы будем работать» отвечу: мы — нет, а я и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будем реально добиваться мира на Донбассе, что мы и делаем последние годы, несмотря на сопротивление нашим действиям со стороны Порошенко, а сегодня — Зеленского. Более того, странно выглядят утверждения о прислуживании кому-либо от Кравчука, который преуспел, прислуживая Ющенко, Януковичу, Порошенко, сегодня — Зеленскому.

Как вы расцениваете обращение Кравчука в Верховную Раду с письмом, в котором он просит разъяснить, отвечает ли постановление парламента о назначении местных выборов Закону об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям?

Это обращение как раз свидетельствует, почему я утверждаю, — сегодня Зеленскому, в ответе на ваш предыдущий вопрос, об отсутствии понимания, что надо сделать для мирного урегулирования. Если он хотел действительно добиться от Рады результата и если это действительно было бы так, надо было прямо указать, что пунктом 4 Постановления о проведении местных выборов Верховная Рада, перечислив, при каких условиях возможно проведение выборов на Донбассе, нарушила Минские соглашения, утвержденные решением Совета Безопасности ООН. Вместо этого Кравчук философствует, что «в результате общения с жителями Донецкой и Луганской областей Украины пришел к мысли обратиться к Верховной Раде» с просьбой «Рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента от 15.07.2020 № 795-IX „О назначении очередных местных выборов в 2020 году“ Закону Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“ от 16.09.2014 № 1680-VII и Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, одобренному резолюцией СБ ООН 2202 (2015)», чем сыграл роль громоотвода и дымовой завесы того факта, что политика Президента Зеленского направлена только на имитацию процесса мирного урегулирования, а не на реальное возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Тэги: Виктор Медведчук

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