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Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Автор: «Известия в Украине»
25.08.20 13:53
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Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Сразу несколько громких скандалов, в которых замешано руководство СБУ, разразилось буквально за несколько последних недель. Учитывая уровень чиновников, которые стали фигурантами скандалов, а также обстоятельства их назначения можно предположить, что «молодая команда» уволила старых организаторов схем и теперь пытается построить систему с такими же целями, но уже с новыми людьми.

Началось всё с того, что весной 2020 года указами с разницей в неделю Президент Украины Владимир Зеленский «подарил» своему соратнику Игорю Баканову сразу двух заместителей. Первым заместителем главы СБУ стал Василий Малюк. Он также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Вторым заместителем стал Александр Якушев. До времени назначения о нём ничего не было известно. По данным издания Украинская Правда, изложенным в расследовании о наградном оружии, именно Александр Якушев до этого работал помощником главы СБУ — начальником отдела СБУ аппарата главы СБУ, когда СБУ возглавлял Валентин Наливайченко.

В тот же период глава государства назначил ещё троих людей на ключевые должности СБУ в регионах — Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова — начальником управления СБУ в Черниговской области, Владимира Краснянского — на должность председателя управления СБУ в Днепропетровской области.

Не очень похоже на рядовую перестановку кадров. Замена на протяжении двух недель глав управлений СБУ в нескольких ключевых регионах, а также двух ключевых заместителей просто так не происходит.

Однако не прошло и полгода со времени назначения, как всё встало на свои места. Сначала, по информации Центра противодействия коррупции выяснилось, что оба заместителя нарушают как раз то законодательство, которое призваны защищать. И Василий Малюк и Александр Якушев «отличились» тем, что не подали свои декларации о доходах. В начале июня специалисты центра проанализировали декларации чиновников и заявили, что ни декларации Малюка, ни декларации Якушева в реестре нет. «Ситуация ироническая: начальник департамента по борьбе с коррупцией не подал декларацию. Надеемся, он и его коллеги, которые не подали декларацию, знают, что Уголовный кодекс предусматривает от штрафа до двух лет тюрьмы за умышленную неподачу декларации», — комментировал тогда юрист ЦПК Андрей Савин.

С тех пор внимание журналистов было приковано к обоим ТОП-чиновникам Службы безопасности Украины. В частности к Василию Малюку, самые интересные детали биографии которого скрыты от широкой публики. Ещё до своего назначения в Киев, онбыл заместителем начальника департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Житомирской области. Как известно, именно Житомирская область является одной из лидирующих в части криминогенной обстановки из-за незаконной деятельности по добыче янтаря. На протяжении нескольких лет журналисты-расследователи выявляли целые посёлки среди лесов. В этих посёлках с помощью мотопомп работали нелегальные добытчики янтаря. Именно деятельностью этих добытчиков должно было активно интересоваться ведомство Малюка. И есть подозрение, что оно ими интересовалось, однако не с точки зрения законов, а с точки зрения «крышевания» этого бизнеса. Ведь трудно представить, чтобы нелегальная добыча велась без ведома и разрешения СБУ. Если журналисты-расследователи без особого труда находили добытчиков, то Служба безопасности Украины со всеми её материальными и человеческими ресурсами наверняка располагала достаточным количеством сведений об этой незаконной деятельности. В нескольких публикациях Малюку приписывают то, что на добыче янтаря он стал миллионером.

После своего назначения в Киев Малюк начинает выстраивать вокруг себя привычную обстановку. По данным портала КиевВласть Малюк, например, пролоббировал назначение начальником крупнейшего в Украине регионального управления СБУ в Киеве и области своего бывшего начальника Олега Головаша.

Но, если в Киеве, Сумах, Чернигове и Днепре теперь у Малюка «всё схвачено», то, например, с Одесским регионом пока что не везёт. В начале августа разразился громкий скандал, связанный с причастностью Малюка к построению схемы контрабанды на таможне. Утверждается, что чиновник пытался, используя служебное положение, «решить вопрос» с перевозкой на территорию Украины табака без уплаты таможенного сбора, в последствии чего бюджет недополучил бы 13 миллионов гривен.

Как будет развиваться ситуация далее, можно только предполагать, однако, многие предшественники Малюка на должности были замечены как раз не в борьбе с коррупцией, а в «крышевании» отдельных схем, в том числе на таможне. То есть это, в принципе, нормальная ситуация для СБУ. Другое дело — как на неё будут реагировать Иван Баканов и Владимир Зеленский.

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Под видом реорганизации СБУ власть пытается выстроить систему коррупционных поборов

Автор: «Известия в Украине»

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