Без объяснения причин: «Приватбанк» начал вычислять и блокировать теневые доходы украинцев

В августе клиенты государственного «Приватбанка» стали все чаще жаловаться на разного рода ограничительные действия со стороны крупнейшего банка страны. Речь идет о затягивании платежей, отказах зачислять на карту средства через «Приват24», блокировках карт и просто отказах в обслуживании по непонятным причинам.

«Страна» собрала информацию и истории реальных людей, рассказающих о своих проблемах. В итоге удалось выделить 5 типовых ситуаций, при которых «Приватбанк» ограничивает своих клиентов:

1. «Приватбанк» сравнивает поступления на карты физлиц с их доходами, указанными в анкете.

Потенциально это самый проблемный момент для многих клиентов. Так как не секрет, что карты «Приватбанка» и система «Приват24» часто используется для перечисления теневых доходов (в частности, «черных», то есть неофициальных, зарплат).

Пока тотальной проверки на этот счет нет. Но некоторые клиенты «попадают».

Главным образом — при заполнении анкет при получении новой карты или ее перевыпуске. Там нужно указывать в том числе и доход. И, чаще всего, люди указывают свой официальный доход, так как опасаются, что банкиры могут сравнить с данными налоговой декларации (правда, как сказали нам источники в «Приватбанке» это почти никогда не делается).

И в таком случае если есть сильная разница между доходом, указанным в декларации, и реальными поступлениями на карточный счет, то возникают вопросы.

Могут потребовать предоставить подтверждающие документы по источнику поступления средств по операциям, если они не соответствуют уровню доходов, указанному в анкете. И, если таких документов не будет, отказать в выпуске новой карты или же заблокировать действующую.

При этом что важно — речь идет не о суммах, которые попадают под финмониторинг (с 28 апреля 2020 года, обязательному мониторингу подлежат лишь сделки от 400 тысяч каждая). А о гораздо меньших суммах, но которые не совпадают с данными о доходах в анкете.

«Ключевой момент здесь — это данные в анкете. Они должны совпадать с движением по счету. Если человек указал среднемесячный доход на уровне 10 тысяч гривен или вовсе минималку в 4,7 тысяч, а затем начинает получать на свой счет по 40-50 тысяч, его наверняка возьмут на контроль и будут проверять. Требовать документы о происхождении средств и целях денежных переводов. Но если, к примеру, человек укажет в анкете доход в 20-30 тысяч, а получит 40 тысяч, то это не вызовет подозрение. То есть тут важно, чтоб не была очень большая разница. При этом, если не поступает каких-то дополнительных вводных от других служб банка, то никто не проверяет соответствие указанных в анкете данных о доходах с официально задекларированными доходами. Вот если будет введена система автоматического получения банком информации об официально задекларированных доходах любого человека — вот тогда будет революция. Но пока такого нет», — сказал «Стране» источник в банковских кругах.

2. Затягивание платежей, которые люди проводили через «Приват24».

Обычно платежи проходят достаточно оперативно: до 10-15 минут при перечислении с карты на карту. А также день в день либо на следующий рабочий день, если речь идет о перечислении юрлицу. Но сейчас деньги стали ходить по 3 дня.

«Перечислял 15 тысяч гривен в качестве оплаты за шины, которые приобретал на сезон. Платил на компанию-продавца покрышек. То есть не на какой-то там ФОП или шарашкину контору, а на специализированное предприятие, платил со своего счета, которым давно пользуюсь и проидентифицирован. Но только деньги шли в итоге 3 дня. Давно такого не видел. Уж не знаю: проверял ли „Приватбанк“ что-то в платеже, либо просто были проблемы с ликвидностью и он придерживал средства клиентов. Но пришлось ждать. Когда пытался выяснить в call-центре, в чем проблема, мне ультимативно заявили, что закон позволяет им проводить переводы по 3 дня, и точка. Такое вот обслуживание», — отметил в разговоре со «Страной» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Согласно закону о платежных системах, в Украине и правда позволено проводить платежи до 3 дней. Однако по факту так долго деньги редко ходят. Если у банка возникли подозрения при проведении финансового мониторинга, он может блокировать ту или иную транзакцию.

3. «Приватбанк» блокирует карту, если клиент не проходит регулярную идентификацию.

Подобных историй множество — человеку блокируют карту без предупреждения и обещают разблокировать в том случае, если он пройдет идентификацию. В августе люди часто жаловались на «Приватбанк» по этой причине. Иногда они узнавали о блокировке счета в торговой точке при попытке рассчитаться картой, то есть без предварительного уведомления. А иногда им приходило уведомление уже после блокировки.

«Ваші картки заблоковано до моменту проходження Вами ідентифікації в будь-якому відділенні банку pb.ua/0044. Сначала подумал, что очередная зек-рассылка. А потом обнаружил, что карты действительно заблокировали. При этом никто не предупреждал, что нужно проходить идентификацию и что возможна блокировка. И тут внезапно такой сюрприз. Получается меня вынуждают пройти идентификацию или прощайся с деньгами», — написал на профильном форуме клиент «Приватбанка» из Днепра.

Банк включил еще одно правило финансового мониторинга: владелец счета должен минимум раз в год (иногда — дважды в год) проходить повторную идентификацию. То есть снова предоставлять паспорт и налоговый код, а также заполнять анкету, в которой обновлять данные о месте работы и размере своих доходов. Если это не сделать — счет заблокируют и даже закроют.

Таким образом «Приватбанк» разительно отличается от многих других финучреждений нашей страны. Другие банки обычно напрямую связываются со своими клиентами: либо им звонит менеджер, либо человека атакуют смс-сообщениями. «Приватбанк» этого не делает. Он прямое общение с людьми заменяет извещениями в «Приват24». А если человек не пользуется мобильным приложением «Приват24» или сайтом, значит он получит неприятный сюрприз — блокировку счета.

Поэтому банкиры советуют регулярно проверять сообщения в «Приват24».

4. «Приватбанк» блокирует счета, если на них падают неподтвержденные либо подозрительные, с точки зрения банка, платежи.

Ситуации могут быть разные. Одну из них недавно описал на форуме житель Каменского (Днепродзержинск): «Мою личную зарплатную карту заблокировал банк в связи с тем, что якобы какой-то неподтвержденный платеж был недавно на мою карту. Плюс ко всему сказали ждут сообщение от правоохранительных органов о мошенничестве, и если такое будет, то мою карту со всеми деньгами просто заморозят. Мне на нее недавно зашли больничные с соцстраха по беременности и родам. Деньги, отложенные на карте, были на больницу и личные расходы. У меня на руках ничего не осталось, я даже еды пойти купить не могу!».

Выбора людям обычно не оставляют — предлагают ждать, пока банк разберется в ситуации.

Аналогичный подход, если денежный перевод на счет клиента «Приватбанка» поступает с подозрительного, с точки зрения финансистов, источника. Юристы сообщили о них больше.

«Под блокировку попадают не только значительные суммы, которые являются предметом финансового мониторинга, но и переводы любого размера из подозрительных источников. В такой ситуации банк самостоятельно определяет, какой именно источник является подозрительным и почему. К примеру, достаточно часто блокируются переводы незначительных сумм от криптовалютных бирж и компаний на счета в „Приватбанке“», — рассказал «Стране» адвокат юркомпании «Riyako and Partners» Николай Максимов.

Он отметил, что в подобных ситуациях практически невозможно добиться объяснения причины блокировки. «Работники отделений „Приватбанка“ мило улыбаются, но конкретной информации никогда не дают. А центральный офис на письменные запросы практически не отвечает (в нарушение действующего законодательства)», — подчеркнул Максимов.

5. «Приватбанк» стал отказывать людям в обслуживании.

Человеку могут без объяснения закрыть счет и отказать в обслуживании в дальнейшем. С объяснением прямо, как в крупных западных банках или в кино: «Вы нежелательный для нас клиент». Ни причин такого поведения, ни каких-либо деталей даже не объяснят.

Такую историю недавно рассказал на приватбанковском форуме житель Краматорска: «Истек срок действия карты. Пришел в отделение „Приватбанка“, чтобы перевыпустить карту. На что ответили, что банк в одностороннем порядке отказал в обслуживании. Причем никаких смс, никаких звонков от банка не поступало. Подозрительных операций тоже не было, это сказала девушка операционист. В общем я не получил ответ на вопрос о причине отказа. Остаток средств снял в кассе и буду выбирать другой банк».

В каждом отдельном случае, человек может оспаривать действия «Приватбанка» в суде. Но сразу нужно готовиться к затяжной тяжбе на несколько лет. Такое не каждому по карману. Особенно, если на счете были основные средства, без которых не прожить.

Потому можно выбирать и альтернативные методы борьбы с действиями финансистов. Рабочими считаются два варианта: описать свою проблему с максимумом деталей на раскрученных банковских форумах. На ряде аккредитован «Приватбанк», и может достаточно оперативно реагировать на жалобы, которые выплескиваются на публику, и вредят репутации.

Обращаться с жалобой в Национальный банк, который с недавних пор заинтересовался защитой прав потребителей и стал сильнее давить на финучреждения, нарушающие права клиентов. «Наиболее эффективным способом является письменная жалоба в Национальный банк Украины. Во время проверки по жалобе будет истребована вся информация из „Приватбанка“, и в случае наличия нарушений закона банк будет привлечен к ответственности. Срок проверки займет около месяца, в отличии от судебного процесса, который может затянуться на несколько лет», — резюмировал Николай Максимов.

В самом «Приватбанке» жалобы клиентов не комментируют.

Мы готовы опубликовать комментарий банка, как только его получим.

По материалам: Страна.ua