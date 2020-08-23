Магнитное поле Земли: новые удивительные и настораживающие факты

От редакции: Мы собрали для вас новые интересные факты, связанные с магнитным полем Земли. Во-первых, недавно НАСА предупредило о растущей аномалии в магнитном поле над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. Кроме того, стало известно, что магнитное поле Земли меняет положение полюсов в 10 раз быстрее, чем считалось ранее. И наконец, еще один интересный факт: ученые выяснили, что на больших расстояниях собаки ориентируются по магнитному полю Земли.

Магнитная аномалия над Южной Америкой

Специалисты НАСА предупредили о растущей аномалии в магнитном поле над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана, влияющей на получение данных со спутников и работу бортовых компьютеров. Это явление получило название Южно-Атлантическая аномалия, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ученые напомнили, что магнитное поле Земли действует как щит, отталкивая солнечные частицы. Однако в этой области его действие крайне слабое. По данным НАСА, Южно-Атлантическая аномалия возникла из-за особенностей Земли: наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

В настоящее время аномалия не оказывает видимого воздействия на обычную жизнь на Земле. Однако недавние наблюдения и прогнозы показывают, что область расширяется на запад, и его защитная функция продолжает ослабевать. Кроме того, область минимальной напряженности поля разделилась на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ, добавили в НАСА.

Ученые планируют продолжать наблюдение над аномалией, поскольку она претерпевает некоторые изменения в морфологии и медленно движется. Эти данные позволят им получить новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

Магнитное поле меняет положение полюсов в 10 раз быстрее

Магнитное поле Земли оказалось способным изменять положение полюсов в 10 раз быстрее, чем ранее считалось. Воссоздав активность поля за последние 100 тысяч лет, ученые смогли обнаружить, как именно оно менялось со временем. Выводы показали, что резкая смена полюсов происходят тогда, когда поле ослабевает локально.

Как пишет Newsweek, магнитное поле Земли создает ядро планеты. Движение расплавленного железа генерирует поле, действие которого ощутимо даже в космосе. Оно играет роль барьера, который защищает Землю от вредного излучения Солнца, а также не позволяет солнечному ветру уничтожить атмосферу.

Издание поясняет, что солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который поступает из звезды. Движение расплавленного ядра приводит к тому, что магнитное поле постоянно меняется. Время от времени оно сильно слабеет, а северный и южный магнитные полюса меняются местами.

Такие периоды связывают с ростом радиационного фона. Ученые также допускают, что именно в эти периоды произошли глобальные вымирания на Земле в прошлом. Выяснить, когда и почему магнитное поле меняет полярность трудно. Потому что эти события происходят в течение очень долгих периодов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Кристофер Дэвис из Школы Земли и окружающей среды в Университете Лидса и Кэтрин Констабл из Института океанографии Скриппса обнаружили, как быстро происходит геомагнитная инверсия. Исследователи совместили компьютерные симуляции механизмов магнитного динамо Земли с недавно опубликованными данными реконструкции изменений поля за последние 100 тысяч лет. Это позволило им определить скорость изменений и событий в магнитном поле за это время.

Предыдущие исследования предполагали, что ежегодное смещение магнитных полюсов составляет всего один градус. Однако, новое исследование указывает на то, что максимальный уровень смещения может достигать до 10 градусов в год. А это почти в 100 раз быстрее, чем нынешние изменения.

«Быстрые изменения, которые мы зафиксировали, в основном происходят в тех местах и в такое время, когда поле становится нетипично слабым», — сказал Дэвис.

Ученые заметили, что полярность магнитного поля сдвинулась на 2,5 градуса 39 тысяч лет назад. Это примерно совпадает с периодом, когда полярность магнитного поля стала противоположной. Во время явления, которое называют событием Лашампа, магнитное поле стало слабее примерно на 5%, чем оно есть сегодня, в результате чего состоялся экскурс магнитных полюсов. Исследователи также обнаружили, что быстрая смена полярности обычно происходят на более низких широтах, где магнитное поле в целом слабее.

Собаки ориентируются по магнитному полю

Ученые наконец получили достаточно информации, чтобы определить, по какому принципу собаки ориентируются на больших пространствах. Оказалось, что положение Солнца и запахи играют второстепенную роль по сравнению в магнитным полем Земли. Об этом сообщают авторы исследования в журнале eLife.

Так, исследователи из США и Чехии во главе с Гинекой Бурда из Чешского аграрного университета провели эксперимент на 27 собаках десяти разных пород. Каждой собаке перед прогулкой с хозяином прикрепили GPS-трекер и камеру, а затем следили за поведением собак, которые имеют привычку убегать из поля зрения хозяина и самостоятельно возвращаться.

Всего было совершено 622 прогулки. Из них в 59% собаки возвращались к хозяину той же дорогой, по которой убегали, 33% выбирали новый путь и еще 8% животных комбинировали эти методы.

Проанализировав прорисованные маршруты собак, которые выбирали новый путь или комбинированный метод, ученые заметили, что вернуться получалось только после того, как собака шла около 20 метров строго на Юг или Север, ориентируясь на собственные органы чувств.

Появилось предположение, что для определения местоположения хозяина относительно собственного собакам нужно откалибровать эти точки в соответствии с магнитным полем Земли.

На маршруте в верхнем правом углу видно, что перед возвращением собака прошла небольшой отрезок строго на Юг перед тем, как найти правильный путь

Примечательно, что именно после такой «настройки» животным удавалось намного быстрее найти кратчайший путь к хозяину. Вероятность ориентировки по Солнцу или ветру была отсечена, потому что результаты были одинаковыми в любую погоду.

Про подобное поведение ранее было известно у угрей, птиц и многих других позвоночных животных.

По материалам Лента, УНИАН, Страна